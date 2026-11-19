Si había un momento muy esperado del estreno de 'GH VIP 9' era el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, después de más de tres años sin verse desde la cancelación de 'Sálvame'. Y el primer cara a cara ha sido bastante tenso con el presentador expresándole todo el dolor y rabia que ha tenido hacia ella revelando grandes bombazos que hasta ahora se desconocían.

"Tres años sin vernos. 20 años que nos conocemos, se dice pronto. Y que dolor que todo haya acabado así", ha empezado diciendo Jorge Javier Vázquez. "Es verdad, qué dolor", ha reconocido ella. "Yo he estado preparándome este encuentro muchísimo tiempo y creo que tenemos cosas que hablar", ha advertido el presentador antes de recordar cómo Belén Esteban llegó a decir que "nunca le he importado".

"Yo en ese momento lo sentía, no te voy a engañar. Hemos sido compañeros y amigos durante mucho tiempo, pero a lo mejor no tengo el mismo querer que pueda tener otra persona. Pienso que tú me has querido de una manera, que para mí no es la forma de saber querer", se ha defendido Belén. "Pero eso es una cosa tuya, no es mía", le ha replicado el catalán. "Tú has dicho que 'nunca he sido más que tú y que a lo mejor yo no he podido soportarlo'. ¿Tú esto lo piensas de verdad?", le ha cuestionado el presentador. "No lo sé, no me acuerdo", le ha contestado ella.

Tras ello, Jorge Javier Vázquez ha soltado una bomba. "¿Tú crees que si yo no hubiera podido asumir que si tú eras más que yo, hubiera hecho el primer movimiento para que tú volvieras a esta cadena después de que te echaran? Porque no sé si eres consciente, pero la primera persona que se movió fui yo", ha confesado por primera vez el catalán. "Cuando os echaron, a los seis meses, que tú estabas en otro canal poniendo verde a Mediaset, este que te habla en ese momento especialmente delicado ya empezó a hacer campaña para que tú volvieras", ha añadido en alusión a los ataques de Belén y el resto de sus compañeros desde 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y TEN.

"Pues te juro que yo no lo sabía", ha contestado Belén. "Pero si te llamé y te lo dije y te pregunté si querías volver a Mediaset y yo empecé a hacer campaña. Si yo pensara que soy más que tú, ¿hubiera movido ficha para que volvieras a Mediaset?", ha repreguntado Jorge Javier. "Pues en ese momento lo sentiría así", se ha defendido ella. "¿Qué te motiva a pensar eso? Llevamos conociéndonos 20 años", le ha recordado Jorge. "Hemos peleado mucho. Yo muchos días lo he pasado mal porque hemos entrado en discusiones en las que se nos ha ido tanto a ti como a ti. Es verdad que lo he dicho, lo que no sabía es que tú habías movido hilos para que yo volviera a Mediaset", ha continuado sincerándose Belén Esteban.

"¿Y ahora que lo sabes cómo te quedas?", ha querido saber Jorge Javier. "Me sorprende mucho", ha reaccionado ella. "¿Pero cómo te va a sorprender? Es que entonces, Belén, hemos vivido una realidad totalmente distinta de lo que ha sido nuestra relación", ha afirmado Jorge Javier. "Para mí has sido una compañera maravillosa durante muchísimos años y me apena que tú en algún momento hayas pensado esto, porque pensaba que hacíamos un gran equipo y no entendí que dijeras estas cosas", ha agregado.

🚨 PELOS DE PUNTA



Jorge Javier confirma que fue el primero en hacer todo lo posible para que Belén Esteban volviera a Mediaset #GHVIPEstreno

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Jorge Javier revela que estuvo a punto de no presentar 'GH VIP' por no coincidir con Belén Esteban

Después, Jorge Javier ha ido mucho más allá al revelar que llegó a plantearse no presentar 'GH VIP' para no coincidir con ella. "Y te voy a decir una cosa, no quiero que me llamen la atención, pero yo estaba muy cabreado y dije que después de todo esto no quería volver a trabajar contigo y que no quería volver a verte. Cuando me hablaron de GH VIP mi primera reacción fue decir no lo presento cuando me dijeron que venías, pero luego pensé que no iba a jugar con el pan de nadie", ha sentenciado.

