Tras poner fin a su aventura en 'GH VIP' y despedirse de sus compañeros en plató durante la gala especial de este jueves, Belén Esteban terminó protagonizando una inesperada aparición en 'El Chiringuito'. La de Paracuellos se encontraba abandonando las instalaciones del grupo cuando se topó con Josep Pedrerol y su equipo, que llevó a cabo parte de su emisión de este jueves hasta los exteriores de Mediaset.

El 'crossover' entre el universo 'Sálvame' y 'El Chiringuito', que el propio espacio de Energy ha definido como "una aparición estelar" se produjo entre risas y con un claro mensaje por parte de 'La Patrona'. "¡A ver si animáis a mi Atlético de Madrid!", apareció gritando la televisiva, colándose en el plano del programa, que se encontraba fuera de plató para replicar el gol de Bellingham con una portería.

Belén Esteban se encuentra con 'El Chiringuito' en los exteriores de Mediaset y termina uniéndose a Josep Pedrerol: "Os veo todos los días"

Entre gritos y aplausos, Belén Esteban no tardó en abrazarse a Josep Pedrerol. "¡Viva el Atlético de Madrid! Cerezo, Simeone, a por todas", señaló la de Paracuellos, confesándose también como una fiel seguidora del formato deportivo que ha dado el salto a Mediaset en esta temporada. "Os veo todos los días, cabrones", aseguró la televisiva, que este jueves hizo balance de su fugaz regreso a la casa de 'Gran Hermano'.

😂 @BelenEstebanM, APARICIÓN ESTELAR EN @elchiringuitotv:



❤️🤍 "A ver si ANIMÁIS MÁS al ATLETI. SIMEONE, a por todas". pic.twitter.com/vQDhpxwFjX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2026

Así, apartando el cigarro de plano mientras charlaba con el presentador ante las cámaras, terminó haciéndose a un lado para despedirse con su mítica frase: "Hasta luego, Maricarmen", terminó apuntando la de Paracuellos mientras el presentador y su equipo continuaban riéndose ante la inesperada escena.

El encuentro a altas horas de la madrugada se produjo debido a la tardía cita de 'GH VIP' con su audiencia, que arrancó su emisión de este jueves a las 00:00 horas tras el debate a cuatro entre Feijóo, Abascal, Colau y Sánchez. Así, alrededor de las 2:00 cuando Belén Esteban finalizó la 'Última Hora' del reality, se encontró con Prederol y compañía, que también habían arrancado, como siempre, a las 00:00 en Energy pero aún se encontraban en directo.