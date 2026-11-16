Pedro Sánchez continúa con su tour televisivo ante las elecciones del próximo 29 de noviembre y, este lunes, en access al prime time, ha concedido su primera entrevista al grupo Mediaset, donde no acudía desde el año 2023. Su última aparición se produjo en diciembre de ese mismo año justo antes de que Pedro Piqueras abandonara 'Informativos Telecinco' con motivo de su jubilación.

De manera que esta ha sido la primera ocasión en la que Carlos Franganillo se ha sentado frente al Presidente del Gobierno como presentador y director del informativo del canal principal de Mediaset. Eso sí, el periodista asturiano ya conversó con el líder socialista en varias ocasiones en su anterior etapa profesional en el 'Telediario' de RTVE. Y con un resultado muy alejado del que nos ocupa.

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Esta intervención de Pedro Sánchez se ha producido casualmente en el día en el que Mediaset hubiera celebrado el cara a cara entre él y Alberto Núñez Feijóo. La compañía italiana fue la primera en proponerlo, pero ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP, ha resultado imposible organizarlo, siendo la Academia de la Televisión el organismo que se hará cargo finalmente el próximo jueves 19 de noviembre con María Casado, su presidenta, como moderadora. Se deduce en ello que ha sido una forma de compensar la infructuosa propuesta por parte del candidato a la reelección.

Con esta visita al estudio de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo, son ya cinco comparecencias en televisión desde que convocó elecciones tras haber pasado previamente por 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Perro Andaluz' de Manu Sánchez en La 1 de TVE y por 'La Última Hora' de Javier Ruiz y 'Fuera de Control' con Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima. Además, ha supuesto que el Presidente del Gobierno haya inaugurado la ronda de entrevistas que habrá con los principales aspirantes a la Moncloa.

Como era de esperar, este encuentro con el director de los informativos de Telecinco se ha desarrollado en un tono diametralmente distinto al de su última y sonada entrevista en La Séptima con Carrillo y Márquez, en la que se pudo ver un lado más personal y desenfadado del político. En este caso, la cita tenía que estar marcada por la institucionalidad, abordando, en particular, los temas delicados que han afectado a su Gobierno; con el foco puesto en tres años de legislatura "turbulentos y de fragilidad parlamentaria". Sin embargo, aunque se preveía otro registro, como es lógico, hemos asistido a algo más que un ejercicio incisivo y de fiscalización periodística.

Franganillo ha arrancado la charla recriminando las promesas del programa de 2023 que no se han cumplido y los "cambios de opinión" respecto a la amnistía de los imputados por el Procés. A lo que el Presidente ha sido tajante: "Hice de la necesidad virtud y necesitábamos sacar adelante un Gobierno para devolver la calma en Cataluña". Acto seguido, el periodista también le ha encarado por el estilo "impropio" y "furibundo" de un gran activo de su Ejecutivo como el ya ex ministro Óscar Puente. En su defensa, Pedro Sánchez ha subrayado que, por su lado, nunca ha insultado a sus adversarios políticos como sí han hecho estos con él, recordando el 'me gusta la fruta' de Ayuso.

En otro orden de cosas, Carlos Franganillo ha colocado el acento en las dificultades económicas de una parte de la población y ha criticado que su Gobierno no haya tomado "medidas de alcance en vivienda llevando 8 años" en Moncloa. También le ha cuestionado el hecho de que no haya presentado Presupuestos en la última legislatura y, de paso, le ha acusado de incumplir la Constitución.

Otro momento embarazoso entre Carlos Franganillo y Pedro Sánchez se ha registrado cuando el presentador de 'Informativos Telecinco' ha reprobado que habitualmente "traslade las responsabilidades a las comunidades autónomas" cuando ocurren emergencias. Al mismo tiempo, ha señalado "inoperancia" en la DANA de Valencia también por el Gobierno central, le ha recriminado una Ceuta "abandonada" y ha apuntado a una sensación de que el Estado "no reacciona a tiempo" ante las crisis.

Pedro Sánchez se planta ante Franganillo: "Usted habla y yo también tengo derecho a hablar. Por tanto, no me diga que ya terminamos"

Precisamente, al abordar el asalto marroquí en la ciudad autónoma del pasado julio y las informaciones que señalan presuntos avisos previos no atendidos, ha habido un encontronazo, que ha derivado en un bronco corte del dirigente socialista a Franganillo. "A lo mejor es que está usted mal informado", le ha llegado a soltar sin rodeos. En paralelo, tampoco se han eludido asuntos espinosos como las dos catástrofes ferroviarias que han sacudido a la alta velocidad española.

