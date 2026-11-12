Belén Esteban regresa a 'De Viernes' con un "importante" anuncio que hacer desde el plató de Telecinco

Belén Esteban regresará al plató de 'De viernes' esta semana para "ajustar cuentas pendientes" y comunicar una importante noticia. Así lo ha adelantado Telecinco en la última promo del programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, que volverá a abrir las puertas a la de Paracuellos tras su última campaña publicitaria que ha reavivado su enfrentamiento con la familia Janeiro.

Seis semanas después de su primera visita a plató, donde continuó indagando en su cruzada contra Jesulín de Ubrique como nunca antes, la antigua colaboradora de 'Sálvame' volverá a sentarse cara a cara con los colaboradores. "Este viernes voy a contar algo muy importante en plató", ha comenzado anunciando en el vídeo promocional del programa de esta semana.

"Cuando vuelva me va a encontrar en los pasillos de Telecinco", ha señalado Belén Esteban también en referencia a su reencuentro con Rosa Benito, que ya ha puesto fin a su aventura en 'Supervivientes All Stars'. A su vez, en el clip se deja entrever que hará frente a sus cuentas pendientes con Terelu Campos, que la acusó de "haberse portado muy mal" con su hija Alejandra Rubio, además del último pronunciamiento de Juls Janeiro respecto a su campaña publicitaria.

Esta semana, en ¡De Viernes!... 💥🪩 Belén Esteban regresa al plató con algo muy importante que contar y dispuesta a ajustar cuentas.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/O0nfcbgLbY — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 11, 2026

Belén Esteban regresa a 'De viernes' con un importante anuncio y Marta Riesco apunta a un fichaje en 'GH VIP'

Sobre el misterioso anuncio que la de Paracuellos comunicará en 'De viernes', Marta Riesco ha adelantado que este "bombazo" se corresponde con su posible fichaje en 'GH VIP'. "Ahí va a anunciar su participación, como ya os comenté hace meses", ha recordado la periodista y colaboradora de 'El Sótano Queen', rememorando toda la información que adelantó sobre las condiciones que Esteban había fijado para su regreso a la cadena.

Ahí va a anunciar su participación en GH Vip como ya os comenté hace meses en #Riesxclusiva https://t.co/gmbJ8ia2D6 — MartaRS (@MartaRiesco) November 10, 2026

Sin embargo, propia María Patiño ha frenado a su compañera del programa de TEN pidiéndole prudencia, por lo que la posibilidad de que Belén Esteban regrese a la casa de 'Gran Hermano VIP' continúa siendo un rumor. Aunque su "importante" anuncio coincide con los días en los que Telecinco está desvelando poco a poco la lista de concursantes del reality.

Por el momento, Arturo Requejo, Karmele Marchante, Pipi Estrada, Paloma González, Katrin Ortega y Raquel Mosquera encabezan la lista de participantes confirmados de cara a la nueva edición, que llegará próximamente a la cadena. Cabe recordar que la de Paracuellos se alzó como la ganadora de la edición de 2015, donde convivió con Ylenia Padilla, Olvido Hormigo, Kiko Rivera y Ares Teixidó, entre otros rostros conocidos.

Belén Esteban vuelve así este viernes al espacio de Telecinco tras firmar el "belenazo" con el que regresó a Mediaset anotando un 18.7% de cuota de pantalla, reuniendo a 1.130.000 espectadores. Y una semana después de su primer scoop, la televisiva se sentó por fin en plató, llegando a un 19.7% de share y 1.228.000 seguidores y logrando la segunda mejor marca de la historia del formato, tan solo por detrás de Julián Muñoz.