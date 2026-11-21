Poco a poco, Mediaset va levantando el veto a los excolaboradores de 'Sálvame'. Sin embargo, todavía hay algunos rostros míticos del desaparecido formato de Telecinco, como Kiko Hernández, a los que el grupo de comunicación sigue negando. Así lo pudieron comprobar los espectadores de 'De Viernes', programa en el que colaboran Lydia Lozano y Terelu Campos, excompañeras de Kiko en el mencionado espacio.

Esta semana, 'De Viernes' contó con la presencia en el plató de Olvido Hormigos, cuyo nombre volvió a salir a relucir en ese mismo programa cuando, siete días antes, Belén Esteban aseguró haber hablado con ella por teléfono. De esta forma, daba a entender que sus enfrentamientos del pasado eran eso, agua pasada. Según la colaboradora, hace un tiempo se encontró en un restaurante con el hijo de Olvido, al que le pidió llamar a su madre para mantener una conversación con ella.

Una versión que dista mucho a la ofrecida por Olvido Hormigos este viernes en el programa nocturno de Telecinco. Aunque sí confirmó el encuentro entre Belén y su hijo, según ella no se produjo tal conversación telefónica: "Parece ser que Mario le pidió una foto y se hicieron una foto. Belén dijo 'vamos a llamar a tu madre'. Y la llamada se produjo. Lo que pasa es que yo no oigo la llamada, y lo que hicieron fue enviarme la foto y un audio". Un audio que emitieron en el programa.

En un momento dado de la entrevista, Santi Acosta y Bea Archidona dieron paso a un vídeo en el que se recordaba los conflictos que Olvido Hormigos y Belén Esteban tuvieron en el pasado, sobre todo a raíz de que coincidieran en 'GH VIP'. Fue entonces cuando los espectadores de 'De Viernes' contemplaron con estupefacción cómo pixelaron a Kiko Hernández en un vídeo de 'Sálvame'. De esta forma quedó claro que el excolaborador continúa vetado de Mediaset.

🚨 Mediaset mantiene el veto contra @Kiko_Hernandez y pixela su imagen durante un vídeo.



Me quedo tiesísimo 😱 #DeViernes pic.twitter.com/eD96I0zEcp — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) November 20, 2026

Multitud de reacciones a la estrategia de 'De viernes' para no mostrar a Kiko Hernández

La técnica utilizada por 'De Viernes' para no mostrar a Kiko Hernández en pantalla provocó infinidad de reacciones en las redes sociales. La inmensa mayoría de los usuarios de X no entienden el motivo por el cual a algunos rostros que en su momento dieron grandes satisfacciones a Telecinco, la cadena les tiene vetados.

"Un pixelado no borra la memoria colectiva de la gente", escribía un tuitero. "Ha pasado de ser el eterno protegidísimo de la cadena a ser prácticamente al único al que lo han vetado, hasta el punto de censurarle y dejarle sin opciones de absolutamente nada ", añadía otro. También había quienes se limitaban a manifestar su sorpresa: "Me quedo tiesísimo", "le han puesto un manchurrón en la cara. Aparece ahí como una mancha, como si no existiera" o "le podemos llamar el pixelado", se pudo leer entre los comentarios del público. Aunque también hay otro sector de los espectadores que justificó su veto y reclamó que no regrese al canal.

al kiko hernandez le han puesto un manchurron en la cara. aparece ahi como una mancha el kiko como si no existiera https://t.co/l6QYI1o2XN — fotografias nur 🖕🏾 (@Soldier_sol00) November 21, 2026

Por favor! Qué ridiculez. Dan vergüenza ajena haciendo eso — Amarila (@amarila89) November 20, 2026

Sigo en mis trece de que aquí ha tenido que pasar algo gordísimo. Ha pasado de ser el eterno protegidisimo de la cadena a ser prácticamente al único al que lo han vetado hasta el punto de censurarle y dejarle sin opciones de absolutamente nada. — BlaBleRos💡 (@Blableros) November 20, 2026

Es que Kiko Hernández es un colaborador pésimo. Lo ves y no te lo crees. Sabes cuando se viene arriba porque hay que levantar un programa... Etc.



Es clmo un actor malo. — Sara (@SGF_98) November 20, 2026

Le podemos llamar el pixelado.😂😂 — Navillas (@Navillas1) November 20, 2026

Que sigan así y no vuelva jamás a TV ,es un perro de presa muy agresivo 🤮 — @pati (@pati79135230) November 20, 2026

No es mediaset. Es la productora. Kiko critica mucho a Santi — Comentando (@comentandospain) November 20, 2026

Un pixelado no BORRA LA MEMORIA COLECTIVA DE LA GENTE. Quién mierdas toma estas decisiones? Hasta el fondo no paráis#DeViernes #Sálvame #Telecinco — Dandee_01 (@danell_perez) November 21, 2026

Que fuerte — NiQueFueramosSIEMPRE (@Jomiissitta) November 20, 2026

Loool que ridículos de verdad — Mike (@Hablemosdetodo0) November 20, 2026

El veto a Kiko Hernández en Telecinco pese a las palabras de Jorge Javier en 'GH VIP'

Este episodio ha tenido lugar apenas dos días después de que Jorge Javier Vázquez se comprometiera a luchar para conseguir el regreso de más rostros del mítico programa que él presentó durante doce años. Fue durante el estreno de 'GH VIP 9', en el que se reencontraron Belén Esteban, Raquel Bollo y Karmele Marchante, cuando el catalán no se mordió la lengua a la hora de lanzar un dardo a Mediaset por este veto a sus excompañeros.

Tras el esperado encuentro entre Belén Esteban y Raquel Bollo, Jorge Javier las aseguró: "Yo voy a seguir luchando para que gente que no está aquí, este aquí que es el sitio donde tiene que estar, porque tenemos que recuperar el talento". Unas palabras con las que se llevó aplauso del público presente en el plató y con las que Belén se mostró muy agradecida.