"Estoy muy dolido porque con otras personas que me he encontrado en mi vida me la pelan, pero tú no porque has sido una persona muy importante en mi vida", ha matizado Jorge Javier. "Yo lo que dije lo sentía pero pienso que esto lo teníamos que haber hablado, no me importa hablarlo aquí", ha aseverado Belén Esteban. "Pero como lo íbamos a hablar si no nos hablamos. Yo todo esto se lo digo a las personas que quiero. ¿Tú crees que a una persona que no me importe le puedo decir todo esto? Más de 20 años hemos estado juntos", le ha vuelto a preguntar él.

‼️ Jorge Javier se desahoga con Belén Esteban:



“Yo me pensaba que éramos un gran equipo, Yo estaba muy cabreado. No quería trabajar contigo. Cuando me dijeron que ibas al GH VIP, dije “no presento”, y pensé: no voy a jugar con el pan de nadie”



JORGE ESTÁ INCREÍBLE #GHVIPEstreno pic.twitter.com/3dxfHi9gbi — SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 18, 2026

"Para mí habéis sido parte de mi vida y sois importantísimos en mi vida y siempre que me han preguntado he dicho cosas maravillosas de vosotros porque las siento", ha asegurado Jorge Javier. "Yo dije eso por el momento en el que estaba. Estos meses me han servido para pensar mucho. Lo dije porque las cosas pasaron como pasaron y he aprendido a mirar en el presente. Lo único que puedo decir es que si tú quieres pues podríamos volver a lo que fuimos. Me acuerdo de muchas cosas que hemos vivido, muy buenas, pero también malas. Sálvame ha sido el programa de mi vida. Cuando nos hemos tenido que matar nos hemos matado", ha tratado de justificarse Belén.

Jorge Javier, alto y claro: "Yo me sentí muy solo cuando os echaron"

Y finalmente, Jorge Javier Vázquez ha dejado otro titular al hablar sin tapujos de la cancelación de 'Sálvame' y el veto a los colaboradores más emblemáticos. "Te voy a confesar una cosa, yo también me he sentido muy solo cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Entiendo que para vosotros fue terrible porque os quedasteis sin trabajo, pero yo me quedé sin vosotros y han sido años muy jodidos", ha recalcado el presentador.

"Pero ahora tenemos un gran reto por delante y vamos a demostrar a toda esta gente que somos capaces de seguir entreteniéndoles y para eso te quiero dentro de la casa y dándolo todo, pero dándolo todo como yo te conozco. No quiero escucharte ni una vez 'me quiero ir' y sabes lo que me cabrea más de todo esto, mira que me han dado ganas de montarte pollos, de odiarte, de pasar de ti y no verte nunca más en mi puta vida, pero ahora solo tengo ganas de abrazarte", ha concluido antes de que los dos se hayan dado un fuerte abrazo.

La audiencia sentencia el reencuentro de Jorge Javier y Belén Esteban

Y como era de esperar, el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban ha sido de lo más comentado en redes sociales con muchos espectadores alucinando ante lo presenciado. "El reencuentro lo está siendo todo. Jorge Javier durísimo, pero a corazón abierto. Belén no sabe por dónde salir y contiene también las lágrimas. Se muerde la lengua y responde con evasivas. ABSOLUTOS PELOS. La antigua Telecinco está de vuelta", ha destacado el periodista y experto televisivo Nayin Costas.

"Lo que acabamos de ver es HISTORIA DE ESPAÑA", ha apostillado otro periodista al respecto. "Españoles Telecinco ha vuelto", ha recalcado otro. "El Deluxe que se están marcando con Jorge Javier reencontrándose con Belén Esteban, después de 3 años sin verse. ORO PURO", ha sentenciado otro espectador.

"¡Menudo momentazo nos acaban de regalar Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban! ¡Esto es Telecinco, esto es esencia de Vasile!¡Nuestra adorada Telecinco ha vuelto", ha añadido también otro usuario en su cuenta de "X".

