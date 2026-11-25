El próximo domingo 29 de noviembre, los españoles estamos llamados a las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno. Y, aunque el voto es secreto, numerosas influencers y rostros conocidos se han mojado como en ninguna otra campaña. La última en revelar a quién votará ha sido Bárbara Rey, quien intervino este martes en 'Y ahora Sonsoles', donde dejó claro quién es su candidato favorito para ocupar La Moncloa los próximos cuatro años.

Artistas como Aitana, Rosalía, Pablo Alborán, Estopa o Leire Martínez han pedido no votar a partidos que supongan un retroceso en los derechos conseguidos. Mientras que en el ámbito de los influencers están quienes, como Laura Matamoros o María Pombo piden el voto para echar a Pedro Sánchez, y las que, como Sofía Suescun o Laura Escanes se han sumado al vídeo viral 'Yo sí te voy a votar', mostrando todo su apoyo al candidato socialista. Otras, como Dulce o Estela Grande han pedido votar a partidos progresistas, sin dar nombres concretos.

En el terreno de la televisión, los famosos también han decidido mojarse en estas elecciones que, todo pinta que la participación será histórica. Este martes, mientras la actriz Loles León intervenía en un mitin de Pedro Sánchez en Barcelona, Bárbara Rey revelaba que votará al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía durante una intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3.

"Considero que es un hombre que ha aprendido a comunicarse mucho mejor, que tiene una imagen mucho más atractiva y favorecedora que ha tenido en un tiempo atrás y eso es simplemente un tema de cuidar un poco la imagen y de tener gente que te aconseje en condiciones, porque se trata de vender la imagen al público que te quiere, que te va a votar", dijo Bárbara Rey sobre el político gallego en el magacín vespertino presentado por Sonsoles Ónega.

Bárbara Rey se define como "progay, liberal y de centro"

Además de fijarse en la imagen, Bárbara Rey expuso los que, según ella, son los puntos fuertes de Feijóo: "Esto es importante, pero yo lo voy a llevar a un segundo plano. Para mí lo importante es la capacidad que él tiene, en sus cuatro mandatos, en cómo los ha cumplido, la preparación que tiene a nivel político, la cultura que tiene política y no me voy a meter en temas de idiomas porque eso es algo que se puede aprender en un libro y puedes dar clases particulares si quieres, pero si no, tienes traductores".

Tras desvelar el sentido de su voto, confesaba que "me molesta mucho que me tachen de facha, de fascista. Que no pueda llevar en la muñeca la bandera española, que es la bandera de mi país". Además, se definió como "progay, en todos los sentidos" y "liberal, de centro": "Siempre he apoyado al colectivo y a las mujeres maltratadas, porque me encuentro dentro de ellas. Y he hecho las primeras películas de lesbianismo en este país. Por lo que no cabe la menor duda para las personas que tengan dos dedos de frente que yo tengo un sentido de la libertad absoluto y un respeto tremendo por cualquier persona que piense de una forma u otra. Me duele enormemente que los que pensamos como yo tengamos que escondernos", lamentó.

La charla con Sonsoles Ónega dio pie a un viaje al pasado político de Bárbara Rey quien en 1977 se implicó en la campaña electoral de la formación liderada por Adolfo Suárez. Así la recordó ella: "La campaña del 77 fue una campaña completamente distinta a la de ahora", ya que, "no había la agresión que existe hoy en día entre partidos".