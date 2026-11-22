Este 22 de noviembre, último domingo de campaña ante las elecciones generales del próximo 29-N, 'Salvados' ha emitido en el prime time de La Sexta su prometida entrevista a Pedro Sánchez, que tuvo que ofrecerse a comienzo de mes, pero que se pospuso debido a los cambios de agenda que provocó el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Esta entrevista documental ha estado cargada de simbolismo, pues se ha producido una década después de la primera aparición del Presidente en el programa de Atresmedia. Aquella tuvo lugar en 2016 cuando anunció que se preparaba para recuperar su puesto como Secretario General del PSOE. Eso sí, con una diferencia: entonces, con Jordi Évole como presentador y entrevistador; y ahora, con Fer Gonzo.

La charla entre Sánchez y el periodista gallego fue grabada el viernes, es decir, el día después de su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, en el que desconcertó a todos con su giro radical de estrategia. Por eso, este ha sido uno de los temas principales de conversación entre el líder del Ejecutivo y el comunicador de La Sexta y futuro conductor de 'El Intermedio' en relevo de Wyoming.

Pedro Sánchez ha justificado su estrategia de no confrontación en el debate con el candidato de la oposición. "Claramente gané", ha clamado. "La buena educación frente a mala educación y la verdad frente a bulosfera. Tenía claro cuál era mi objetivo, que no es convencer a los que ya están convencidos, sino a aquellos que están dudando", ha aclarado respecto al porqué de ese perfil bajo que tanto sorprendió. "Significa no jugar como jugó Argentina la final de la Copa del Mundo", ha defendido, haciendo uso de un símil futbolístico y evitando hacer autocrítica sobre el tono adoptado.

Gonzo le ha puesto frente a los minutos previos al cara a cara en los que todo el país vio que ambos políticos estaban en el mismo espacio y no se miraban: "Que tenemos una relación distante y que somos como el agua y el aceite es evidente". Acto seguido, ha definido a Feijóo como "una persona de otra época" y "desacoplado" de la actualidad.

En otro orden de cosas, también ha habido espacio para abordar los temas principales que han marcado esta convulsa legislatura y los puntos clave de su campaña de reelección justo cuando entra en su recta final. La crisis de vivienda, la huelga general del pasado 11-N, la gestión de distintas emergencias, como la DANA, y los dos trágicos accidentes ferroviarios acontecidos este mismo año que han derivado en la dimisión de Óscar Puente han sido algunos de los asuntos estrella de la entrevista en 'Salvados'.

Además, Pedro Sánchez ha desvelado que decidió anticipar la convocatoria electoral "comiendo un domingo con sus padres". En ese sentido, ha admitido que él otorga más peso e influencia al consejo de sus familiares que al de sus propios asesores: "Y no es por desmerecerlos, porque son fantásticos, pero al final son mis padres y saben mucho de política". Por eso, les ha tenido muy en cuenta en otras importantes decisiones de Estado, como el rechazo al 5% del PIB en Defensa exigido por Trump. Sus padres y su mujer Begoña le ayudaron a reafirmarse en su postura tal y como ha compartido con Gonzo.

Por otro lado, ha salido a la palestra José Luis Rodríguez Zapatero. El conductor de 'Salvados' se ha interesado por su desaparición en campaña a pesar de que se deslizó que podría participar públicamente. "Él me está ayudando de manera personal y aconsejando. Tiene mucha experiencia en campaña, pero él ha decidido no participar activamente y lo respeto", ha contestado el socialista con firmeza.

Al hilo, Gonzo le ha cuestionado por si habría sido "buena idea" que el expresidente se prodigara con una imputación a su espalda. Y Sánchez ha sido muy tajante: "Para mí es un activo de partido y yo defiendo su inocencia porque estoy convencido de ella". "Conozco bien a Zapatero y lo último que quiere es tener esas joyas", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha abordado sus recientes entrevistas en plataformas alejadas de la institucionalidad, como la revista Lecturas, 'La Revuelta' de Broncano o el podcast de Jordi Wild. Y en mitad de la conversación, el presentador ha aprovechado para endiñarle un reproche por no haber accedido a ser entrevistado en 'Salvados' en los 7 años que él lleva al frente del formato.

Una vez lanzado el programa, los espectadores han dictado su veredicto como viene siendo habitual tras cada intervención de Pedro Sánchez en televisión. Y una de las más repetidas dentro del clamor que ha suscitado la entrevista ha tenido que ver con que gran parte de la misma se haya basado en analizar el debate cara a cara con Feijóo.

"Tarda años en ir a vuestro programa y lo malgastáis hablando de un debate monotema. Una pena", ha señalado un espectador. "No sabía que la entrevista de hoy era para hablar únicamente del debate del otro día. ¿Qué aporta esto? No entiendo nada", ha sido otro de los comentarios más reiterados. Por su parte, Carlos Heras, maestro en ciencia política, ha tildado de "curiosa entrevista" de Gonzo a Sánchez por el contenido: "Un presidente en ejercicio analizando su propia campaña a una semana de votar".