Aunque, sin duda, el instante de tensión extrema ha tenido lugar hacia el final cuando el periodista le ha reclamado "brevedad" en las respuestas, interrumpiendo de forma constante y convirtiéndose el informativo en un espacio de ruido. Y, en este caso, Sánchez se ha plantado: "Usted habla y yo también tengo derecho a hablar. Por tanto, no me diga que ya terminamos porque usted hace su reflexión y yo merezco hacer también la reflexión. Los espectadores también merecen una explicación ya que me invita a esta entrevista". Un 'palo' muy indigesto para el presentador de Mediaset que ha disparado la incomodidad.

A Pedro Sánchez se le hinchan las pelotas con mucha clase. Yo ya le habría hecho comer un zapato... pic.twitter.com/kp32Prq85W — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 16, 2026

Las redes dictan una clamorosa sentencia ante lo que se ha visto con Carlos Franganillo y Pedro Sánchez: "Inaudito; ha perdido totalmente el control"

Completada la emisión, el público ha dictado sentencia a través de las redes sociales, con una crítica masiva frente al registro más allá de lo incisivo de Carlos Franganillo con Pedro Sánchez, por la mala gestión del tiempo, que ha propiciado esos tensísimos choques entre entrevistador y entrevistado, y por haberse tratado de un debate más que de una entrevista, pues, por momentos, no dejaba ni siquiera desarrollar la respuesta del invitado, que ha protestado en pleno directo exigiéndole tiempo para poder argumentar.

"Carlos Franganillo perdiendo totalmente el control de su entrevista, entrando a discutir con Sánchez. De las peores entrevistas que he visto", ha aseverado un espectador. "No deja a Pedro Sánchez argumentar nada", ha apuntado en la misma dirección otro usuario. "Telecinco invita al presidente del Gobierno y el entrevistador no le deja hablar, hasta el punto de que Sánchez le pide turno de palabra. Inaudito", ha reaccionado con estupor otra televidente. De hecho, "incredulidad" es una de las palabras que ha reinado en RRSS tras ver lo sucedido.

"Entiendo que Franganillo quisiera hacer una entrevista dura a Pedro Sánchez. Pero la exigencia periodística requiere preguntas incisivas y espacio para responder. Cuando confrontar importa más que escuchar, pierde el espectador. Qué decepción", ha valorado sin titubeos el analista y colaborador televisivo Euprepio Padula.

Entre los comentarios, ha habido comparaciones con David Broncano y el youtuber Jordi Wild: "¿Pero Franganillo quiere debatir con Sánchez o hacerle una entrevista? Es peor que Broncano" o "para los que se quejaban de que Jordi Wild no había sido lo suficientemente duro con Pedro Sánchez que se pongan ahora la entrevista en Telecinco con Carlos Franganillo. Entrevista tensa e incómoda a más no poder". Precisamente el término "incomodidad" también se ha repetido mucho en 'X'.

"Qué irrespetuoso Carlos Franganillo. No deja hablar, no deja reflexionar y solo interviene él. ¡La entrevista es al Presidente! Se lo está tomando como algo personal...", ha sido otra opinión imperante tras presenciar el encuentro. "Un periodista puede ser incisivo pero su trabajo está carente de preguntas y lleno de discursos opinativos", ha recordado un analista televisivo, censurando igualmente la labor ejercida por el director de 'Informativos Telecinco'. "Qué mal Franganillo con Sánchez. Preguntas, cortas la pregunta y pides brevedad para que no se pueda explicar", ha lamentado Berto Molina, periodista especializado en TV, poniendo voz a una corriente mayoritaria que cree que ha vulnerado la "primera ley" del periodismo: preguntar y permitir contestar.

"La entrevista de Franganillo a Sánchez ha sido todo lo que nos enseñan en la carrera de Periodismo que no debemos hacer"

"El periodismo de entrevistas pierde todo su sentido cuando el presentador, Franganillo, olvida su papel y pretende actuar como un tertuliano más. Dedicarse a interrumpir y dar opiniones propias en lugar de preguntar y repreguntar solo convierte el espacio en ruido", ha resumido un politólogo. Por su lado, el periodista Alberto Pozas ha dejado una elocuente reflexión: "Estuve presente en Moncloa en la entrevista que le hizo Franganillo a Pedro Sánchez en 2019 cuando trabajaba en TVE. Qué diferencia".

Ante esta controvertida entrevista, en boca de todos por conducirse en un tono y en un estilo que ha impactado a la mayoría, también se han visto consejos constructivos dirigidos hacia Carlos Franganillo para no repetir errores en próximas entrevistas: "No sé si Franganillo va a entrevistar al resto de candidatos, pero le sugeriría que, si sólo tiene 30 minutos, las preguntas fueran más concretas y menos subjetivas. Al final lo que ha quedado es inconcreción, interrupciones y un excesivo protagonismo del entrevistador".

Este sentir, el de la "inconcreción" y el "caos", ha identificado a muchos televidentes. Entretanto, otras voces han ido un paso más lejos en su dureza a la hora de calificar la entrevista: "No queda ni una gota del corresponsal que era en TVE". "Un buen entrevistador nunca pierde la compostura ni crea un clima de hostilidad", ha afirmado el escritor Antonio Papell.

Entiendo que Franganillo quisiera hacer una entrevista dura a Pedro Sánchez. Pero la exigencia periodística requiere preguntas incisivas y espacio para responder. Cuando confrontar importa más que escuchar, pierde el espectador. Qué decepción. — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) November 16, 2026

Estuve presente en Moncloa en la entrevista que le hizo Franganillo a Pedro Sánchez en 2019 cuando trabajaba en TVE. Qué diferencia — Alberto Pozas (@AlbertoPozas) November 16, 2026

El periodismo de entrevistas pierde todo su sentido cuando el presentador, Franganillo, olvida su papel y pretende actuar como un tertuliano más. Dedicarse a interrumpir y dar opiniones propias en lugar de preguntar y repreguntar solo convierte el espacio en ruido. #SánchezEnT5 pic.twitter.com/8ijIeACDM8 — Oliver (@ohernandez94_) November 16, 2026

Un buen entrevistador nunca pierde la compostura ni crea un clima de hostilidad. https://t.co/ptZWuBvBTH — Antonio Papell (@Apapell) November 16, 2026

Carlos Franganillo perdiendo totalmente el control de su entrevista, entrando a discutir con Sánchez. De las peores entrevistas que he visto.#SanchezEnTelecinco — Jose KC (@josekaulen) November 16, 2026

Está Carlos Franganillo haciendo una entrevista donde quiere ser incisivo pero por su expresión no verbal y por las interrupciones de carrerilla al entrevistado se denota que no se encuentra cómodo con las respuestas.



No deja a Pedro Sánchez argumentar nada.@informativost5 — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) November 16, 2026

Si algo le quedaba de periodista a Carlos Franganillo lo acaba de perder por completo en la entrevista a Pedro Sánchez. Telecinco invita al presidente del gobierno y el entrevistador no le deja hablar, hasta el punto de que Sánchez le pide turno de palabra. Inaudito #SanchezEnT5 — el perrito zurdo (@elperritozurdo) November 16, 2026

Una cosa que no es presentable para un periodista es intentar extenderse en casi todas las preguntas y luego no dejar al entrevistado que conteste con el suficiente tiempo como ha ocurrido en #SanchezEnT5



De primero de periodismo, Carlos Franganillo. No queda ni una gota del… — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) November 16, 2026

No sé si Franganillo va a entrevistar al resto de candidatos, pero le sugeriría que, si sólo tiene 30', las preguntas fueran más concretas y menos subjetivas. Al final lo que ha quedado es inconcrección, interrupciones y un excesivo protagonismo del entrevistador. #SánchezEnT5 — Pablo (@PAGR0A) November 16, 2026

Pues qué mal Franganillo con Sánchez, no?

Preguntas, cortas la pregunta y pides brevedad para que no se pueda explicar… 🤦🏻‍♂️ https://t.co/rngWI3mlTq — Berto Molina (@BertoMolina) November 16, 2026

Que alguien le explique a Fanganillo que una entrevista consiste en hacer preguntas y exigir respuestas, no en formularlas, contestarlas él mismo y después volver a preguntar.



Por lo que sea, convendría repasar la diferencia entre entrevistar y debatir.😏 pic.twitter.com/qpZUrH8xzm — Nenedenadie (@nenedenadie) November 16, 2026

Para los que se quejaban de que Jordi Wild no había sido lo suficientemente duro con Pedro Sánchez que se pongan ahora la entrevista en Telecinco con Carlos Franganillo. Entrevista tensa e incómoda a más no poder 😬#SánchezEnT5 — MetFuk 🔻 (@met_fuk) November 16, 2026

Acabo de ver la entrevista de Franganillo a Pedro Sánchez en #InformativosTelecinco y he flipado con el tono y las formas de Carlos



Ante tanta hostilidad, el presidente ha sabido mantener la calma y ponerse en su sitio.



