David Broncano cuenta toda la verdad sobre lo ocurrido con el público de 'La Revuelta' de TVE ante la visita de Abascal

La antesala a la visita de Santiago Abascal en 'La Revuelta' ha estado marcada por la polémica después de trascender que se había vetado al público habitual del programa por parte de Vox para evitar que su líder tuviera que exponerse a situaciones incómodas como abucheos o cualquier otro tipo de manifestación contraria que ensombreciera el desarrollo de la entrevista.

Ante las exigencias de Vox a ese respecto, RTVE y el equipo del formato comandado por David Broncano han cedido a un público de casting, preseleccionado por agencia, que ha sido pagado por acudir al teatro y dirigido por un regidor. Según destapó La Séptima, Abascal condicionaba su 'sí' a aparecer en 'La Revuelta' si el perfil de izquierdas y marcadamente progresista no acudía al teatro.

Si bien, la primera propuesta del partido era llevar a espectadores afines y a simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE descartó en un primer momento. Después, Vox trasladó una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente público también declinaron.

Sin embargo, la opción alternativa que finalmente se ha aceptado por todas las partes (TVE, 'La Revuelta' y Vox) no dista demasiado de lo que fue la primigenia proposición de la ultraderecha. La selección de los asistentes mediante casting ha resultado ser una lista aprobada por el equipo de Abascal y luego remitida a la productora del show de Broncano según ha informado La Séptima.

En definitiva, una convocatoria ad hoc para recibir a Abascal en el teatro Albéniz sin riesgos y sin episodios embarazosos. Algo que ha causado un profundo malestar entre los seguidores del formato de Broncano, que se han mostrado decepcionados con esta cesión de la que nos hemos podido enterar por las protestas de los afectados, que recibieron un correo electrónico con la anulación de su asistencia el viernes, y, sobre todo, por el nuevo canal, que se ha encargado de destapar los entresijos. Mientras tanto, RTVE y 'La Revuelta' han guardado un silencio sepulcral sobre la polémica, evitando hacer comentarios a las preguntas de los medios y no abordando el asunto en los programas de La 1 para no amplificarla aún más.

Sin embargo, David Broncano ha acabado encarando esta gran controversia antes de la entrevista y ha dado las explicaciones pertinentes: "No se oculta. Había cierto temor a que el público habitual del programa dificultase una conversación y rompiese el ritmo de entrevista política y nos solicitaron encargarse ellos de la gestión del público. Lo han hecho a través de una agencia y a nosotros nos ha parecido bien", ha dicho en primer lugar.

Después, con Abascal ya al lado, ha abordado esa "anomalía" en la composición del público: "Yo entendí que el público nuestro podría interferir y abuchear y silbar". "Vosotros conocéis mejor a vuestro público", ha replicado él. "Creo que te habría recibido con algún abucheo y me habrían apoyado más a mi. Lo que pasa es que lo habéis transformado en un público más de izquierdas. Antiguamente en 'La Resistencia' había una representación estadística más general de España, pero es cierto que, como estuvisteis bastantes meses diciendo que esto era un panfleto estalinista, se polarizó mucho la percepción del programa en la gente", le ha confrontado Broncano.

"¿O sea que la culpa del público que tenéis es nuestra?", le ha preguntado el dirigente de Vox mientras David ha reconocido los pros del nuevo público: "Estoy contento con esta gente hoy aquí porque creo que ayuda. A mi no me gustaría que la entrevista acabase con tú excusándote en que el público nuestro te había abucheado". "Me parece razonable pero que tampoco interrumpan con 'presidente, presidente'", ha zanjado entre risas Santiago Abascal, pues, efectivamente, le han recibido con ese tipo de cánticos.