Entretanto, conforme ha ido avanzando la emisión, se ha valorado muy positivamente el papel de Gonzo como entrevistador, por su tono sosegado y por la forma de conducir la conversación, tratando todos los asuntos, incluso los más incómodos y espinosos, sin perder la compostura y sin entrar a la confrontación con el entrevistado: "Sin duda la entrevista más profesional que se ha hecho a Sánchez en la campaña electoral es la de Gonzo en @salvadostv".

"Gonzo apretando con toda la educación del mundo y dejando responder", ha ensalzado otro usuario en 'X', una opinión que cobra más relevancia después de las recientes entrevistas con Franganillo y Susanna Griso, que fueron especialmente tensas y muy atropelladas por las continuas interrupciones y por tratarse de un debate más que de una entrevista.

"Excelente entrevista la de Gonzo, preguntas incómodas y comprometidas, sin agresividad y dejando al presidente explicarse", ha compartido otro telespectador. "Excelente periodista" o "esto sí que es una entrevista" son algunos de los comentarios que se han podido leer también en RRSS.

Para numerosos televidentes este carácter de entrevista ha permitido enseñar una mejor versión de Pedro Sánchez: "Hay que reconocer que en formatos como el de #SalvadosPedroSánchez se sale y revela un domino de la comunicación al alcance de pocos". "Menuda entrevista que está dando. Es increíble que cada entrevista sea mejor que la anterior. Y ya van unas cuantas", ha apuntado otra internauta. Otros van más allá y auguran rédito electoral tras esta aparición en 'Salvados': "Creo que vuelve a ganar puntos en las encuestas con esta entrevista".

Tarda años en ir a vuestro programa y lo malgastáis hablando de un debate, monotema salvados. Una pena. — Josh Limón Lyman (@BarguenoSa72915) November 22, 2026

Curiosa entrevista la de Gonzo a Sánchez. Un presidente en ejercicio analizando su propia camapaña a una semana de votar. — Carlos Heras (@CarlosHerasRo) November 22, 2026

Qué pesado Gonzo con el debate. Ya pasó. #SalvadosPedroSánchez — otex (@nototex) November 22, 2026

El programa por ahora se está basando en el análisis del debate, va a ser así todo?#SalvadosPedroSánchez — La guinda roja 🍒 (@laguindaroja) November 22, 2026

Le entrevista solo va a tratar el debate?#SalvadosPedroSánchez — Clara Eugenia (@ClaraEugenia8) November 22, 2026

#SalvadosPedroSanchezl excelente entrevista la de Gonzo, preguntas incómodas y comprometidas, sin agresividad y dejando al presidente explicarse. — Isabel de la Iglesia (@IsabelIglesia) November 22, 2026

Gonzo se está meando en Franganillo. Esto sí que es una entrevista.#SalvadosPedroSánchez — fíjatetu_ 🤨💬 (@fijatetu_) November 22, 2026

No sabía que la entrevista de hoy era para hablar únicamente del debate del otro día.

Qué aporta esto?

No entiendo nada @Gonzo@salvadostv — matusaln (@matusaln) November 22, 2026

Gonzo apretando con toda la educación del mundo y dejando responder. Excelente periodista #SalvadosPedroSánchez — La guinda roja 🍒 (@laguindaroja) November 22, 2026

Sin duda la entrevista más profesional que se ha hecho a Sánchez en la campaña electroral es la de Gonzo en @salvadostv — FForjas (@FForjasRNE) November 22, 2026

Creo que se va a echar mucho de menos a Gonzo en @salvadostv — Diego (@Dugus_85) November 22, 2026

Hay que reconocer que en formatos como el de #SalvadosPedroSánchez el perro se sale y revela un domino de la comunicación al alcance de pocos. — Germán Cano (@fdeflaqueza) November 22, 2026

Aunque no os lo creáis y entre todos yo mismo , me está gustando el periodista de #LaSexta #SalvadosPedroSánchez — Vivo, pienso y lo cuento (@MiVoz71) November 22, 2026

Confieso que esta pregunta de Gonzo me ha gustado: ¿qué otras decisiones ha tomado consultando a sus padres?. Esa retranca gallega #SalvadosPedroSánchez — Teresa (@LisboaMonAmour) November 22, 2026

Me gusta la entrevista que esta haciendo Gonzo. #SalvadosPedroSánchez — Clau🔻💜 (@andodespista) November 22, 2026

Menuda entrevista que está dando Pedro Sánchez, es increíble que cada entrevista sea mejor que la anterior.

Y ya van unas cuantas.

Es lo que tiene ser un político transparente y sin nada que ocultar.#SalvadosPedroSánchez — αnhgi (@Anhgi_) November 22, 2026