El reencuentro lo está siendo todo. Jorge Javier durísimo,pero a corazón abierto. Belén no sabe por dónde salir y contiene también las lágrimas. Se muerde la lengua y responde con evasivas. ABSOLUTOS PELOS. La antigua Telecinco está de vuelta #GHVIPEstreno pic.twitter.com/NMwJrrjw03 — Nayin Costas (@NayinCostas) November 18, 2026

Quien nos iba a decir que viviríamos un reencuentro de Jorge Javier y Belén Esteban en el prime time de telecinco #GHVIPEstreno — Manel Ferrer (@manelferrer) November 18, 2026

Lo que acabamos de ver es HISTORIA DE ESPAÑA#GHVIPEstreno — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) November 18, 2026

Ya lo dijo una visionaria… “Una cadena sin Sálvame a lo mejor se tiene que salvar”.



Esto es de lo mejor que hemos visto en esta actual Telecinco. Hay que seguir… #GHVIPEstreno pic.twitter.com/k0m64Um3L1 — Pablo (@pabloo_c5) November 18, 2026

ORO PURO EL ENCUENTRO ENTRE BELÉN Y JORGE #GHVIPESTRENO — natsxnz | ⚡️ (@natsxnz) November 18, 2026

El Deluxe que se están marcando con Jorge Javier reencontrándose con Belén Esteban, después de 3 años sin verse. ORO PURO #GHVIPEstreno — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 18, 2026

¡MENUDO MOMENTAZO TELEVISIVO NOS ACABAN DE REGALAR BELÉN ESTEBAN Y JORGE JAVIER VÁZQUEZ!



¡Esto es Telecinco, esto es esencia de Vasile!



¡NUESTRA ADORADA TELECINCO, HA VUELTO!#GHVIPEstreno — LA RANA VERDE (@LaRana_Oficial_) November 18, 2026

En medio de tanta política, no sabíamos que necesitábamos un #GHVIPEstreno como este. Estoy dentrísimo de la trama Belén y Jorge Javier. Muy emocionado. — Uri RB (@urierrebe) November 18, 2026

HISTORIA DE LA TELEVISIÓN. Me alegro que todo haya acabado con ese gran abrazo.#GHVIPEstreno pic.twitter.com/3v480BIAJf — 🫶🏼 (@realitysdetv) November 18, 2026

Me ha parecido una auténtica maravilla la conversación de Jorge Javier y Belen Esteban… real, auténtica y con amor de por medio.

Han sido uno de los dúos televisivos más queridos y exitosos de la historia!

Me alegra que se reconcilien y lo intenten de nuevo!#GHVIPEstreno — Berto Molina (@BertoMolina) November 18, 2026

REENCUENTRO DE MILLONES



PELAZOS DE PUNTA JODER SI JODER #GHVIPestreno — Rafael👠🇺🇲 (@Fali20hlv) November 18, 2026

18 de noviembre de 2026. Vuelve el entretenimiento a Telecinco.

Este es el camino. Justo en el momento en el que necesitamos airear de tanta hostilidad #GHVIPEstreno — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) November 18, 2026

Esto está siendo oro televisivo. Telecinco HA VUELTO #GHVIPEstreno — POGGIO (@soypoggio) November 18, 2026

Ese sofá de Belén y Jorge ha sido como volver a los íntimos de Sálvame Deluxe por un momento. Cuando televisión atraviesa más allá del espectáculo. #GHVIPEstreno — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) November 18, 2026

Oye por favor con la lagrimita cayéndome con este momento de Belén y Jorge

LA TELE HA VUELTO #GHVIPEstreno pic.twitter.com/0ijRlwDxwH — Lady Vanessa Bouza Bollo ✨ (@AlbistaSuescun) November 18, 2026

Vellos de punta con Jorge y Belen, joder es que han sido parte de nuestra tv en mi casa por lo menos muchísimos años, entretienen como los mejores y me alegro verlos otra vez ahí juntos #GHVIPEstreno — Rebu (@RebuuR) November 18, 2026

Lo que está siendo el reencuentro entre Belén y Jorge Javier #GHVIPEstreno pic.twitter.com/azSuh3T2pr — Carla (@Pinkcirla) November 18, 2026

Una vez más, han hecho HISTORIA de la TV#GHVIPEstreno pic.twitter.com/YF1BydhMoG — Confe de JuanFran (@ConfedeJuanFran) November 18, 2026