David Uclés se pronuncia con firmeza por la entrevista de Abascal en 'La Revuelta' y deja un recado a Broncano: "Sería una profunda decepción otro trato"

'La Revuelta' afronta la madre de todas sus polémicas ante una entrevista a Santiago Abascal rodeada de intromisiones. Y es que Vox ha exigido, como condición, que el público habitual del programa de David Broncano sea desconvocado el lunes, día en el que tendrá lugar su visita, para evitar así el abucheo. Frente a esta controversia, David Uclés se ha pronunciado sobre lo que piensa de esta intervención en una columna para La Vanguardia.

La producción del formato de RTVE ha distribuido un correo electrónico al público que había convocado para este 9 de noviembre para comunicar la anulación de su asistencia y la de los acompañantes acreditados. Rápidamente, se ha desatado una oleada de críticas colosal contra el show de La 1.

En ese mail no se explicita el motivo de tal cancelación, pero la explicación real reside en que Santiago Abascal ha aceptado la invitación del espacio de entretenimiento, como así confirmó el propio Broncano, y que Vox ha impuesto un veto al espectador habitual de 'La Revuelta' como condición insalvable para cristalizar esa aparición.

Los responsables de comunicación y campaña de Vox han trasladado dos propuestas a Televisión Española para negociar y alcanzar un consenso. La primera, llevar a espectadores afines y simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE ha rechazado de plano. Ante esta rotunda negativa, el partido ha trasladado una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también han declinado. Así las cosas, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison.

Así, por primera vez en su historia, 'La Revuelta' llevará a cabo un programa con público preelegido para corresponder, en cierta medida, con las reclamaciones y/o imposiciones del líder de la ultraderecha. Un veto que ha suscitado una controversia inmensa entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha y llamando al "apagón" este lunes.

Y en medio de esta polémica, David Uclés se ha mojado a fondo. "Lo tiene difícil mi paisano, a no ser que el próximo lunes, en su entrevista a Abascal, se olvide de todo y de todos y sea, sencillamente, él mismo. David es antifascista, cabal, descarado, ingenioso. Debería mirarse al espejo antes de salir al escenario y reconocerse; recordar quién es y no olvidar que no está ahí por su faceta como moderador –que, francamente y con todo el cariño, no es lo que más brilla en él–, sino por haber tenido la valentía y el arrojo, a lo largo de su cada vez más dilatada carrera mediática, de ser él mismo en todo momento. Un lujo que muchos envidian, sobre todo en esta era de sometimiento a la corrección política", empieza escribiendo, haciendo así un retrato contundente de David Broncano.

David Uclés: "Broncano saldrá airoso si no se calla y pone a su entrevistado frente a sus propias palabras"

"David saldrá airoso si no se calla y pone a su entrevistado frente a sus propias palabras: misóginas, homófobas, racistas, anticonstitucionales, fascistas, tránsfobas, populistas, antianimalistas, negacionistas e hirientes. Cualquier otro trato sería una profunda decepción para su público. David es consciente y por eso dice sentir cierto vértigo ante el próximo lunes. Imagino que también debe de sentirse algo desorientado, ya que la propia invitación a Abascal reabre el viejo debate de si debemos dar voz a todo el mundo o no, sobre todo en los espacios públicos de mayor alcance", prosigue en su análisis.

La respuesta para David Uclés a esta cuestión es "muy sencilla": "Abascal tiene derecho a ser entrevistado y el programa, a invitarlo. No hay nada inconstitucional en ello. Otra cosa es el discurso del invitado, sus actos, la política de censura que lleva tiempo aplicando en las comunidades autónomas en las que gobierna y su empeño en derribar leyes que nos protegen como sociedad diversa y heterogénea. ¿Que el invitado dispare balas antidemocráticas es suficiente motivo para no invitarlo? De nuevo, cada cual tiene su propia vara de medir". "Yo veo a Abascal y solo veo acelgas por todos lados. Las acelgas que crecen en Jándula cuando se avecina el horror", añade con humor.

"Quienes hemos sufrido bullying durante la infancia recordamos una escena con especial tristeza e impotencia: cuando la profesora –o el profesor– daba la palabra al abusón de la clase para que explicara su versión de los hechos. Aquella sensación de desprotección es difícil de olvidar. Dolía ese ejercicio de aparente neutralidad democrática, cuando los hechos eran más que evidentes. Por eso me duele que se le dé voz al fundador de Vox", sentencia el escritor.

"No voy a hacer campaña de derribo contra el programa del lunes, pero no puedo ocultar mi rabia al ver que se le da voz al fascismo"

Sin embargo, "como demócrata", David Uclés asegura que "no voy a hacer campaña alguna de derribo contra el programa del lunes": "Comprendo las reglas del tablero democrático, por mucho que me pesen". "Pero no puedo ocultar mi rabia al ver que se le da voz al fascismo", puntualiza. "'Al fascismo, ni agua', leo estos días en las redes sociales. Y me temo que pienso lo mismo. Yo tampoco le daría agua a quien deja a un pueblo morir de sed. Por eso no veré el programa el lunes. Es tal el asco y el miedo que me transmite ese hombre que no podría hacerlo. Que lo vea quien tenga estómago", confiesa, sumándose a ese 'apagón' a 'La Revuelta'.

"Y ojalá David Broncano sea, sencillamente, él mismo. Ya ha sido políticamente correcto al extenderle la invitación. Ahora puede permitirse cualquier tipo de conversación. Que no se olvide de a quién tiene delante", reitera para rematar.