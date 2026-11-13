Confirmado por la Academia de la Televisión: El cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo ya tiene fecha y moderadora

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya tiene fecha cerrada. Tal y como han acordado PSOE y PP con la Academia de la Televisión en una reunión celebrada este viernes, el primer debate electoral para las elecciones del 29-N se realizará el próximo jueves 19 de noviembre.

Como presidenta del organismo, María Casado será la moderadora de esta cita de gran relevancia e influencia en los comicios, que tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group. La periodista malagueña será la encargada de dirigirlo, siguiendo así los pasos de Manuel Campo Vidal cuando se hizo cargo de conducir los debates que organizó la Academia en el pasado.

Como apuntamos, este mismo viernes se ha producido una reunión entre la Junta Directiva de la Academia de la Televisión con representantes de los partidos políticos PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para ir perfilando los detalles de escaleta y cobertura de los dos encuentros consensuados entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España.

De izquierda a derecha: José María Irisarri (Vicepresidente Academia de Televisión), Luis de la Matta (Jefe de Prensa PP), Miguel Tellado (Secretario General PP), Jesús Lozano (Realizador y Junta Directiva Academia de Televisión), María Casado (Presidenta Academia de Televisión), Beatriz Maesso (Vicepresidenta Academia de Televisión), Rebeca Torró (Secretaría de

Organización, Portavoz PSOE y coordinadora General de Campaña) y Borja Cabezón (Adjunto Secretaría de Organización y Secretario Acción Electoral).

En el encuentro se han pactado por consenso los bloques temáticos del debate, que serán, por este orden, los siguientes:

Vivienda Economía y Fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regeneración democrática Migración y política exterior



Además, se ha informado de que también se ha decidido, mediante sorteo, que sea Alberto Núñez Feijóo el que abra el debate y Pedro Sánchez el que lo cierre.

Con todo, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión será la responsable de producir el debate electoral como ya hiciera en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ante la falta de acuerdo entre los partidos después de las propuestas que lanzaron Mediaset, RTVE y Atresmedia; con el veto del PP a la cadena pública y la no contestación del PSOE a las ofertas de los grupos privados.

Como en aquellas ocasiones, la Academia de la TV ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir todas las televisiones interesadas. "La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", destacan en su nota de prensa.