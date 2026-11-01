Cambio en la programación de RTVE esta semana: La 1 sustituye 'La Revuelta' por un especial de 'El perro andaluz'

La 1 de TVE da un giro totalmente inesperado a su parrilla de programación y anuncia que ofrecerá un especial de 'El perro andaluz' en directo en el access prime time de este lunes 2 de noviembre, reemplazando así a 'La Revuelta' de David Broncano, que se cancelará por tercera vez consecutiva tras quedar en suspenso tanto el miércoles como ayer jueves a raíz de la cobertura diseñada por la corporación pública sobre el accidente de trenes que tiene al país de luto.

Así, el formato del cómico andaluz Manu Sánchez sumará dos entregas la próxima semana después de parar en esta en señal de duelo y respeto por las 69 víctimas mortales en el siniestro ferroviario de Urda (Toledo). Contará, por tanto, con la extraordinaria del lunes en la franja de access (de 21:55 a 23:15 horas) y la natural del jueves en prime time, que también se realizará en directo.

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En un breve comunicado, RTVE aclara, además, que 'La Revuelta' reanudará sus emisiones el martes 3 de noviembre, ya que, como decimos, la noche del lunes estará completamente ocupada por ese programa extra de 'El perro andaluz' y por una nueva gala del talent culinario 'MasterChef Celebrity Legends'.

Así, el show de humor y entrevistas comandado por Broncano, Castella y Grison acumulará una semana entera sin presencia alguna en la parrilla regular de La 1 de TVE. Y es que -recordemos- la última emisión tuvo lugar el pasado martes 27 con la entrevista a Gabriel Rufián e Irene Montero, que acudieron al teatro Albéniz como cabezas de lista por ERC y Podemos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Por su parte, 'El perro andaluz' retornará a la pantalla con la intención de entretener en su combinación de humor, improvisación y música en directo, pero sin olvidar a todos los afectados en el particular monólogo de arranque de Manu Sánchez; en el que el presentador repasará y analizará la actualidad, marcada por la nueva catástrofe que ha golpeado al servicio de alta velocidad de España.

Así será la programación nocturna de La 1 de TVE este lunes 2 de noviembre tras el cambio:

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:55 horas - 'El perro andaluz' (Especial)

23:15 horas - 'MasterChef Celebrity Legends'