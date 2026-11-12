Atresmedia mueve ficha y contraataca a La Séptima: 'Al Rojo Vivo' amplía sus emisiones en La Sexta, con un cambio de cobertura estratégico

La Sexta no quiere quedarse atrás en esta campaña electoral ahora que le ha salido un nuevo rival como es La Séptima, que ya el pasado lunes consiguió darle el sorpasso tanto en la media diaria como en el prime time gracias a la entrevista de Pedro Sánchez. Y por eso, la cadena de Atresmedia anuncia un importante cambio con respecto a 'Al Rojo Vivo' desde este fin de semana.

Así, a partir de este sábado 14 de noviembre, se pone en marcha 'Al Rojo Vivo en campaña', una edición especial de uno de los espacios más emblemáticos de la emisora durante las tres próximas semanas de campaña electoral y hasta las elecciones del 29-N.

Concretamente, La Sexta emitirá estos especiales de 'Al rojo vivo' los próximos 14, 15, 21 y 22 de noviembre y formará parte de la programación del canal en el seguimiento de los comicios del 29-N. Esta edición extra del programa se ofrecerá desde las 11:00 y hasta las 14:00 horas con Inés García al frente.

Una maniobra con la que La Sexta busca contrarrestar el gran éxito que obtuvo la semana pasada el estreno de 'Fin de semana', el magacín que conduce Luján Argüelles en las mañanas de los sábados y domingos en La Séptima de 12:00 a 14:00 horas. En su debut, el espacio obtuvo un gran 5,7% de cuota de pantalla y 210.000 espectadores, superando en franja de coincidencia tanto a Telecinco como a La 2. El domingo, el programa bajó, pero se mantuvo en un gran 4% y 178.000 espectadores.

Es por ello por lo que La Sexta no quiere dejar libre a que La Séptima se consolide también en fin de semana y pueda ser el referente de la audiencia en esta campaña electoral. Se trata de una cobertura completamente inédita por parte de la cadena, pues hasta ahora 'Al rojo vivo' tan solo había saltado a algún fin de semana por algún motivo especial, pero no como algo fijo y anunciado con antelación.

Inés García conducirá 'Al rojo vivo en campaña'

La cobertura de La Sexta de la campaña electoral

La apuesta por 'Al rojo vivo en campaña' llega después de que el grupo audiovisual también anunciara este jueves ediciones especiales de 'El Objetivo' de Ana Pastor los martes 17 y 24 de noviembre y de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo los jueves 19 y 26 de noviembre bajo la marca 'Mesa Abierta'; y de que este mismo viernes la cadena ofrezca el primer debate electoral de la campaña con 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' con Ana Pastor y la participación de Carlos Cuerpo (PSOE), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), José María Figaredo (Vox) y Juan Bravo (PP).

La actualidad, los asuntos que marquen la campaña, las propuestas electorales… todo con la finalidad de ofrecer a los espectadores elementos para comparar y decidir el voto. De esta forma, laSexta se compromete con el mandato de la Junta Electoral Central y da voz a los partidos con mayor representación en el arco parlamentario.