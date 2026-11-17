Carlos Franganillo ha entrado en directo en 'La mirada crítica' de Telecinco, con Ana Terradillos, para trasladar sus primeras palabras e impresiones ante una entrevista a Pedro Sánchez que está en boca de todos por el tono en el que se desarrolló y por un descontrol en los tiempos que desembocó incluso en un bronco choque entre el periodista y director de los informativos y el presidente del Gobierno.

"Hubo momentos de tensión y ahí me echo yo la culpa. Hubo una gestión de tiempos que se me escapó de las manos y eso hizo que en la parte final de la entrevista quedaran muchos temas pendientes en el aire", ha reconocido, con resignación, el comunicador de Mediaset, entonando así el mea culpa ante la audiencia.

"Las respuestas de Sánchez se iban alargando, estaba en todo su derecho de hacerlo, pero yo veía que el reloj corría y no llegábamos a muchos de los temas. Eso hizo que el toma y daca fuera más tenso. Hubo algunos momentos de cierta tensión que quizás puedan hacerse incómodos para el espectador, pero, al margen de eso, hubo momentos interesantes también", ha defendido Franganillo tras admitir errores de organización.

"Algunas respuestas del Presidente fueron llamativas y además se produjo algún anuncio que hizo para el día de hoy. Al menos, yo trataba de buscar rendijas o contradicciones de lo que han sido ocho años de Gobierno. Es una hoja de servicio ya muy amplia, con altos y bajos, y con muchísimos escándalos acumulados", ha proseguido explicando el asturiano

Franganillo defiende su profesionalidad: "No fue una mala información por mi parte"

Al hilo, Carlos Franganillo ha señalado que Pedro Sánchez "es un político muy experimentado" y que "no es fácil pillarle en una entrevista ni mucho menos" porque "no se mueve ni un milímetro de los carriles preconcebidos". El presentador de 'Informativos Telecinco' ha destacado que "hay muchas promesas que se quedaron sin cumplir y que él ha tratado de justificar echando la carga de la culpa en las CCAA y en otras partes del Estado". "Ante las contradicciones, Pedro Sánchez es un político capaz de zafarse, de cambiar la mirada y de dirigir la respuesta hacia otra dirección", ha analizado.

Por otro lado, sobre el momento en el que Pedro Sánchez acusó a Franganillo de no estar "bien informado" cuando expuso que el Gobierno defendió la tesis de las mafias para buscar el origen del asalto masivo en Ceuta, Franganillo ha sido tajante: "No fue una mala información por mi parte, fue un hecho. No expusimos ninguna mala información. Lo digo con toda la humildad. Esa era la tesis del Gobierno al principio y las declaraciones están ahí".

El periodista revela que la despedida fue "normal" y "educada"

"De una entrevista uno no sale con buen sabor de boca del todo y hay momentos que quizás se descontrolaron, pero tratamos de hacer un periodismo incisivo y de hablar de los temas que les preocupan a los españoles", ha subrayado, a pesar de que las cosas no resultaron como exactamente tenía previsto.

Después, Carlos Franganillo ha intervenido también en 'El programa de AR' con Ana Rosa Quintana, donde ha reiterado que hubo más tensión de la que hubiera deseado y ha reconocido "rifirrafes" que "enmarañaron" la entrevista y que "no permitieron llegar a conclusiones y a mantener una conversación ordenada de cara al espectador". "Eso sí me lo reprocho", ha insistido al mismo tiempo que ha reprobado que Sánchez no mostrara signos de "arrepentimiento o de corrección" respecto a asuntos espinosos como la crisis migratoria en Ceuta.

Entretanto, el profesional también ha revelado cómo fue la despedida, ya fuera de las cámaras: "Acabó muy educadamente. Sánchez es un político profesional, con muchísimas tablas. Entiende que hay entrevistas de todo tipo, quiero pensar, y la despedida fue normal y educada". "Al final tener a un Presidente en un plató de televisión no es sencillo y una entrevista de esta envergadura es algo muy complicado. Nunca sabes cómo va a salir. Una entrevista es un organismo vivo: sabes como quieres empezar pero, a partir de ahí, se puede perder el control", ha comentado.

Carlos Franganillo, sobre por qué se ha dimensionado el desencuentro: "Venimos de una etapa en la que los políticos se han acostumbrado a formatos más amables y menos periodísticos"

Por último, Carlos Franganillo ha dado en la clave sobre por qué esta aparición de Pedro Sánchez ha sido más tirante y rígida: "Venimos de una etapa en la que los políticos se han acostumbrado a formatos más amables y menos periodísticos. Y ese contraste se ha notado más en este sentido. Al hacerlo en 30 minutos sientes la presión del reloj constantemente y el entrevistado en eso juega con ventaja porque sabe que, cuanto más se alargue, menos tiempo tienes para preguntarle por temas espinosos".

"Los políticos en esta campaña han experimentado ese uso mucho más profundo de las entrevistas amables y que les humanizan. O de figuras (David Broncano, Jordi Wild) a las que no critico pero que no son estrictamente periodísticas y con las que los políticos pueden sentirse mucho más cómodos. Y ese choque se vio especialmente porque en muchos días ha sido la primera entrevista en un medio periodístico tradicional", ha rematado, argumentando así por qué se ha dimensionado mucho más el encontronazo.