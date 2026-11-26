'De Viernes' contará esta semana con dos nuevos rivales poco habituales. Y es que este viernes, La 1 y La Sexta han decidido ofrecer sendos especiales de 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica' con motivo del cierre de la campaña electoral. Aunque realmente con el espacio de Jesús Cintora solo se enfrentará una hora pues salvo cambios, la tertulia política de RTVE concluirá justo a las 00:00 horas, debido a la jornada de reflexión.

Y para contrarrestar estos nuevos rivales así como la subida de 'La Voz' la semana pasada, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona contará este viernes 27 de noviembre con la visita de un rostro que aparecerá por primera vez en un espacio de corazón para hablar de su vida personal y también con el regreso de Belén Esteban tras haber abandonado la casa de 'GH VIP' a partir de las 23:00 horas en Telecinco.

Para arrancar, 'De Viernes' contará con la primera entrevista de Blanca Romero. La actriz y presentadora se sentará por primera vez en el plató para contar qué le ha llevado realmente a separarse de manera definitiva de Quique Sánchez Flores y recorrerá algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional.

Así, Blanca Romero hablará como nunca antes de su historia de amor con Cayetano Rivera, su mala relación con Carmina Ordóñez y la crianza de sus hijos en solitario. También hablará de los motivos que la llevaron a retirarse durante diez años de la vida social.

Por último, la actriz también abordará con los presentadores y los colaboradores de 'De Viernes' el duro golpe que ha supuesto para ella la pérdida de su padre este mismo año y cómo ha sido este acontecimiento lo que le ha llevado a tomar la decisión de romper su silencio. "No voy a mendigar nunca más amor; tras morir mi padre ya no me pienso callar, por él me siento en el programa", sentencia.

Esta semana, en #DeViernes... 💥🪩 Blanca Romero explota y se sienta por primera vez en nuestro plató, dispuesta a contar su versión de los hechos.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55h en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/WAM7dm6WWc — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 25, 2026

Belén Esteban se suma al equipo de colaboradores de 'De Viernes'

Dos semanas después de su última entrevista, en la que anunció su fichaje como concursante de 'GH VIP', Belén Esteban regresará al plató para hacer balance de su experiencia en la casa y responder a todas las críticas que ha recibido durante su estancia en el programa. ¿Cómo ha vivido su regreso al reality 11 años después? ¿Ha conseguido resolver sus diferencias con Raquel Bollo? ¿En qué punto se encuentra su relación con Karmele Marchante? Además, se enfrentará a las declaraciones que Olvido Hormigos realizó sobre ella en el programa la pasada semana.

Justo después, Belén Esteban se sumará al equipo de tertulianos de 'De Viernes' para analizar la última hora de 'GH VIP' con imágenes inéditas. Junto a ella estarán Anabel Pantoja, Isa Pantoja y Borja Estrada, el hijo de Pipi Estrada.

Cabe señalar además que esto permitirá que Isa Pantoja y Anabel Pantoja compartan plató por primera vez después de la fiesta de cumpleaños de la pequeña Alma, la hija de Anabel. Un acontecimiento que ha permitido el reencuentro de Isa con su hermano Kiko Rivera. Ambas contarán qué sucedió realmente en dicha fiesta. Asimismo, Isa Pantoja aclarará si se ha reunido de nuevo con su hermano y si es posible una reconciliación familiar.