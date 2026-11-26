Atresmedia volverá a repetir su fórmula de éxito para la Nochevieja y apostará por el tándem de Cristina Pedroche y Alberto Chicote nuevamente para dar las Campanadas 2026-2027 tanto en Antena 3 como en La Sexta, según ha avanzado El Confi TV y ha verificado El Televisero.

De este modo, la compañía repetirá la estrategia que ya llevó a cabo el año pasado y apostará por unas Campanadas en simulcast después de que hasta 2025, La Sexta siempre contara con su propia retransmisión. Un movimiento con el que el grupo audiovisual sigue los pasos de Mediaset.

Con su elección, Cristina Pedroche y Alberto Chicote despedirán el año por undécimo año consecutivo como pareja en Antena 3. Ambos tienen una larga experiencia tomándose las uvas con los espectadores, pues la colaboradora de 'Zapeando' lleva siendo el rostro de las Campanadas desde el año 2015 en la Sexta con Frank Blanco. En 2016 dio el salto a Antena 3 con Carlos Sobera y desde 2017 lleva formando tándem con Alberto Chicote.

En el caso del chef y presentador de 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de restaurantes' son también doce las veces que ha despedido el año con todos los españoles, pues las dio anteriormente en La Sexta con Sandra Sabatés y Andrea Ropero, en 2013 y 2016 respectivamente.

La elección no sorprende pues es la pareja que mejor le ha funcionado a Atresmedia tras conseguir el hito en 2022 de arrebatar el histórico liderazgo de las Campanadas a RTVE. Aquel año, Antena 3 anotó un espectacular 37,9% y 7.534.000 espectadores en el minuto exacto de las uvas. Un récord en share que se pulverizó al año siguiente con un 39% y 6.666.000. No obstante, los últimos años perdieron fuelle y de hecho el año pasado anotaron su peor resultado en un lustro al quedarse con un 24,1% y 3.871.000 espectadores en Antena 3 y un 5,9% 853.000 seguidores en La Sexta, a gran distancia de lo que marcó La 1 con Chenoa y Estopa.

Todos los presentadores de las Campanadas 2026-2027

De esta manera, los tres grandes grupos de comunicación ya han confirmado quiénes serán los rostros que despedirán el 2026 y darán la bienvenida al 2027. Cristina Pedroche y Alberto Chicote se verán las caras con Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco, que es la gran apuesta de RTVE para retener el gran resultado que anotó el pasado año y cerrar el 70 aniversario de la cadena por todo lo alto. Por su parte, Mediaset España ha elegido en esta ocasión a Ion Aramendi y María Lamela para dar las Campanadas en Telecinco y Cuatro desde Santiago de Compostela.

En cuanto a las cadenas autonómicas, hay que apuntar que por ahora los confirmados son Miki Núñez y Laura Escanes, que repetirán por cuarto año consecutivo en TV3; mientras que Telemadrid ya ha anunciado que los presentadores serán Christian Gálvez y Patricia Cerezo.