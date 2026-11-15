Clamorosa sentencia a la entrevista 'fuera de control' de Alba Carrillo y Marta Márquez a Pedro Sánchez en La Séptima: hay unanimidad

Después de que el pasado lunes acudiera a 'La última hora' con Javier Ruiz, Pedro Sánchez ha regresado este domingo a La Séptima para ser entrevistado por Alba Carrillo y Marta Márquez en 'Fuera de control'. No obstante, para esta ocasión tan especial ambas presentadoras han contado, además, con la colaboración de Héctor de Miguel, el cómico y conductor de 'La comedia nacional'.

Así, Pedro Sánchez continúa con su periplo televisivo en esta campaña electoral ante las elecciones del 29-N y después de haber asistido también a 'La Revuelta' de David Broncano y a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez. Además, este lunes, el presidente del Gobierno también visitará por primera vez Mediaset en esta campaña para ser entrevistado por Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco'.

"Estoy animado. Porque yo creo que daba la sensación después de ver otros canales de televisión, las encuestas, algunos medios de comunicación, que íbamos a ir con los brazos caídos, derrotados, que ya estaba todo dicho y yo creo que estamos muy movilizados y que vamos a volver a ganar las elecciones", ha confesado Pedro Sánchez nada más sentarse en el plató de 'Fuera de control'. "La Peter lo peta", ha ironizado al respecto Alba Carrillo dirigiéndose al presidente con el apelativo que utilizó Candela Peña en su encuentro en 'La Revuelta'.

Tras ello, Pedro Sánchez ha sido muy sincero al preguntarle por qué motivo había decidido sentarse en 'Fuera de control'. "Tengo que deciros que vi algunas de las entrevistas que hicisteis, me lo pasé muy bien y dije: 'yo quiero pasármelo bien'. Así que tenía que estar con vosotras. Enhorabuena a las dos", les ha reconocido el socialista tanto a Alba como a Marta. Las presentadoras también le han querido agradecer que haya apostado por ellas y se haya prestado al programa.

Durante el comienzo de la entrevista, Sánchez ha admitido que él no quería convocar elecciones hasta 2027 pero el desahucio de Maricarmen y el hecho de que el Congreso tumbara los reales decretos de la vivienda hizo que decidiera cambiar de opinión para poder conseguir una mayoría con la que poder gobernar y sacar adelante todas las leyes y derechos sociales que plantea. Asimismo, una vez más, el Presidente ha dado la cara por su mujer Begoña Gómez ante los ataques que recibe y frente al hecho de haberse visto imputada por parte del juez Peinado.

"¿Lo de la Peter o la Pedra te molesta?", se ha interesado Alba Carrillo. "No, si es que a mí lo de Candela me pareció un ciclón. Ocupó todo el espacio y Broncano y yo estábamos de invitados". Y a la pregunta de cuándo habrá una presidenta del Gobierno en España, Pedro Sánchez ha asegurado que él cree que será pronto después de esta legislatura en la que él aspira a repetir otros cuatro años en La Moncloa. Un tema que ha derivado en hablar del feminismo y de las controvertidas palabras de Feijóo sobre el aborto y el feminismo en sus últimas entrevistas.

En otro orden, Alba Carrillo y Marta Márquez han querido cuestionar a Pedro Sánchez por sus hijas e incluso por su faceta como suegro. Y por primera vez, ha mostrado una faceta más personal hablando del novio de una de sus hijas y cómo fue la primera vez que le conoció y que él se enteró de que su novia era la hija del Presidente. También ha abordado su etapa como jugador de baloncesto y ha confesado que está leyendo libros relacionados con la Inteligencia Artificial, incluso en inglés. Algo que ha llevado a que tanto Alba Carrillo como el propio Sánchez hayan lanzado algún dardo a Feijóo por su desconocimiento del idioma.

