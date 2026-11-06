Broncano avanza lo que piensa hacer en su entrevista a Abascal en 'La Revuelta': confrontar los mensajes de Vox ante su líder

El mismo día en que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, David Broncano invitó a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno a visitar 'La Revuelta'. El primero en hacerlo, y con un arrollador éxito de audiencias, fue el propio Sánchez. Días después acudían al programa de La 1 Gabriel Rufián e Irene Montero.

Lo que nadie, ni el propio Broncano, se podía imaginar es que el líder de Vox, Santiago Abascal, iba a aceptar la invitación. Tras días de rumores, finalmente este jueves 5 de noviembre el presentador confirmaba que el político ultraderechista visitará 'La Revuelta' el próximo lunes 9, pese a las críticas recibidas en redes sociales. Consciente del revuelo que iba a causar este anuncio, el jienense aclaró cómo va a enfocar la entrevista.

"Nos gusta la televisión pública, las bromas… pues la Junta Electoral ha hablado. Las invitaciones se han aceptado prácticamente todas. Nunca pensé que diría esto… pero en 'La Revuelta', el lunes, Santiago Abascal", informó Broncano, entre los silbidos del público presente que mostraba su disconformidad con la presencia del líder de la ultraderecha.

"A todo este público va a venir una máquina de nieve y se los va a llevar", bromeó Grison. "Este público imposible", reiteró el presentador, entre risas. A lo que su compañero añadió: "Y los que les sobran en 'Horizonte' los meterán aquí". "No vas muy desencaminado", sentenció el conductor del programa.

🗳️ 🇪🇸 Nuevo candidato a la presidencia del Gobierno confirmado: Santiago Abascal será el invitado del lunes 9 de noviembre.



La invitación al resto de candidatos sigue en pie.#LaRevuelta pic.twitter.com/I9TCrD0XyW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

Broncano responde a las críticas por entrevistar a Abascal en 'La Revuelta'

Este jueves, el programa de TVE contó con un invitado de excepción, Pedro Almodóvar. Como era de esperar, Broncano quiso saber su opinión sobre la próxima visita de Abascal. "Me he quedado petrificado", confesó el cineasta, agradeciendo que "no lo hayas traído hoy". "Es una gran responsabilidad por tu parte", le comentó al presentador. Fue entonces cuando este explicó cómo iba a enfocar la entrevista: "Yo quiero sacudirme esa responsabilidad porque a mí esto me ha caído. La Junta Electoral ha marcado que tienen que venir todos (los candidatos)".

A raíz de esto, el cómico hizo una reflexión al respecto: "Es muy bueno estar en la televisión pública, pero con las entrevistas políticas me pone en un brete porque no puedo hacer grandísimas diferencias entre unos y otros. Precisamente por ser la televisión pública, hay algunos discursos que merecen ser contestados". Así, Broncano subrayó que piensa confrontar ciertos mensajes ultraderechistas de Vox frente a su líder. Almodóvar le dejó claro que debería estar "a la altura de las circunstancias". "Me estás metiendo una presión ahora mismo. Yo quería estar relajado el fin de semana", confesó el jiennense, entre risas.

Consciente de las críticas que iba a recibir por entrevistar al candidato de Vox, el presentador se justificó de la siguiente manera: "Sé que hay gente de ciertos sectores de izquierdas que considera que dar voz a ciertos discursos totalitarios o ultraderechistas es peor, yo también lo he pensado. Lo que pasa es que el tiempo ha pasado y se ha amplificado su mensaje. Ya no es una cosa de darles voz, es que ya la tienen y ya están en el debate".

Al verle un tanto perdido, Almodóvar ayudó a Broncano a hacer el guion de la entrevista de Abascal. Entre las recomendaciones que le dio fue que le pregunte: "Santiago, ¿me vas a quitar el programa si ganas las elecciones?". Las sugerencias del oscarizado cineasta hicieron que el presentador le propusiera sustituirle: "Pedro, ¿quieres venir tú a hacer la entrevista?".

El manchego le dio un último consejo: "Si viene Candela (Peña) que no le diga eso de 'Santiago, de mujer a mujer'", que le espetó a Pedro Sánchez durante su visita el pasado 22 de octubre. Además, reconoció que le gustaría asistir como público, en primera fila junto a su hermano Agustín, para comprobar si Abascal le aguanta su mirada.