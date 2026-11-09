Atresmedia emite un comunicado ante el bloqueo del PP y PSOE con los debates electorales y cambia de fecha el debate a cuatro

Con la campaña electoral a las puertas, la celebración de los debates electorales sigue estando en el aire ante la guerra que hay en el PP y en el PSOE. A una semana de que se celebre el anunciado cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que propuso Mediaset, desde el PSOE por ahora no han confirmado su asistencia ante el veto del PP a RTVE. Desde el Partido Popular la intención es que los debates se celebren únicamente en Mediaset (el cara a cara) y en Atresmedia (el debate a cuatro) mientras que solo acepta acudir al debate de portavoces a RTVE.

Este lunes, el PSOE ha formulado una propuesta alternativa para desencallar el asunto de los debates y no dejar a la ciudadanía sin la celebración de los mismos. Desde la formación del gobierno se propone que sea la Academia de la Televisión quién se encargue de la realización y producción de los debates como ya se hiciera en el pasado después de que no alcancen un acuerdo por la insistencia del PP en dejar fuera a RTVE.

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Por su parte, Atresmedia ha enviado un comunicado anunciando el cambio de la fecha propuesta para su debate a cuatro asegurando que la decisión llega por "el bloqueo que provocaba la coincidencia de fechas con el debate a cuatro propuesto por TVE".

En concreto, Atresmedia anuncia que traslada el debate a cuatro para el lunes 23 de noviembre. Un debate que según dicen ya cuenta con la confirmación de asistencia de PP, Vox y Frente Amplio. "Atresmedia da este paso para que los candidatos puedan debatir, con el convencimiento de la utilidad de estos debates para los ciudadanos y fiel a su compromiso histórico con este tipo de citas", recalcan desde el grupo.

Asimismo, desde Atresmedia defienden que "el lunes 23 no es una fecha nueva pues es una de las dos que inicialmente propuso Atresmedia siendo el primer grupo en plantear un debate en dicho día". Y es que en su momento, Atresmedia fijó para ese día su debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, algo que quedó descartado desde el principio ante la propuesta de Mediaset para ese debate.

"Atresmedia vuelve a ella para desbloquear la situación. Tres candidatos han confirmado ya su asistencia: Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, de Frente Amplio", insisten en su comunicado. "Tanto el plató como la línea gráfica del debate ya están definidos y listos en la sede de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes. La invitación sigue abierta al PSOE para que su candidato, Pedro Sánchez, acuda al debate a cuatro de Atresmedia el lunes 23", añaden a ese respecto.

Por último, desde el grupo de Antena 3 y La Sexta no tiran la toalla con la posibilidad de organizar ellos también un cara a cara entre los candidatos del PP y del PSOE. "El grupo mantiene su ofrecimiento al PP y al PSOE para celebrar en sus instalaciones un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la fecha que ambos consideren oportuna", sentencian.

No obstante, cabe recordar que la fecha propuesta para su debate a cuatro el miércoles 18 de noviembre no habría coincidido con ninguna otra de las fechas ofrecidas por RTVE. La que si concuerda precisamente es la del lunes 23 de noviembre con el día ofertado por RTVE para organizar su debate de portavoces parlamentarios, que es curiosamente el único al que el PP sí que ha aceptado acudir a la televisión pública.

Todo mientras el PSOE insiste en denunciar el veto del PP a la cadena pública, y plantea ahora la posibilidad de que sea la Academia de la Televisión la que se haga cargo de la organización de los diferentes debates.

Resumen de las propuestas de debates de las cadenas:

Propuestas de debates de Atresmedia

Debate a cuatro: Lunes 23 de noviembre

Cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez: sin fecha cerrada

Propuesta de debate de Mediaset

Cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez: Lunes 16 de noviembre

Propuestas de debates de RTVE: