Bombazo en 'GH VIP 9': Belén Esteban confirma que será concursante oficial de esta edición en Telecinco

Seis semanas después de su regreso a Mediaset con dos entrevistas en 'De Viernes', que otorgaron récords históricos al programa de Telecinco, Belén Esteban ha vuelto este 13 de noviembre al formato de corazón para conceder una nueva entrevista. Además, la mítica colaboradora televisiva ha aprovechado para hacer un anuncio de gran calado que supondrá un antes y un después en su vida, tal y como se estaba cebando previamente.

Al tratarse de una noticia importante, 'De Viernes' ha querido arrancar la emisión donde Belén Esteban inició su carrera en televisión: en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Nada más empezar Santi Acosta ha querido preguntarle por qué ha decidido tomar esta determinación justo ahora. "El tren pasa una vez por tu vida, por mi vida ha pasado más de una vez el tren y creo que estoy muy preparada para coger el tren. Mucha gente no lo va a entender, he tenido muchísimas dudas pero es un reto que me pongo", ha reconocido Belén Esteban de primeras.

"La vida son oportunidades. Voy a decir una cosa que a lo mejor la gente dirá ¡mira esta'. En Mediaset no se ha hablado de mí en cuatro años, pero una persona a la que quiero mucho que se llama Javi me dijo, 'Belén, la vaca hay que ordeñarla hasta que tenga leche'. Y yo tengo muy claro lo que quiero. Tengo ganas de trabajar. Mediaset y Mandarina me ha dado esta oportunidad de la cual estoy muy agradecida. Unicorn también me ha dado la oportunidad de trabajar pero por ahora yo estoy bien como estoy y tengo que ser agradecida", ha seguido diciendo.

Después, Belén Esteban ha querido dedicar unas emotivas palabras a Raúl Triguero, el subdirector de 'De Viernes' que falleció en el accidente de trenes en Urda. "Quiero dedicar este programa a mi amigo Raúl Triguero, a su marido Marcos, a su madre, a su padre, a su hermana Nora, Raúl Raúl donde estés, se que estás y sé que te encantaría verme aquí. Cuantas cosas vividas, y este programa, porque estarías súper feliz de estar aquí, esto va por ti y por todos los que te queremos", ha agregado.

Belén Esteban, concursante oficial de 'GH VIP 9'

Y finalmente, Telecinco ha confirmado que Belén Esteban será concursante oficial de 'GH VIP 9' después de muchos rumores sobre su participación en el reality. "Muchos sienten la llamada, solo unos pocos tienen pase vip. Belén Esteban, concursante confirmada", ha anunciado la voz en off de Telecinco. "¿Perdona, otra vez aquí? Esto es muy, muy fuerte", comenta por su parte la colaboradora en la promo.

💥¡BOMBAZO! 💥Belén Esteban se convierte en concursante oficial de GH☆VIP



El miércoles a las 22:00h, ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/sFWy4KMgdg — Mediaset España (@mediasetcom) November 13, 2026

Además, Santi Acosta y Beatriz Archidona han confirmado la fecha de estreno oficial de la novena edición de 'GH VIP', cuyo lanzamiento se producirá el miércoles 18 de noviembre a las 22:00 horas. Una fecha que se ha adelantado para evitar coincidir con el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 29-N que se celebrará el jueves 19.

"Me ha costado muchísimo, he dicho que sí, he dicho no, otra vez que no y otra vez que no", ha aseverado Belén Esteban. "¿Y que es lo que te ha dicho decir que sí?", ha tratado de saber Terelu Campos. "Pues mira, mi marido y mis hermanos no querían que entrara. Mi marido me dijo 'tú haz lo que quieras, pero yo te diría que no, pero la última decisión la tienes tú'. Pero tanto mi hija como mi madre me han dicho entra así que lo que me ha empujado ha sido mi madre y mi hija", ha añadido.

CONFIRMACIÓN: ¡Ya está aquííííííííí! 🙌🙌 Nuestra Belén vuelve para entrar en la casa de #GHVIP9 y nosotros estamos chillando en todos los idiomas 😂 ¡Que te prepare el Miguel la maleta, porque nos vemos en nada! 🧳✨



¡El próximo miércoles 18 de noviembre GRAN ESTRENO! 💙👁️ pic.twitter.com/uXAFUoWdv6 — Gran Hermano (@ghoficial) November 13, 2026

Su esperado reencuentro con Jorge Javier Vázquez

Tras ello, Belén Esteban ha hecho un repaso al casting de concursantes confirmados asegurando que con Karmele Marchante tiene "una relación nefasta". Y al ser preguntada por su reencuentro con Jorge Javier Vázquez, la Patrona no ha podido ser más clara. "Yo a Jorge no le veo desde que acabó 'Sálvame' en 2023. Estoy más nerviosa por ver a Jorge que por entrar. Cada uno tenemos nuestra vida, yo le veo en la tele, me encanta el programa que hace de 'El diario de Jorge'", ha confesado.

"Perdonadme Bea y Santi, pero yo tengo dos presentadores en Mediaset que para mí son un referente. Jorge Javier para mí es el mejor presentador que hay en Mediaset, lo tengo que decir. Y luego Xuso Jones, me encanta 'Lo sabe, no lo sabe", ha sentenciado.