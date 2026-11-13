Crítica de 'El crimen de Pazos', la nueva miniserie de Netflix basada en un caso real, que cumple con creces con un incontestable Tristán Ulloa

No hay ninguna duda sobre qué plataforma es la líder en cuanto a series y documentales true crime se refiere. ¿Lo decimos a la de tres? No hace falta, ¿verdad? Todos sabemos que Netflix se ha esforzado mucho en los últimos años en demostrar que sabe hacerlos, y que tiene buen ojo para elegir las historias. Ahora vuelve a demostrarlo con su nueva miniserie, 'El crimen de Pazos', que se estrena este viernes 13 de noviembre con tres episodios de un poco menos de una hora cada uno.

¿Quiénes están detrás? Los mismos creadores de 'El caso Asunta'. Es decir, Ramón Pazos, Gema R. Neira y David Orea Arribas, con el añadido de Curro Serrano. Tienen tomada la medida a este tipo de historias, y en este caso han decidido apostar por el famoso 'caso Aniceto': un crimen ocurrido en Galicia en 2015, en el que Aniceto Rodríguez Caneiro es el principal sospechoso de haber agredido a su esposa, Isabel Fuentes (66 años). No vamos a desvelar lo que ocurre al final, por si acaso si estás leyendo esta crítica, no sabes nada de la historia real.

En 'El crimen de Pazos' se ahonda en la historia del agente de policía Elías, que se encarga de levantar las sospechas contra el marido, señalando que podría ser este el responsable del ataque traumático contra Irene (en la serie se cambia el nombre original de la mujer). Tristán Ulloa, que ya deslumbró en 'El caso Asunta', vuelve a tomarle la medida perfectamente a su personaje, y se carga la serie a los hombros. Un portento de la interpretación que te vende perfectamente la historia desde el primer minuto en el que aparece.

La miniserie funciona tan bien por limitarse a una duración perfecta. No se necesitan más que tres episodios para contar toda la historia, y eso es lo que genera ritmo y ganas de saber cómo se desenvuelve el caso. Aunque el último de ellos flojea un poco en cuanto a la resolución, la historia es tan interesante que no desentona. 'El crimen de Pazos' comienza con un hombre mayor, Aniceto, acudiendo muy asustado a la casa de sus vecinos, alegando que han entrado a robar a su casa y que los ladrones han agredido a su mujer. Acierta la serie de Netflix al no mostrar el cuerpo maltratado de Irene, apoyándose solo en las reacciones primero de los vecinos y luego de los agentes de policía.

Pero, ya desde el primer momento, estos dudan de la historia de Aniceto. Los tiempos no cuadran. Lo que cuenta el marido no se ajusta del todo a la realidad. Y Elías duda mucho. La frialdad de Tristán Ulloa contrasta con el nerviosismo de Miguel Borines, que nos da una interpretación incontestable de Aniceto. Poco a poco las mentiras van saliendo a la luz, y todo gracias al agente de policía, que siente que hay algo más en ese supuesto robo que han sufrido Irene y su marido.

Como ya hemos dicho, Netflix tiene tomada la medida a este tipo de historia. Y lo bueno de esta miniserie, es que se ponen sobre la mesa varios temas de rabiosa actualidad: el papel de la prensa en este tipo de crímenes, la alargada sombra de la violencia de género, la lentitud en todos los temas judiciales... y la ineficacia de un sistema demasiado complejo para ayudar en ciertos casos de urgencia.

Tristán Ulloa y Miguel Borines son dos de los protagonistas de 'El crimen de Pazos'. / Netflix

Visualmente no se diferencia mucho de otros ejemplos de la plataforma, es verdad. Pero ni falta que hace. No estamos ante otra 'Querer', de Movistar Plus, que hacía de Bilbao un personaje más. Aquí lo importante realmente es encontrar al culpable y, sobre todo, ver cómo un solo agente lucha contrarreloj para proteger a una mujer que sabe que está en peligro. No podemos insistir más en lo brillante que es la interpretación de Tristán Ulloa, pero como hemos dicho antes, brillan también los secundarios. Encontramos a una Verónica Sánchez algo desaprovechada, porque su personaje tampoco da para más, pero cumple, como siempre.

Pero también tenemos a Fernando Fraga, el joven actor al que vimos en películas como 'Pioneras. Ellas solo querían jugar'. O al veterano Carlos Blanco, que también apareció en 'El caso Asunta' o, recientemente, en la película 'Rondallas'. Es verdad que la serie va tan al grano que, cuando trata de meter alguna trama más secundaria, en este caso la del hijo del policía protagonista, quedan algo desdibujadas y sin mucha profundidad. Trata de darle algo más de historia a Elías, pero falla. De todos modos, se agradece que no se vaya por las ramas y se centre en la trama principal.

Sí que es verdad que se huye del morbo injustificado (como hemos señalado antes, no mostrando nunca los crímenes directamente), y eso es un respeto absoluto hacia la víctima real. ¿Es una serie que cumple con creces? Sí. Pero también es verdad que no aporta nada nuevo al género en el que se enmarca. Aunque a veces no es necesario reinventar la rueda para dar en el clavo con una historia, ¿verdad?

Así es 'El crimen de Pazos'

En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías, un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?