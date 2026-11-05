'De Viernes' salta a un nuevo día en la programación y dobla sus emisiones para competir con 'Malas Lenguas Noche' en RTVE

Telecinco vuelve a mover ficha y a cambiar su programación para la noche de los sábados tras haberlo intentado con cine y con maratones de 'First Dates'. Ahora, la cadena de Mediaset anuncia que 'De Viernes' saltará al prime time del sábado la próxima semana con una entrega adicional que se emitirá el 14 de noviembre bajo la marca 'De Sábado'.

De esta manera, y por primera vez, 'De Viernes' se duplicará a la sexta noche de la semana y tendrá que competir contra 'Malas Lenguas Noche' de Jesús Cintora en TVE, 'La ruleta de la suerte noche' en Antena 3, 'El Blockbuster' de Cuatro y 'La Sexta Xplica' con José Yélamo en La Sexta.

Mediaset no aclara si será únicamente la próxima semana o se mantendrá en el tiempo este cambio de programación tras la pregunta realizada por El Televisero. De este modo, habrá que ver si es un movimiento puntual a modo de prueba o si, en cambio, los directivos tienen en mente seguir apostando por 'De Viernes' para la noche de los sábados, recuperando la estrategia que llevó a cabo Mediaset hace unos años con el 'Deluxe', que contaba con doble entrega el quinto y el sexto prime time semanal bajo las marcas 'Viernes Deluxe' y 'Sábado Deluxe'.

No obstante, lo más probable es que todo dependa de los resultados de audiencia que obtenga esta entrega en la noche del sábado. Lo que está claro es que Mediaset vuelve a confiar en el equipo de 'De Viernes' y Mandarina Producciones después de que el pasado verano apostara por ellos para tratar de relanzar sus tardes con 'De lunes a viernes', el magacín de tarde que condujeron Beatriz Archidona y Santi Acosta. Aunque el formato fue suprimido tras la renovación de 'La tarde se mueve' a pesar de que sus datos eran superiores a los del programa de Ion Aramendi.

Esta maniobra llega, como decimos, después de que la semana pasada el cine de Telecinco no pasara del 7,9% y 656.000 espectadores con la película 'Los 7 magníficos' y de que en las semanas anteriores las entregas de 'First Dates' se quedaran entre el 6 y el 8%, confirmando así que es el prime time menos visto de toda la semana y lastrando la media diaria de la cadena en sábado.