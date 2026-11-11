Cancelado el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, que decide levantar toda su programación en directo este miércoles

Si Canal Sur se ha ido a negro a primera hora de la mañana (aunque su señal ha vuelto con el informativo de mediodía y el programa de Juan y Medio se ha emitido con normalidad), Telemadrid también está viendo alterada su programación habitual este miércoles 11 de noviembre con motivo de la huelga general. Ninguno de sus magacines -'120 minutos', 'La tarde de Telemadrid', 'Hablemos de Madrid' o 'Madrid Directo'- se están emitiendo, y tampoco lo hará el espacio de Antonio Naranjo en la noche.

Para evitar incidencias con sus programas en directo, y más teniendo en cuenta que se trata de producciones externas, el canal autonómico madrileño ha optado por sustituir toda su parrilla habitual por reposiciones y ofertas enlatadas y restringir sus servicios a las 'Telenoticias' para mantener informada a la audiencia. Unos informativos que se están realizando con un equipo bajo mínimos.

Durante la mañana, Telemadrid ha tenido que recortar la duración de 'Buenos días Madrid', que también ha trastocado su formato habitual, quedando únicamente como informativo sin tertulia. En su lugar, ha introducido reposiciones de 'Mi cámara y yo' y 'Callejeando'. Después, '120 minutos' de María Rey ha desaparecido de la programación y su hueco lo han ocupado redifusiones de 'Madrileños por el mundo'.

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Por la tarde, los programas 'La tarde de Telemadrid' con Christian Gálvez, 'Hablemos de Madrid' con Carlos Cuesta y 'Madrid Directo' con Emilio Pineda y Francine Gálvez también han faltado a su cita diaria con la audiencia. En su relevo, el canal ha apostado, de nuevo, por reemisiones de 'Cañas y barrio', '¿Cómo funciona Madrid'? y 'Madrid desde el aire'.

Pero si hay un parón que afectará mucho a la parrilla de Telemadrid será el de 'El análisis: Diario de la noche'. Y es que el programa que conduce Antonio Naranjo, que es uno de los que mejor funciona en audiencias y un pilar importante en las noches, también desaparecerá este miércoles y será sustituido por reposiciones de 'Madrileños por el mundo', que ocupará todo el access y el prime time de la cadena entre las 21:40 y las 0:40 horas, cuando tomará el relevo 'Madrid a dedo'.

Tal y como ha podido verificar El Televisero con fuentes de Telemadrid, tras lo pactado con los sindicatos por parte de la dirección de la cadena y debido a los servicios mínimos, se ha determinado no ofrecer ni el espacio de Antonio Naranjo ni ninguno de sus magacines en directo. Tan solo los informativos.

La denuncia de Antonio Naranjo por la supresión de su programa

Tras la cancelación de 'El análisis: diario de la noche', Antonio Naranjo ha subido un vídeo a su cuenta de "X" cuestionando la huelga general y clamando por no poder realizar su programa. "Buenas noches, lamento comunicarles que, muy a mi pesar y a pesar de todo el equipo del 'Análisis', no vamos a tener programa. Nos encantaría contarles cómo ha ido la huelga, que ha ido muy mal para los convocantes, es decir, para Pedro Sánchez y sus asociados, que son los sindicatos de CCOO y UGT, pero el derecho de huelga de los trabajadores de Telemadrid que dan soporte técnico a este programa lo ha hecho imposible", empieza explicando el periodista.

"Yo soy de los que piensa que no hay derecho superior al de ustedes de recibir la información correcta, y que los periodistas no tenemos derecho a hacer estos paros, que en mi caso además obedece a que no creo en él. Estoy convencido de que es una huelga política convocada para ayudar a Pedro Sánchez a tres semanas de las elecciones. Pero el derecho a la huelga de los trabajadores a no venir se impone al derecho de ustedes a recibir una información que creemos que es la correcta. Yo lo siento mucho. Mañana que es jueves volveremos con el 'Análisis' y contaremos todo aquello que hoy no hemos podido contar", prosigue quejándose.

"Para quienes dicen que es una huelga laboral sustentada en la vivienda y en el derecho de la gente a tener un mejor salario, entre otras causas en las que todos estamos de acuerdo, les voy a recordar una cosa. Yo hoy no puedo hacer el programa, hoy mi equipo no ha podido hacer el programa pero en RTVE y en RNE no han parado, Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora, por no mencionar al resto de televisiones privadas próximas a Pedro Sánchez no han tenido ningún problema y los mismos sindicatos les han permitido hacer el programa. Y en este caso ha habido una excepción. Quizás sea porque les íbamos a contar ustedes la verdad. Lo siento mucho, les pido disculpas", sentencia Antonio Naranjo.