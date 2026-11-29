Toma buena nota: La entrega dominical de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol no se ofrecerá en Cuatro como es habitual esta semana, quedando relegada a Energy, cadena temática de Mediaset donde el formato futbolístico se emite de lunes a jueves (23:45 horas).

La explicación reside en la programación especial que ha diseñado Mediaset para cubrir la noche electoral. Tanto Telecinco como Cuatro ofrecerán simultáneamente un informativo capitaneado por Carlos Franganillo y titulado '29N. España decide'.

El periodista asturiano se encontrará acompañado en plató por Diego Losada ('Noticias Cuatro'), que mostrará a través de distintos recursos gráficos la evolución del recuento. Por otro lado, Ángeles Blanco estará en el exterior de la sede del Partido Popular y Mónica Sanz en la del PSOE; mientras que Lorenzo García-Campoy e Iñaki Aguado, reporteros que habitualmente cubren la información de ambas formaciones, se ubicarán en el interior de sus respectivas instalaciones. El dispositivo se extenderá también a los cuarteles generales de Vox, Frente Amplio o Podemos.

En definitiva, una amplia retransmisión que arrancará algo antes del cierre de colegios (a partir de las 19:30 horas) y que contará con equipos de directo desplegados por toda España para informar desde las principales localizaciones. Además, reunirá en plató a expertos y analistas políticos para abordar el escrutinio, el análisis de los resultados electorales, las posibles mayorías parlamentarias y el escenario político que arrojen las urnas.

'El Chiringuito', en Energy este domingo a partir de las 23:55 horas

Como decimos, este espacio se emitirá en simulcast en Telecinco y Cuatro hasta las 22:30 horas, momento en el que la primera cadena dará paso a una nueva gala de 'GH VIP'. Sin embargo, el especial informativo se prolongará en Cuatro hasta las 00:30 horas. Posteriormente, cederá el testigo a la oferta cinematográfica ('Un lugar tranquilo 2') y a una reposición de 'Viajeros Cuatro'.

Con todo, el canal secundario de Mediaset verá totalmente alterada su parrilla regular en la noche del domingo; desapareciendo 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez y 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol. Eso sí, en el caso de la tertulia deportiva no se tratará de una cancelación, sino de un desplazamiento a Energy, donde mantendrá su emisión con normalidad, desde las 23:55 horas, con toda la última hora de LaLiga.