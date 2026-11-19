Tras la entrevista de Belén Esteban la semana pasada y tras su entrada en 'GH VIP 9' como colaboradora especial, a la espera de que acepte definitivamente ser concursante oficial; 'De Viernes' volverá a contar esta semana con otra invitada que llega dispuesta a desmontar algunas de las afirmaciones de la que fuera colaboradora estrella de 'Sálvame'.

Y es que esta semana, 'De Viernes' contará con el regreso a la televisión de Olvido Hormigos. La ex concejala de Los Yébenes se sentará en el plató del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar toda la verdad sobre su última conversación con Belén Esteban.

Cabe recordar que durante años ambas tuvieron una guerra televisada a raíz de su encuentro en 'GH VIP 3' y de que la ex política siempre estuviera del lado de Toño Sanchís, el que fuera representante de ambas. Después de que la semana pasada, Belén revelase en 'De Viernes' que había hablado con Olvido después de tener un emotivo encuentro con uno de sus hijos, ahora es la ex concejala la que rompe su silencio.

Todo después de que varios periodistas y colaboradores hayan defendido que la conversación entre Olvido Hormigos y Belén Esteban no se produjo como la actual colaboradora de 'GH VIP' ha contado. Así, algunos han asegurado que la realidad es que no hubo una llamada telefónica y que todo fue a través de un audio. Ahora, Olvido Hormigos mostrará pruebas para aclarar qué ocurrió realmente. ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué ha guardado silencio durante todos estos años? ¿Cómo le afectó su enfrentamiento con Belén?

Asraf Beno, invitado de 'De Viernes' tras ganar 'Supervivientes All Stars'

Por otro lado, 'De Viernes' contará este viernes 20 de noviembre con la primera entrevista de Asraf Beno después de proclamarse ganador de 'Supervivientes All Stars'. El marido de Isa Pantoja hará balance de su paso por el reality y responderá a las críticas de Rosa Benito, a quien acusa de comportarse de manera diferente delante y detrás de las cámaras. Pero también abordará su enfrentamiento con Víctor Janeiro en Honduras después de haber confesado que es la "persona que más le ha decepcionado de todo el concurso".

Más allá de hablar de sus conflictos en el reality y de si se ha vuelto a sentir solo en la isla como le sucedió en su anterior paso por la isla, Asraf Beno relatará lo mal que lo ha pasado Isa Pantoja durante su ausencia. La hija de Isabel Pantoja confesó en el programa que estaba pasando por una etapa de profunda tristeza, agravada por la ausencia de su madre, y que había iniciado un tratamiento para afrontar esa situación. ¿Cómo vivió Asraf este episodio antes de viajar a Honduras? ¿Cómo se encuentra actualmente Isa? ¿En qué punto está su relación? ¿Se plantean volver a intentar ser padres?

Por último, Olvido Hormigos se incorporará también al equipo de colaboradores para analizar todo lo sucedido en el estreno de 'GH VIP 9' y las primeras horas de convivencia en la casa de Tres Cantos con imágenes inéditas. Junto a ella estarán Jessica Bueno, Rosario Mohedano, Isa Pantoja y Begoña Gutiérrez.