Pedro Sánchez, sobre el anonimato de sus hijas: "También ha habido haters y Alvises de turno que han intentado difundir imágenes suyas". #SánchezFueraDeControl pic.twitter.com/lsZnerIkPq — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

Pedro Sánchez se ha atrevido incluso a jugar con Alba Carrillo y Marta Márquez a uno de los juegos de 'Fuera de control' como "Verdad, mentira o no quiero contestar" sobre titulares de periódicos. La primera de ellas ha derivado en que, por primera vez, el líder del PSOE haya hablado de cómo es La Moncloa y de su día a día. También le han permitido hacer su propio "Indignómetro" y compartir qué es lo que más le indigna en un minuto, señalando que lo que más le molesta es la "injusticia social".

En otro de los retos, el socialista ha tenido que decir algo bueno y algo malo de rostros adversarios como Feijóo o Abascal. Y prácticamente ha sido incapaz de verbalizar un aspecto positivo al considerar que todo es malo en ellos. "No le veo nada interesante", ha confesado sin pudor sobre el líder de Vox. E incluso ha ido más allá lanzándole un dardazo: "Veo una contradicción en él porque es una persona racista que habla mucho de los árabes, pero tiene genes árabes y se le ve en la cara y en la barba".

Antes de concluir la entrevista, Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas del resto de colaboradores de 'Fuera de control' como Chelo García-Cortés, Cristina Rodríguez, Piti Alonso, Gema Fernández o Paloma Rando. Entretanto, Samantha Ballantines no ha dudado en cantarle a lo Marilyn Monroe. Un momento realmente surrealista.

Samantha cantando a Pedro Sánchez define lo que es Fuera de Control. #SánchezFueraDeControl pic.twitter.com/MRkrZ4M6Xg — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

El masivo veredicto de la audiencia a la entrevista de Pedro Sánchez en 'Fuera de Control'

El sentir general de la entrevista de Alba Carrillo y Marta Márquez a Pedro Sánchez ha sido extraordinariamente positivo. Y es que son muchos los que han alabado que se haya apostado por una entrevista más "distendida" y "cercana" que permite humanizar al Presidente del Gobierno. Todo un acierto por ayudar a conocer mejor el lado más personal de nuestros políticos y de la persona que nos gobierna.

"Posiblemente Alba y Marta están haciendo a Sánchez la mejor entrevista de toda la campaña. La mejor. La más eficaz e interesante", ha destacado un usuario en "X". Esta valoración ha sido muy repetida. "De esas entrevistas más que necesarias a Pedro Sánchez. Humanizándolo y conociendo esa parte más personal que le acerca a la sociedad", ha apostillado otro espectador a ese respecto.

Precisamente, la excelente labor de las presentadoras y el tono que han imprimido a la entrevista también ha conquistado al público. "El pedazo de entrevista que se están marcando Alba Carrillo y Marta Márquez al presidente Pedro Sánchez mostrando su lado familiar y más cercano", ha recalcado otro televidente.

"Me está sorprendiendo para bien la entrevista en La Séptima de Alba Carrillo y Marta Márquez. Una entrevista distendida, mostrando una faceta muy personal de Pedro Sánchez sin dejar de lado la política", ha agregado otra seguidora en la misma dirección. "Oye, pues me está encantando la entrevista de Alba Carrillo y Marta Márquez al Presidente del Gobierno. Se está hablando de temas personales del propio Pedro que no son de los que suele hablar en el resto de las entrevistas", ha resumido otro de los seguidores de La Séptima.

"¡Menuda sorpresa con la entrevista de nuestro Presidente. De largo, una de las más cercanas, naturales y humanas. La complicidad y frescura con Alba Carrillo y Marta López han conseguido un formato único. ¡Para no perdérsela!", ha sido el clamor general ante un formato de entrevista que ha distado mucho del habitual y que ha resultado brillante.

#SanchezFueraDeControl Posiblemente Alba y Marta están haciendo a Sánchez la mejor entrevista de toda la campaña. La mejor. La más eficaz e interesante. — 🔻 (@lopeziboristas) November 15, 2026

El pedazo de entrevista que se están marcando Alba Carrillo y Marta Márquez al presidente @sanchezcastejon mostrando su lado familiar y más cercano. @la_septima_tv #SánchezFueraDeControl — Marcos 🇮🇨 🇪🇸 (@marcosfar_) November 15, 2026

