'De Viernes' anuncia a su única invitada de hoy: un explosivo rostro que rompe 9 años de silencio en Telecinco

Una semana después del mazazo que se llevó 'De viernes' con la muerte de Raúl González Triguero, subdirector y guionista del programa en el accidente de trenes de Urda; el espacio de Telecinco trata de seguir con su curso natural antes de que el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta salte también a la noche del sábado, con una entrega adicional la próxima semana.

Esta semana, 'De Viernes' contará con una invitada que dará mucho que hablar. Rosario Mohedano ha decidido romper nueve años de silencio y sentarse en un plató de televisión para hablar de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos años tras reaparecer en la cadena como defensora de su madre Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars' y de haber sido colaboradora del programa comentando también la actualidad del reality.

Así, Rosario ha dado el paso y abordará en 'De Viernes' algunos de los episodios más difíciles de su vida. La cantante hablará por primera vez del duro trance que vivió tras el intento de suicidio de su madre, de cómo el divorcio de sus padres acabó dinamitando la familia y de en qué punto se encuentra actualmente su relación con Amador, después de años de conflictos y distanciamiento.

💥🪩 ¡El momento de aclarar las cosas ha llegado!



Esta noche, en ¡De Viernes!... Rosario Mohedano se sienta en plató para abordar algunos de los episodios más difíciles de su vida.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/RCePgTm1Iw — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 6, 2026

Después de que hablara de su prima Rocío Carrasco con Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' y de que mostrara su malestar por las palabras de su madre hacia ella en la isla, Chayo revelará los motivos por los que se produjo la ruptura de su relación con su prima Rocío y explicará por qué decidió posicionarse al lado de Rocío Flores y su hermano después de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

¿Ha guardado silencio durante todos estos años para proteger a su prima? También se enfrentará a todas las declaraciones de su madre sobre Rocío Carrasco y todos los conflictos familiares que surgieron tras la muerte de Rocío Jurado. ¿Qué sintió al escuchar a su madre referirse a ellos como "alimañas"? ¿Es definitiva la ruptura familiar? A todo ello responderá Rosario Mohedano este viernes.

La guerra con Belén Esteban y el regreso de Karmele Marchante, otros contenidos

Pero por si fuera poco, en su entrevista, Rosario Mohedano también se pronunciará alto y claro sobre la guerra abierta que tiene con Belén Esteban después de haberla llamado "mala persona" tras haberles hecho mucho daño tanto a ella como a su madre. La cantante explicará qué provocó el deterioro de su relación y por qué Rosa Benito ha llegado a afirmar que "le repugna" Belén Esteban y que no querría volver a encontrársela.

De esta manera, Chayo será la gran protagonista de 'De Viernes' esta semana pues será la única invitada de la noche. A última hora, el programa analizará la última hora de 'Supervivientes All Stars' con el regreso de Karmele Marchante, que está preparándose para entrar a la casa de 'GH VIP' tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva. La veterana periodista participará en la tertulia sobre la recta final del reality junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego.