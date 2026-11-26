El Consejo de Administración de RTVE ha distribuido un comunicado, que ha sido previamente aprobado por mayoría absoluta de sus miembros (con 10 votos a favor y 5 en contra), en defensa de Silvia Intxaurrondo ante el insólito y controvertido expediente sancionador que le ha abierto la Junta Electoral Central esta semana tras estimar la denuncia de Vox por su reflexión sobre si la extrema derecha y sus discursos "discriminatorios" deben tener espacio en la televisión pública.

El máximo órgano del ente expresa su "más firme respaldo y solidaridad con la periodista Silvia Intxaurrondo ante la apertura de un expediente a título personal por parte de la JEC, derivado de su labor profesional al frente del programa 'La Hora de La 1'". En dicha labor, la comunicadora planteó tres cuestiones: ¿Debe tener cabida la extrema derecha en la TV pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?

"Constituye una medida inédita y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo"

Si bien, el Consejo traslada que "desde el máximo respeto a las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la JEC" considera que "la incoación de un procedimiento sancionador individualizado contra una profesional de la información constituye una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática".

Más aún cuando la propia resolución de la JEC admite que las palabras objeto de denuncia no se pronunciaron en un bloque estrictamente informativo, sino "en una tertulia de análisis político, formuladas a modo de preguntas abiertas y garantizando en todo momento la intervención de posturas discrepantes". "Resulta, por tanto, contradictorio exigir neutralidad equiparando la defensa de los valores constitucionales y los derechos fundamentales con un posicionamiento partidista", sentencia el escrito.

"Sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate abre la puerta a la autocensura"

Para el Consejo de Administración de RTVE esta decisión implica "una grave anomalía que atenta contra la esencia misma del oficio": "El periodismo de servicio público no puede reducirse a una labor de mera transmisión mecánica de declaraciones; exige formular preguntas pertinentes, contextualizar los hechos y abrir debates de relevancia social sobre los límites democráticos y la defensa de la igualdad. Tal y como establece de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la prensa goza de un margen reforzado de protección cuando suscita debates de interés general. Sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate introduce un efecto disuasorio inaceptable y abre la puerta a la autocensura", denuncia con firmeza el comunicado.

Por todo ello, la Corporación reafirma "su compromiso con la independencia de sus profesionales" y comunica formalmente que RTVE "prestará a Silvia Intxaurrondo toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, hasta lograr el archivo definitivo de este expediente y la plena salvaguarda de sus derechos profesionales".