Presiento que a Franganillo no le ha salido como esperaba — M 📺 (@casasola_89) November 16, 2026

Entiendo que Franganillo quiera hacer una entrevista dura, pero no tiene sentido plantear una pregunta y luego no dejar responder porque "hay que pasar al siguiente tema".#SánchezEnT5 — Bruno Ramos (@Brunord97) November 16, 2026

Para no dejar hablar al Presidente y dejar que se explique para que lo invitan? Para luego decir que no ha contestado nada y criticarlo? cuando entrevistes a Feijoo y Abascal lo haces igual Franganillo. Un periodista tiene que ser imparcial al menos en su profesión #SánchezEnT5 — MACASOAR/Karya (@MACASOAR) November 16, 2026

¿Pero Franganillo quiere debatir con Sánchez o hacerle una entrevista? Es peor que Broncano y Jordi Wild 🤣 #SanchezEnT5 — Gabriel (@galvarezlopez) November 16, 2026

Franganillo que mal! Qué mala entrevista ha hecho!#SanchezEnT5 — J. Lucia (@Julia92665913) November 16, 2026

Qué irrespetuoso Carlos Franganillo. No deja hablar, no deja reflexionar y solo interviene él. ¡La entrevista es al Presidente! Se lo está tomando como algo personal... #SánchezEnT5 — Mario H. (@MHache57) November 16, 2026

La tensión entre Mediaset y el Gobierno explicitada en esta entrevista de Sánchez con Franganillo. Con un cuchillo se palpa — 🔻 (@lopeziboristas) November 16, 2026

📺#SanchezEnT5

Sin entrar en ideologías. Hoy Franganillo ha enterrado su carrera política. Ha hecho el anti periodismo.

Un #periodista puede ser incisivo pero su trabajo está carente de preguntas y lleno de discursos opinativos.#SánchezEnT5 #audiencias — Eskender (@Faltan_Palabras) November 16, 2026

#SánchezEnT5 A ver si no podéis hablar 15 temas, no los saques. No puedes meter la mierda que te de la gana y luego no dejar que se explique.



Qué mal lo está haciendo Franganillo pic.twitter.com/M1iiDV5Q2V — Tazzo (@tazzo34) November 16, 2026

La entrevista de Franganillo me parece lamentable, y por eso su informativo está hundido en audiencia. No quiere hacer una entrevista, si no imponer su opinión personal. #SánchezEnT5 — Ruben_DS (@Rusasan91) November 16, 2026

Me pregunto si con Abascal o Feijóo será tan agresivo Franganillo...#SánchezEnT5 — MetFuk 🔻 (@met_fuk) November 16, 2026

Resumen de la entrevista de Franganillo a Pedro Sánchez:

"me quedo sin tiempo" — Mertxe (@MERTXEMORGADO) November 16, 2026

Madre mía la entrevista a Sánchez en los informativos d Telecinco, no le deja explicarse, el tonito d Franganillo tela — ÅnyCe. 🤍🌊 (@AnyccGH) November 16, 2026

La pena es que alguien como Carlos Franganillo no se le de suficiente tiempo. Le ha preguntado sobre todas las cagadas del gobierno con educación y de forma documentada. #SánchezEnT5 — Luz (@luzdevela01) November 16, 2026

La entrevista de Franganillo a Sánchez ha sido todo lo que nos enseñan en la carrera de Periodismo que no debemos hacer — Alejandro Morales 🐢🦦 (@alemn1138) November 16, 2026

hostias que incómoda está siendo la entrevista #SánchezEnT5 — ensalada carrisi (@LoadingGH) November 16, 2026

Estoy tensísimo con la entrevista de Franganillo — Fer ✟ (@fercopyright) November 16, 2026

¿Qué cojones está siendo lo de Pedro Sánchez a Franganillo? Está en "territorio hostil" y WOW cómo le está DOMANDO... #SánchezEnT5pic.twitter.com/MzZbzonpfT — Kike ꕤ (@kykepayan_97) November 16, 2026

NO LE DEJA HABLAR #SánchezEnT5 — Josué Ramírez (@JosueRamirez92) November 16, 2026

#SánchezEnT5 te está quedando mala noche Franganillo esta muy nervioso, ah y no mires el movil, que te están diciendo lo que tienes que preguntar. Grande @sanchezcastejon — Fátima Lopez (@CiudadReal19) November 16, 2026