'De Viernes' anuncia a sus cinco invitados para su doble emisión en la programación de Telecinco esta semana

Como lleva anunciando desde hace días, 'De Viernes' contará este viernes con el regreso de Belén Esteban al plató seis semanas después de hacer historia y conseguir dos récords absolutos tanto con su scoop como con su entrevista en directo. Además, la colaboradora será la única invitada de la entrega de este 13 de noviembre a partir de las 23:00 horas.

Así, Belén será la gran protagonista. Al día siguiente, Telecinco ofrecerá 'De sábado', una edición extra del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona que contará con cuatro invitados que contestarán también a las declaraciones que conceda la colaboradora el día anterior.

Belén Esteban retorna así a 'De Viernes' para responder a todos los que han cargado duramente contra ella en estas últimas semanas. Para empezar, hablará de su enfrentamiento con Rosa Benito, que no ha parado de criticarla y de reavivar su guerra desde 'Supervivientes All Stars'. Asimismo dará la réplica a las declaraciones que han hecho tanto Amador Mohedano como Rosario Mohedano recientemente.

Esta semana, en ¡De Viernes!... 💥🪩 Belén Esteban regresa al plató con algo muy importante que contar y dispuesta a ajustar cuentas.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/O0nfcbgLbY — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 11, 2026

Con quién también ajustará cuentas este viernes la ex colaboradora de 'Sálvame' será con Víctor Janeiro, quien ha hablado de ella en Honduras asegurando que su familia lo pasó muy mal por culpa de todo lo que ha dicho de su hermano Jesulín durante años. También volverá a contestar a todo lo que ha comentado Beatriz Trapote sobre ella a raíz de su primer y tenso encuentro en plató.

Por otro lado, Belén Esteban anunciará una importante noticia a toda la audiencia. ¿De qué se trata? ¿Será concursante de 'GH VIP' como se ha rumoreado o tendrá algún papel en la nueva edición del reality? Durante su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona, Belén también hará frente a las duras manifestaciones que realizó Alejandra Rubio y se reencontrará con Terelu Campos, con quien podrá aclarar los desencuentros que han tenido en los últimos años. ¿Conseguirán resolver sus cuentas pendientes y dejar atrás sus diferencias?

A la par, 'De Viernes' aprovechará la presencia de Belén Esteban para que realice su propia 'línea de la vida' recorriendo algunos de los episodios que han marcado toda su vida. Hablará del momento más duro de toda su historia, si llegó a pensar en algún momento dejar la televisión y responderá a si se arrepiente de algo de todo lo que ha hecho o dicho desde que se convirtió en un personaje público.

Beatriz Trapote, Rosario Mohedano, Óscar Lozano y Massiel, invitados de 'De Sábado'

Tras la entrevista de Belén Esteban, 'De sábado', la edición especial de 'De Viernes' que Telecinco emitirá este 14 de noviembre a partir de las 22:00 horas, explotará todas las declaraciones que de la colaboradora y contará en el plató con dos de las afectadas: Beatriz Trapote y Rosario Mohedano.

Rosario Mohedano responderá así a todo lo que Belén diga sobre Rosa Benito y su familia y dará más detalles de los motivos que provocaron la ruptura de su antigua amistad. Mientras, la mujer de Víctor Janeiro abordará las críticas que Belén haga de su marido y de los Janeiro. Asimismo, Beatriz Trapote avanzará cuál ha sido la reacción de Jesulín de Ubrique y de su familia a las últimas palabras de la Esteban.

Por otro lado, 'De sábado' contará también con la visita de Óscar Lozano, quien fuera pareja de Belén Esteban durante dos años, y que recordará cómo fue su historia de amor, los verdaderos motivos de su ruptura y qué vínculo mantienen actualmente. El empresario, que describe a la Belén de aquella época como una mujer dulce, amable y con muchas ganas de vivir, explicará por qué terminó su historia en septiembre de 2002. Además, revelará cómo fue su último encuentro con Belén y qué ocurrió cuando conoció a su actual marido, Miguel.

Por último, Massiel concederá la entrevista más personal y difícil de su vida. En ella, la cantante romperá su silencio sobre episodios traumáticos y dolorosos de su pasado que nunca antes había contado. La cantante asegura que, tras el fallecimiento de los tres hombres de su vida y con el permiso de su hijo, ha llegado el momento de hablar de experiencias que durante años había preferido mantener en secreto. Entre otras revelaciones, relatará un traumático episodio vivido con una de sus parejas y compartirá recuerdos y heridas emocionales que han marcado su vida, mostrando una faceta desconocida de la mujer que hay detrás de la artista.