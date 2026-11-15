Belén Esteban irrumpe en 'De Sábado' y reta a Ángela Portero tras acusarle de haber mentido en su última intervención en plató

Un día después de su regreso a 'De viernes', Belén Esteban se convirtió en la protagonista indirecta del estreno de 'De sábado' este 14 de noviembre. El programa de Telecinco contó con la presencia de dos de sus archienemigas, Beatriz Trapote y Rosario Mohedano, para que contestaran a las declaraciones que Belén había hecho sobre ellas la noche anterior.

Sin embargo, lo que ninguna de ellas se podía imaginar es que la de Paracuellos iba a descolgar el teléfono y llamar al programa para ponerles los puntos sobre las íes. "Quiero dejar claro a Beatriz Trapote y a Rosario que yo no quiero como con Julia Janeiro una guerra con ellas", comenzó diciendo, reconociendo que "la vida pasa por momentos" en los que "a veces mucha gente está más unida y luego no".

Intentando enterrar el hacha de guerra, Belén Esteban confesó que sí había hablado de Rosario en los platós, algo que hasta la fecha había negado: "Yo tengo que reconocer que yo sí he hablado de Rosario. Lo tengo que reconocer". "Te honra", le alabó Rosario Mohedano. Además, la colaboradora quiso elogiar la defensa que la cantante ha hecho de su madre, Rosa Benito, en 'Supervivientes All Stars': "Creo que tu madre se ha equivocado. Cuando yo digo que me da pena, no lo digo de coña".

No tan diplomática fue Belén Esteban con Beatriz Trapote. Muy enfadada, le echó en cara el rumor que circula sobre la hija que tuvo con Jesulín de Ubrique: "¿A ti te dolería si te dijeran que tus hijos no son hijos de Víctor Janeiro?". A lo que la periodista respondió: "A mí me ha dolido también mucho cuando yo he trasladado mis sentimientos y tú te has reído. Ayer estuviste con mucha ira, con mucha agresividad".

"Tu familia es la misma familia que la persona que yo tengo. De la cual no habéis tenido nunca cojones a dar la cara por ella. Ninguno", le reprochó la de Paracuellos. Una afirmación que la mujer de Víctor Janeiro negó: "A mí no me gusta que hables en esos términos y no estoy de acuerdo contigo desde el momento en el que hemos intentado hacerla partícipe y tú lo sabes y no se ha podido".

Belen entra por teléfono y va contra Beatriz Trapote y Angela Portero #Desabado pic.twitter.com/E4fg1qLP6a — TEAM PORTA🤍🦖 OVILLO🧶 (@cdfcristiporta) November 14, 2026

El dardo de Belén Esteban a Ángela Portero: "No es tu momento"

Tras esto, Belén Esteban le formuló una pregunta: "Desde que mi hija tiene 18 años a los 27 que tiene, ¿cuántas veces habéis intentado quedar con ella o venir a verla?". Beatriz Trapote insistió en que lo ha intentado "muchísimas veces" tanto ella como "su tío Víctor y sus tres primos". Además, la excolaboradora de 'Sálvame' insistió en que la periodista y María José Campanario han estado "varios años" sin dirigirse la palabra, algo que Trapote volvió a negar.

Antes de finalizar la llamada telefónica, Belén Esteban también tuvo un encontronazo con Ángela Portero. Esta quiso intervenir en su disputa con la mujer de Víctor Janeiro. Sin embargo, la futura concursante de 'GH VIP 9' le paró los pies: "Ángela cállate, que no es tu momento cariño", le espetó. Aunque tras rendir cuentas con Beatriz Trapote, sí que quiso lanzar una pregunta a la colaboradora de 'De sábado': "¿Porqué esta tarde has escrito a Alexia Rivas diciendo que lo de Olvido Hormigos es mentira y que yo mandé un WhatsApp? ¿Me lo puedes explicar?".

Vaya zasca de Belén Esteban a Ángela Portero: «ANGELA CÁLLATE QUE NO ES TU MOMENTO CARIÑO» 😂.#DéSabado. pic.twitter.com/nMXt6s72bb — →AlbertoKadista← (@Vamos_CadizCF) November 14, 2026

"Pues te lo voy a explicar, porque sé que es verdad que no hablaste con ella", le contestó la periodista, algo que mosqueó a Belén: "Negativo, te lo juro por lo que más quieras". Esto las llevó a enzarzarse en una discusión sobre la supuesta conversación que tuvo la Esteban con Olvido Hormigos después de encontrarse con el hijo de esta en un local. Conversación que la madre de Andrea Janeiro asegura que se produjo pero que, por el contrario, la colaboradora del programa niega: "No la llamas, le mandas un audio, que lo he escuchado".

"Yo os juro por lo que más quiero que yo a su hijo le digo 'llama a tu madre' y yo hablo con Olvido, pero si es verdad la información que tiene la gran periodista Ángela Portero, en un intermedio pido a Bea Archidona y a Santi Acosta que os ponga el audio", insistió Belén Esteban. "En la próxima publi lo escuchamos", le aseguró el presentador, antes de despedirla.