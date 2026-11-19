Este jueves 19 de noviembre es el día del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un decisivo debate en el que los líderes del PSOE y el PP se la juegan y tratarán de conquistar a los indecisos ante las elecciones del 29-N. Este primer debate organizado por la Academia de la Televisión llega después de que ambos partidos no llegaran a un acuerdo previo con las propuestas que les habían realizado Mediaset, Atresmedia y RTVE.

En este sentido, cabe recordar que Mediaset fue el primer grupo en anunciar su oferta de cara a cara entre Sánchez y Feijóo, que estaba previsto para el lunes 16 de noviembre. Posteriormente, Atresmedia y RTVE también lanzaron sus propios ofrecimientos, que incluían tanto un cara a cara entre ambos líderes como un debate a cuatro con los principales candidatos a la presidencia del Gobierno.

Sin embargo, tanto el PP como el PSOE bloquearon las negociaciones por la negativa de la primera formación a acudir a RTVE, excusándose en que la neutralidad solo se podía dar en Atresmedia y Mediaset, mientras que desde el PSOE se negaban a cerrar su asistencia al cara a cara propuesto por Mediaset mientras el PP bloqueara que el debate a cuatro fuera en la cadena pública.

Finalmente, para desencallar el bloqueo, el PSOE propuso que fuera la Academia de la Televisión quien organizara los diferentes debates electorales. Y después de que el PP aceptara, la institución presidida por María Casado se puso manos a la obra en la organización tanto del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para este jueves como el debate a cuatro con Santiago Abascal y Ada Colau para el próximo jueves 26 de noviembre.

Fue el pasado lunes cuando el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates de la Academia celebró una reunión junto a representantes de las televisiones interesadas en ofrecer el debate, para dar a conocer todos los detalles del cara a cara y confirmar tanto los horarios de llegada de ambos candidatos, el horario y duración del mismo, las pausas y los diferentes bloques en los que estará dividido.

El presupuesto del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Y a solo unas horas del debate, el programa 'Sobre la mesa', que presenta Rocío Delgado en La Séptima ha dado a conocer algunos elementos que se desconocían sobre la organización de este decisivo enfrentamiento entre los políticos del PSOE y el PP. El encargado de revelarlo ha sido Pablo Collantes, el reportero que ha estado desplazado durante todo el día en las instalaciones donde se realizará el cara a cara.

Hay que recordar que se acordó que el debate se produjera en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group en la localidad de Tres Cantos, a solo unos metros de la casa de 'GH VIP' y de los estudios de Netflix. Desde allí, el periodista de La Séptima ha explicado cómo se produciría la llegada de ambos líderes y por dónde accederían al edificio antes de posar ante los fotógrafos.

"Aquí vemos el despliegue de todas las cadenas y el despliegue de toda la Academia de la Televisión. Son 700.000 euros iniciales según contaron en la primera rueda de prensa para organizar este cara a cara. Unas cifras habituales para este tipo de debates que son decisivos y para un programa de prime time", ha explicado Pablo Collantes en 'Sobre la mesa'.

Cabe resaltar que según explicó la dirección de la Academia de la Televisión este presupuesto corresponde a la organización de este cara a cara y también del debate a cuatro de la próxima semana, aunque en ese caso habrá que sumar también todos los gastos adicionales correspondientes a la realización del mismo, pues en ese caso al haber cuatro candidatos la logística será diferente.

¿Y quién paga estos 700.000 euros? Pues bien, tal y como ha comentado también este jueves por la mañana Manuel Campo Vidal, ex presidente de la Academia de la Televisión, en 'El Pulso' de Verónica Sanz en La Séptima, son las diferentes cadenas de televisión que emitirán la señal institucional las que han ayudado a pagar la organización del mismo en función de sus audiencias.

De esta forma, RTVE, Atresmedia, Mediaset, La Séptima, la FORTA, Canal Extremadura y Castilla León Televisión son las televisiones que sufragarán el presupuesto de este cara a cara. Un debate que se emitirá en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RTVE Play, Antena 3, La Sexta, Atresplayer, Cuatro, Telecinco, Mediaset Infinity, La Séptima, Canal Sur, Telemadrid, Aragón TV, À Punt, La 7 Región de Murcia, TPA (la televisión de Asturias) y la emisora balear IB3 así como Canal Extremadura y Castilla y León Televisión.