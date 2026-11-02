Chayo Mohedano denuncia en la pantalla de Telecinco cómo la productora de 'Sálvame' le hizo "la vida imposible", y desgrana algunas de las humillaciones

Por motivos de salud, Chayo Mohedano no ha podido acudir este domingo al plató de 'Supervivientes All Stars 3: Conexión Honduras'. Sin embargo, sí que ha querido estar presente a través de una videollamada en la que se ha sincerado con Sandra Barneda sobre uno de los momentos más duros de su vida.

Todo empezó con unas imágenes mostradas por el programa en las que su madre, Rosa Benito, acusó a una "mano negra" de querer hundir la carrera artística de su hija: "Aquellas personas que iban directamente a destruir su carrera". Unas palabras que ha ratificado Chayo Mohedano durante su conexión con el plató: "Tuve una productora que durante muchos años estaba de cuatro a nueve de la noche haciéndome la vida imposible. Se metían con mi profesión y con mi manera de ser. Ante eso no puedes luchar", lamentó.

Además, la sobrina de Rocío Jurado ha afirmado que siempre ha dicho que "su mayor defensa es que se deja conocer. Cuando me conoce la gente, por mucho que hayan dicho, luego queda en nada. Pero tenía que romper muchas barreras para salir adelante". Entre otras muchas cosas, la cantante ha recordado algunas de las que se dijo sobre ella: "Que era mala hija, mala compañera, mala persona, que cantaba en playback y que pagaba en la calle a la gente para que entrase a verme cantar. He visto a personas pisar carteles de mi trabajo. Me imitaban soezmente y mentían sobre mi vida, mi manera de vivir y afrontar las cosas".

Terelu Campos respalda las palabras de Chayo Mohedano

"Se pasaron muchísimo durante mucho tiempo. Nadie ha pasado por eso salgo yo y lo superé. Empezaron a macharme desde los 27 años y hasta los 37 años no pararon. Pero yo ya tenía bagaje, había trabajado en muchos sitios y gracias a eso me conocían muchos. Tiré hacia adelante. Eran voces que lo que querían era hacer daño", sentencia Chayo Mohedano.

Tras estas duras palabras de la hija de Rosa Benito, Terelu Campos ha salido en su defensa, dejando claro que "uno tiene derecho a ganarse la vida honradamente". Según la colaboradora, conocedora de primera mano lo mucho que ha sufrido la cantante, "se intentó en actuaciones de ella dejarla lo peor posible, pero Rosario tuvo la fortaleza de que si le tiraban, se levantaba".