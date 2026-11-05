Bombazo en 'La Revuelta' de RTVE: David Broncano logra cerrar la entrevista a Santiago Abascal la próxima semana

Después de días con rumorologías, se confirma una noticia de grandísimo calado en el ámbito televisivo: Santiago Abascal ha aceptado la invitación que 'La Revuelta' extendió a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno cuando se oficializó el adelanto electoral el pasado mes de octubre.

Ante las elucubraciones, que corrieron como la pólvora después de una publicación del portal The Objective, David Broncano y su equipo jugaron al despiste y no quisieron ni confirmar ni desmentir la información. Esa forma de pronunciarse extrañó y permitió inferir que, al menos, las negociaciones sí existían.

Y efectivamente: la Cadena SER ha confirmado en la tarde de este jueves que el líder de Vox acudirá al teatro Albéniz el próximo lunes 9 de noviembre después de alcanzarse un acuerdo entre la formación ultraderechista y la producción de 'La Revuelta'. La entrevista se emitirá en La 1 de RTVE a partir de las 21:55 horas de la noche.

Según el citado medio, voces del entorno más próximo a Abascal deslizan que "afronta la entrevista como un 'ahora o nunca'" y que "ya trabaja en las preguntas clásicas" que le vaya a plantear el humorista a lo largo de su intervención. Cuestiones como si es más machista o racista, relaciones sexuales en el último mes o dinero en el banco. También se estaría preparando "por si le preguntan sobre si piensan cerrar el programa" en caso de que aterrice en el Gobierno.

Con este paso, totalmente inesperado por lo que supone que se preste a participar en 'La Revuelta', un formato en la diana de PP y Vox y en una cadena tan señalada y amenazada como TVE; Santiago Abascal pretende que su charla con Broncano sea una oportunidad para acercar sus postulados a otro público diferente al que normalmente no llegan con sus medios y canales habituales.

Así las cosas, el presidente del partido de extrema derecha sigue los pasos de Pedro Sánchez, el primero en asistir a 'La Revuelta' con una audiencia millonaria. Su aparición otorgó un récord histórico al show de La 1 con un 33,9% de cuota de pantalla y casi 4,4 millones de telespectadores de media. Datos que han podido influir en la decisión de Abascal, al comprobar que se trata de una plataforma primordial para colocar sus mensajes de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Por último, conviene recordar que Abascal criticó la entrevista al dirigente socialista, que fue tachada como "masaje". De modo que se antoja mucho más interesante todavía ese encuentro con Broncano, Ricardo Castella y Grison. ¿Pulverizará su visita los registros alcanzados por Sánchez?