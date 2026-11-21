Poco a poco, Mediaset va levantando el veto a los excolaboradores de 'Sálvame'. Sin embargo, todavía hay algunos rostros míticos del desaparecido formato de Telecinco, como Kiko Hernández, a los que el grupo de comunicación sigue negando. Así lo pudieron comprobar los espectadores de 'De Viernes', programa en el que colaboran Lydia Lozano y Terelu Campos, excompañeras de Kiko en el mencionado espacio.
Esta semana, 'De Viernes' contó con la presencia en el plató de Olvido Hormigos, cuyo nombre volvió a salir a relucir en ese mismo programa cuando, siete días antes, Belén Esteban aseguró haber hablado con ella por teléfono. De esta forma, daba a entender que sus enfrentamientos del pasado eran eso, agua pasada. Según la colaboradora, hace un tiempo se encontró en un restaurante con el hijo de Olvido, al que le pidió llamar a su madre para mantener una conversación con ella.
Una versión que dista mucho a la ofrecida por Olvido Hormigos este viernes en el programa nocturno de Telecinco. Aunque sí confirmó el encuentro entre Belén y su hijo, según ella no se produjo tal conversación telefónica: "Parece ser que Mario le pidió una foto y se hicieron una foto. Belén dijo 'vamos a llamar a tu madre'. Y la llamada se produjo. Lo que pasa es que yo no oigo la llamada, y lo que hicieron fue enviarme la foto y un audio". Un audio que emitieron en el programa.
En un momento dado de la entrevista, Santi Acosta y Bea Archidona dieron paso a un vídeo en el que se recordaba los conflictos que Olvido Hormigos y Belén Esteban tuvieron en el pasado, sobre todo a raíz de que coincidieran en 'GH VIP'. Fue entonces cuando los espectadores de 'De Viernes' contemplaron con estupefacción cómo pixelaron a Kiko Hernández en un vídeo de 'Sálvame'. De esta forma quedó claro que el excolaborador continúa vetado de Mediaset.
Multitud de reacciones a la estrategia de 'De viernes' para no mostrar a Kiko Hernández
La técnica utilizada por 'De Viernes' para no mostrar a Kiko Hernández en pantalla provocó infinidad de reacciones en las redes sociales. La inmensa mayoría de los usuarios de X no entienden el motivo por el cual a algunos rostros que en su momento dieron grandes satisfacciones a Telecinco, la cadena les tiene vetados.
"Un pixelado no borra la memoria colectiva de la gente", escribía un tuitero. "Ha pasado de ser el eterno protegidísimo de la cadena a ser prácticamente al único al que lo han vetado, hasta el punto de censurarle y dejarle sin opciones de absolutamente nada ", añadía otro. También había quienes se limitaban a manifestar su sorpresa: "Me quedo tiesísimo", "le han puesto un manchurrón en la cara. Aparece ahí como una mancha, como si no existiera" o "le podemos llamar el pixelado", se pudo leer entre los comentarios del público. Aunque también hay otro sector de los espectadores que justificó su veto y reclamó que no regrese al canal.
El veto a Kiko Hernández en Telecinco pese a las palabras de Jorge Javier en 'GH VIP'
Este episodio ha tenido lugar apenas dos días después de que Jorge Javier Vázquez se comprometiera a luchar para conseguir el regreso de más rostros del mítico programa que él presentó durante doce años. Fue durante el estreno de 'GH VIP 9', en el que se reencontraron Belén Esteban, Raquel Bollo y Karmele Marchante, cuando el catalán no se mordió la lengua a la hora de lanzar un dardo a Mediaset por este veto a sus excompañeros.
Tras el esperado encuentro entre Belén Esteban y Raquel Bollo, Jorge Javier las aseguró: "Yo voy a seguir luchando para que gente que no está aquí, este aquí que es el sitio donde tiene que estar, porque tenemos que recuperar el talento". Unas palabras con las que se llevó aplauso del público presente en el plató y con las que Belén se mostró muy agradecida.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.