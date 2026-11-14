Chelo García-Cortes regresa a la televisión nacional con La Séptima y suma un nuevo proyecto como colaboradora

Chelo García-Cortés está de enhorabuena. La periodista ha reaparecido este sábado en la televisión nacional un año y medio después del fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. Y es que la colaboradora se incorpora desde ahora al equipo de 'Fuera de control', el magacín que conducen Alba carrillo y Marta Márquez en los fines de semana de La Séptima.

De esta manera, La Séptima incorpora a su equipo de colaboradores a una de las voces más reconocidas y veteranas del mundo del corazón. La periodista se ha sumado este sábado a la mesa junto a otros tertulianos como el periodista Israel García-Juez, la periodista Daniela Requena, el guionista y crítico de televisión Bob Pop y el periodista, influencer y activista LGTBIQ+, Daniel Valero, más conocido como Tigrillo.

Con su fichaje por La Séptima, Chelo García-Cortés suma un nuevo proyecto profesional a su carrera compaginándolo con su colaboración en 'L'altaveu', el magacín que conduce Danae Boronat en las tardes de lunes a viernes de La 2 Cat en RTVE. Asimismo, en los últimos años la periodista también participó en otros programas de TVE como '59 segundos', 'Lazos de sangre' o 'Mañaneros 360' desde la cancelación de 'Sálvame' y su veto en Telecinco junto al resto de sus compañeros.

Chelo García-Cortés se ha emocionado mucho en su debut como colaboradora de 'Fuera de control' en La Séptima. "Tengo que decirlo. Estoy feliz. Oye fíjate es que se me va la voz. Estoy emocionada porque me estáis dejando participar en un proyecto nuevo", ha empezado reconociendo con algún que otro problema en la voz.

"Quiero mucho a Alba, quiero mucho a Bob, quiero mucho a Daniela, que nos conocemos desde hace muchos años. A este señor que tengo a mi izquierda, no coincido con él en lo de la caza pero me encanta, y a mi niño. Estoy feliz y estoy emocionada porque participar en La Séptima para mi es un auténtico lujo", ha añadido la colaboradora. "Además estáis ganando a La Sexta", ha apostillado García-Juez con un claro dardo a la victoria del programa a 'La Roca' la semana pasada.

Chelo García Cortes FICHA como colaboradora en #FueraDeControl14nov en La Séptima.



FICHAJAZO ❤️ pic.twitter.com/ou63ijdOjv — SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 14, 2026

La incorporación de Chelo García-Cortés a 'Fuera de control' coincide además con el anuncio de que este domingo el espacio contará con una entrevista a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno volverá así a los estudios de La Séptima para ser entrevistado por Alba Carrillo, Marta Márquez y Héctor de Miguel.