Polémica en la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA). El pasado jueves, 12 de noviembre, Canal Sur debería haber emitido 'Atrápame si puedes', un concurso de preguntas y respuestas presentado por Manolo Sarria que lleva seis años emitiéndose con gran éxito en horario de máxima audiencia. Sin embargo, en el último momento, la dirección del ente retiró el programa con carácter "cautelar y preventivo".

El motivo que llevó a la RTVA a tomar esta drástica decisión fue el conocer que una maquilladora del citado concurso había presentado ante la Policía una denuncia contra Sarria por presunto "acoso sexual". Así lo confirman a ElDiario.es desde la dirección de la cadena pública andaluza, que reconoce su "máxima preocupación" y su "disposición" para esclarecer los hechos.

Además, en un ejercicio de total transparencia, ha divulgado el siguiente comunicado para informar con claridad de los hechos: "Canal Sur Televisión ha suspendido temporalmente a Manolo Sarria, presentador del concurso 'Atrápame si puedes,' tras una denuncia por supuesto acoso sexual, interpuesta por una trabajadora. La RTVA recibió una comunicación formal de la empresa productora y de inmediato activó su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual. La emisión del programa, suspendida el jueves y viernes pasados, se retoma esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador".

Manolo Sarria, humorista y exmiembro del Dúo Sacapuntas, es uno de los rostros más reconocidos por el espectador de Canal Sur. De hecho, su programa es líder de audiencia en la región pese a competir en franja horaria con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. 'Atrápame si puedes' se graba con dos semanas de antelación, y ante el riesgo de que la investigación policial se filtrara a los medios y el presentador siguiera apareciendo en pantalla, la dirección decidió cancelar "temporalmente" al humorista, y grabar "con celeridad" nuevas entregas contrarreloj durante el pasado fin de semana, con otro presentador.

El concurso, que se emite de lunes a viernes, no se emitió ni el jueves 12, reemplazado por una película, ni el viernes 13, sustituido por 'El Show de Bertín'. El lunes, 17 de noviembre, 'Atrápame si puedes' volvió a emitirse en su horario habitual, pero ya sin Manolo Sarria a los mandos. En su lugar estaba el actor Antonio Garrido, quien suele relevarle durante sus vacaciones de verano.

La RTVA justifica su decisión con respecto a Manolo Sarria y valora la transparencia de la productora del concurso

Desde el entorno del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, explican lo siguiente: "Como medida de máxima prudencia y responsabilidad corporativa, la RTVA ha decidido suspender temporalmente la emisión de las entregas de 'Atrápame si puedes' presentadas por el profesional denunciado, mientras se desarrolla el procedimiento instructor iniciado por la productora".

La cúpula de la corporación se enteró de la denuncia por agresión sexual contra Manolo Sarria tras "recibir una comunicación formal" de la empresa productora MediaSur, responsable del game show, "informándole de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, tras la denuncia presentada por una profesional de una empresa subcontratada contra el presentador del espacio".

La filial andaluza de Mediapro ha abierto una investigación interna, aplicando el protocolo contra casos de acoso sexual, y ha tomado declaración tanto a la denunciante como al denunciado. Según varias fuentes consultadas por ElDiario.es, el suceso denunciado tuvo lugar en la sala de maquillaje del edificio de Retevisión, en la Isla de la Cartuja (Sevilla), donde se graban los programas: "No había más testigos que ellos dos, aunque estaba la puerta abierta".

"Una vez que concluya el procedimiento instructor y se disponga de sus conclusiones, la RTVA valorará las actuaciones que, en su caso, pudieran resultar procedentes, dentro del ámbito de sus competencias", explican desde el ente público al citado periódico. Y dejan claro que su decisión "no supone prejuzgar los hechos denunciados ni el resultado de la investigación, respetando plenamente la presunción de inocencia y las garantías de todas las personas implicadas".