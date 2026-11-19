Las series policiacas suelen perseguir asesinos, mafias o grandes conspiraciones. Pero 'Celeste' ha demostrado que una investigación fiscal también puede convertirse en un fenómeno de ficción. Porque la primera temporada conquistó a la crítica, ya no solo por lo original (y actual) de su propuesta, sino por la brillante interpretación de Carmen Machi, además de los inteligentes guiones creados por Diego San José. Este jueves 19 de noviembre nos llega su segunda temporada, con seis episodios que estrena en exclusiva Movistar Plus.

La ficción ha sido creada por el propio Diego San José ('Yakarta'), quien firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro, además de la colaboración de Daniel Castro. Elena Trapé repite de nuevo al frente de la dirección de los seis episodios. Y es que esta nueva tanda sigue el mismo ritmo que los primeros que pudimos ver en 2024. Porque sí, han pasado dos años (seguramente por la apretadísima agenda de su protagonista). Así que nada más empezar esta segunda temporada, tenemos un pequeño resumen de lo que ocurrió, para ponernos un poco en situación.

Pero claro, el personaje de Sara Santano se jubilaba. ¿Cómo iban a seguir contando su vida? Fácil. Yendo hacia atrás. En este caso, tres años antes. Y es la mejor decisión que se podía haber tomado. Porque ese retroceso nos permite conocer bien al personaje, y saber las motivaciones que le llevaron a perseguir a Celeste, la cantante latina, durante tantos capítulos. La nueva tanda comienza con un partido de fútbol, con una estrella que juega en el Real Madrid: Bautista Figueroa. Esa figura será el centro de las investigaciones de la serie. Como tantos futbolistas que han tenido problemas con Hacienda. Desde Messi hasta Ronaldo.

Una monumental Carmen Machi hace de una inspectora de Hacienda que se convierte en superheroína

De ahí saltamos a la jubilación de Alberto, el marido de Celeste, y una confesión: hace años dejó escapar a Figueroa tras recibir una carta con amenazas. Eso hará que Sara decida acabar el trabajo por su cuenta. Y en respuesta tenemos una temporada repleta de giros, mucho más centrada en el drama humano, rebajando bastante el tono cómico de algunas situaciones de la primera temporada. Algo que le sienta como un guante. Sobre todo, como hemos dicho, gracias a la actuación de Carmen Machi, que es capaz de venderte cualquier personaje que se le ponga por delante.

"Es un proyecto al que le tengo un amor especial por todo lo que ha supuesto creativamente. Después han llegado las satisfacciones, los premios y el reconocimiento, pero eso es secundario. Lo importante es que la gente la ha seguido, le ha gustado, la ha entendido y quería ver una segunda temporada", comentó Machi en una entrevista para El Mundo. Y es que la actriz consigue algo impensable: que el público se ponga de parte de una inspectora de Hacienda. Profesión que siempre levanta recelo por parte del contribuyente. ¿O no nos asustamos cuando recibimos una notificación en nuestro correo o móvil?

'Celeste' se mueve en el terreno del thriller como pez en el agua. La trama se va complicando más y más, y ahora la inspectora Sara Santano encuentra un compañero de fechorías y aventuras gracias a Valentín Valero, un inspector de Hacienda que encadena una baja tras otra, pero que es colchonero hasta la muerte. Es decir, seguidor del Atleti. Este personaje es interpretado por Pol López y es uno de los aciertos de esta segunda temporada. La dinámica que establece con Sara hace que estos nuevos episodios se sientan frescos (con un bonito homenaje al recientemente fallecido Manolo Solo, que fue su compañero en la primera temporada).

Carmen Machi, junto a los creadores de 'Celeste': el guionista Diego San José y la directora Elena Trapé.

Obviamente, en el apartado artístico la producción vuelve a estar a la altura. Funciona de nuevo a un nivel propio de Movistar Plus, con tonos algo grises y apagados, sí, pero todo más luminoso que en la primera temporada. Así contrasta con este viaje al pasado. Esta época en el que Sara estaba en el mejor momento de su carrera. Esta precuela sirve para entender bien al personaje, ponernos en sus zapatos, y saber por qué hizo ciertas cosas en la primera temporada. Es decir, es un añadido que completa mucho mejor la serie, y que era necesario. ¿Significa eso que pueda haber una tercera temporada? Eso ya sería mucho más difícil.

En definitiva, 'Celeste' vuelve a demostrar que es una serie muy bien planteada, arriesgada, y que resuelve con soltura todos los problemas que plantea. Funciona muy bien gracias a la corta duración de sus capítulos (no más de 30 minutos por episodio), y se sustenta en un reparto que aporta continuamente. ¡Quién nos iba a decir que la heroína que necesitábamos iba a ser una inspectora de Hacienda! Pues Carmen Machi lo ha hecho posible.

Así es 'Celeste'

Los superhéroes siempre tienen un origen. Los inspectores de Hacienda, también. Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando Sara decide ir a por Bautista «El Chivo» Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España. El argentino lo tiene todo: infinidad de seguidores, una novia perfecta y una estructura societaria diseñada para hacer desaparecer casi veinte millones de euros en derechos de imagen. O eso pensaba él. Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara tendrá que aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar esos veinte millones. Y, de paso, vengar a su equipo. Pero si perseguir a un defraudador es difícil, perseguir a un ídolo es casi imposible.