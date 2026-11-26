Después de siete días de convivencia en la casa de Tres Cantos (Madrid), Belén Esteban tenía que decidir en la gala de este jueves, 25 de noviembre, si se convertía o no en concursante oficial de 'GH VIP 9'. La de Paracuellos confirmaba a Jorge Javier Vázquez lo que era un secreto a voces: se niega a continuar en el programa, por lo que pone así punto y final a su breve regreso al reality de Telecinco.

Muchos espectadores del programa se sintieron "engañados", ya que Belén Esteban anunció a bombo y platillo en 'De viernes' que sería concursante de 'GH VIP 9'. Sin embargo, ella reconoció tenerlo "muy claro desde el primer día". La salida inventada "por seis votos de diferencia" con Raquel Bollo fue la excusa perfecta para que la excolaboradora de 'Sálvame' abandonara la casa, pese a la insistencia tanto de la productora como de la cadena para que se quedara.

Ni siquiera los aplausos y los mensajes de ánimo del público presente en el plató le hicieron cambiar de opinión. "Belén, con lo bien que te lo estás pasando", le intentó animar Jorge Javier. Algo que ella reconoció: "Me he reído… que me tenga que ir así, me voy con una pena…". Pero tenía clara su decisión: "Yo me voy. Yo tengo muchos proyectos. Y quiero esta noche dormir con mi marido, en nuestra casa. Ir a ver a mi madre, trabajar con mi Instagram. Sé que me vas a intentar convencer pero lo tengo clarísimo. Yo estoy muy agradecida, pero Jorge si quieres que sea una asesina en serie, dejarme aquí, sino me voy".

"Desde el primer momento se sabía que yo venía aquí con una misión. Pero no me voy a quedar, lo tengo clarísimo. Vinieron el otro día a hablar conmigo, para que me quedara", reveló, lo que le supuso un 'tirón de orejas' del presentador: "Tampoco vamos a desvelar todo lo que ocurre. Estamos en directo…". "Estamos a miércoles, hace un frío en Madrid", le dijo Jorge Javier, pero Belén Esteban continuó en sus trece: "No te preocupes que yo duermo calentita".

Belén Esteban toma la decisión de abandonar 'GH VIP 9'

El conductor del programa le pidió que se lo pensara hasta el final de la noche. Y, aunque ella lo tenía claro, aceptó la propuesta. Antes de poner fin a la gala de este jueves, el de Badalona volvió a conectar con Belén: "Tienes a todos en vilo con tu decisión, porque como eres tan impredecible. La decisión es ser o no ser concursante oficial de 'GH VIP'. Los fans de 'Gran Hermano' están pidiendo a gritos que te quedas como concursante oficial de 'GH VIP'". Unas palabras que provocaron el aplauso de todos los presentes.

Sin embargo, Belén Esteban no cambió de opinión: "Yo estoy muy agradecida al público, a la gente que sigue 'Gran Hermano', pero yo me tengo que ir, de verdad. Me tengo que ir, porque quiero estar en casa con mi marido, con mi madre, con mi familia. No quiero poner excusas, pero el Super lo sabe, he estado super descompensada esta semana porque yo he estado sin comer como mis compañeros. Es verdad que cuando me bajaba el azúcar me daban un Biofrutas para que me subiera, pero he estado super descontrolada".

"Aquí no se duerme, Jorge. Y yo tengo cosas que hacer fuera. Yo dije que una semana y es lo que he estado. Lo he intentado hacer lo mejor posible, que lo he pasado muy mal. He llorado en el baño muchas veces porque yo muchas veces provocaba las discusiones, pero tengo que decir que me he reído muchísimo y me ha encantado conocer a todos los concursantes que no conocía. Doy las gracias a 'Gran Hermano', pero estaré los jueves contigo", explicó Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez.

E insistió en que "lo tengo muy claro desde el primer día. Es momento de estar fuera. Yo sé que mucha gente sueña con entrar en 'GH', pero yo he venido a hacer mi función, me lo he pasado bien, también lo he pasado mal. No ha sido fácil esta semana". De esta forma, la colaboradora pone fin a su segunda experiencia en 'GH VIP', aunque a diferencia de la primera, en la que salió ganadora, esta apenas ha durado siete días.