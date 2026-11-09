Bloqueado el debate cara a cara de Feijóo y Sánchez en Mediaset: El PSOE se planta ante las condiciones del PP y lanza una propuesta alternativa

La encarnizada pugna entre PSOE y PP por el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo escribe un capítulo que no resulta favorable para Mediaset, que fue el primer grupo audiovisual en proponer esta modalidad de formato en cuanto se anticiparon las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

Así, la compañía propietaria de Cuatro y Telecinco se adelantó a la competencia en la lucha por organizar un debate que le otorgaría una gran relevancia en un momento muy trascendental para la política de este país. Ante esta proposición, el Partido Popular aceptó de manera casi instantánea, señalando unilateralmente el lunes 16 de noviembre como fecha en la que celebrarlo.

Por su parte, el PSOE accedió a llevar a cabo ese careo en una cadena de ámbito privado (sin especificar si en Mediaset o Atresmedia), pero con una condición insalvable: que Feijóo transigiera a realizar el debate a cuatro en RTVE. Sin embargo, el PP no solo no ha dado su brazo a torcer, sino que se ha refirmado en su veto a la corporación pública en su afán por dejarla completamente apartada de un derecho democrático.

Mientras tanto, en Mediaset han tratado se seguir avanzando progresivamente en la preparación de los detalles de dicho cara a cara entre el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición. El hándicap es que se han encontrado con la no respuesta de los socialistas. De modo que, ante el silencio de una de las partes, el trabajo de organización (definición de plató, logística y preparación de contenidos) ha quedado completamente bloqueado.

Respecto a ello se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo en la entrevista que ha concedido a Nacho Abad en 'En boca de todos' este lunes por la mañana. El dirigente popular ha asegurado que corresponde a Mediaset la acogida del debate dado que en los comicios de 2023 se ofreció en Atresmedia. Al hilo, ha adelantado que su disposición es acudir el próximo 16 de noviembre al set sea cual sea la postura de Pedro Sánchez.

Una posición que hemos conocido justo después a través de un comunicado emitido por el Partido Socialista. A solo tres días del comienzo de la campaña electoral, y ante la imposibilidad de un acuerdo con el PP, la formación de izquierdas ha formulado una propuesta alternativa: que sea la Academia de Televisión la que constituya los debates con Sánchez y Feijóo como ha sucedido en otras ocasiones.

"Si el PP mantiene su veto a RTVE y se niega a que la radiotelevisión pública organice uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos a la presidencia, el PSOE propone formalmente a todas las formaciones políticas y a todos los grupos de comunicación que sea la Academia de Televisión la entidad encargada de organizar ambos encuentros -tanto el cara a cara como el debate a cuatro-, tal y como se ha llevado a cabo con éxito en anteriores ocasiones", ha notificado el PSOE. "Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente", han añadido en el texto.

En definitiva, para el principal partido del Gobierno es un principio inviolable que uno de los encuentros se sustancie "en el ámbito público y sea organizado por RTVE" para aceptar que un segundo debate "pueda ser organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados". "Debatir sin exclusividades y sin excluir a ninguna televisión, especialmente a la pública, sigue siendo un principio irrenunciable", sentencian en el comunicado.

Frente a este pronunciamiento, ya definitivo, del PSOE, ahora falta saber qué responden desde Génova y si se muestran receptivos a que esos debates corran a cargo del organismo presidido por María Casado. De momento, lo que sí podemos decir es que el cara a cara, que debería disputarse dentro de una semana en Mediaset, está en peligro.