Me está pareciendo de las entrevistas más interesantes que le han hecho. #SanchezFueraDeControl pic.twitter.com/xu34kFU0kv — Volando... (@aerotrastorna2) November 15, 2026

De esas entrevistas más que necesarias a @sanchezcastejon. Humanizándolo, conociendo esa parte más personal que le acerca a la sociedad. 👏🏻👏🏻 #SanchezFueraDeControl#LaFuerzaDeLaGente — jorgito_w 🍓🍾 (@EdurBrit) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl que entrevista más natural, humana y sencilla a Pedro @sanchezcastejon 👏🏻👏🏻🌹 — Isabel Mondejar (@Chabe1974) November 15, 2026

Muy bien sacando el lado más humano del Presidente.#SanchezFueraDeControl — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) November 15, 2026

Que la entrevista de #SanchezFueraDeControl desde el otro lado. Me parece un acierto que haya optado por un esta entrevista. — Kevin Abenojar (@KevinAbenojar) November 15, 2026

Me encanta la naturalidad en las preguntas. Al final @sanchezcastejon

es persona tb #SanchezFueraDeControl — Mar (@marielaser63156) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl



PEDRO HABLANDO DE SU FACETA COMO SUEGRO, ESTOY DANDO VOLTERETAS — 🔻 (@lopeziboristas) November 15, 2026

Que entrañable la entrevista #SanchezFueraDeControl — República Salmerón (@Sabrilleta) November 15, 2026

Genial está entrevista tan desenfadada y con cotilleo con el presidente y Alba Carrillo,lo que me estoy riendo 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#SanchezFueraDeControl — MARILÓ♥️ (@escuchando1707) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl Muy bien, humanizando a Pedro Sánchez, ya está bien de tanto insulto.💪🌹 — Tano (@JuanMiguel51252) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl Natural,familiar, simpstico... Es que da igual dónde y con quién. El Perro tiene mucho talento, está siempre brillante. — Leo (@leo_mucho_mucho) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl Por fin una entrevista que sea más personal. Acerca más al político como persona. — joaquim b (@joaquimbachs) November 15, 2026

Oye, pues me está encantando la entrevista de Alba Carrillo y Marta Márquez al Presidente del Gobierno. Se están hablando de temas personales del propio Pedro que no son de los que suele hablar en el resto de las entrevistas 🤔😁 #SánchezFueraDeControl — M. (@Manuctp1) November 15, 2026

Hoy estamos viendo a Sánchez en #SanchezFueraDeControl y está siendo una entrevista diferente a las que normalmente vemos. Un acierto. #LaFuerzaDeLaGente — German (@GDGC240977) November 15, 2026

Me está sorprendiendo para bien la entrevista en @la_septima_tv de Alba Carrillo y Marta Márquez. Una entrevista distendida, mostrando una faceta muy personal de @sanchezcastejon, sin dejar de lado la política.#SanchezFueraDeControl — Ana 🌹 (@annituti) November 15, 2026

Me está gustando la entrevista que le están haciendo Alba Carrillo y Marta Márquez a Pedro Sánchez. Es una buena ocasión para conocer al Sánchez persona en vez del Sánchez presidente, que es al que vemos habitualmente. #SanchezFueraDeControl — Capitán Jack Sparrow Antifascista 🩵🇪🇸 (@SparrowAntifa) November 15, 2026

#SanchezFueraDeControl qué maravilla de entrevista habéis hecho, chicas!!! Y el Presidente ha estado fantástico, natural, sencillo y cercano. Samantha lo más con “Mucha suerte pa ti”. La mesa, buenísima. Somos rojos🤣. Mayoría !!!#29NvotaPSOE #VotaPedroSanchez #SoyZurda — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) November 15, 2026

Una faceta muy humana y esclarecedora del Presidente Pedro Sánchez. Buena entrevista #SanchezFueraDeControl — Clara S.D. 🇪🇸 🌹🍉 (@Clara_221016) November 15, 2026

#SánchezFueraDeControl @la_septima_tv den la enhorabuena a Alba Carrillo y a su compañera porque han hecho una entrevista de matrícula de honor a @sanchezcastejon. Me ha encantado. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Diego Ruiz Ruiz (@DRZRZ83) November 15, 2026