Atresmedia cierra dos entrevistas a Pedro Sánchez esta semana: En prime time en La Sexta y en la mañana de Antena 3 con Griso

Ya hay fecha para la esperada entrevista de Gonzo a Pedro Sánchez en 'Salvados'. Después de que el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) obligara a cancelar la anunciada visita del presidente del Gobierno al programa de laSexta, será el próximo domingo, 22 de noviembre, cuando por fin se produzca la charla entre Gonzo y el candidato del PSOE a las elecciones del 29N.

"La primera vez no pudo ser. Ahora tenemos otra cita. El próximo domingo, Pedro Sánchez en 'Salvados'", ha anunciado el programa en su cuenta de X, junto a un vídeo en el que podemos ver al presidente del Gobierno durante su entrevista con Jordi Évole hace diez años, cuando todavía no había llegado a la Moncloa. La situación política de entonces era muy diferente a la actual, de la que charlará largo y tendido con el actual presentador.

La primera vez no pudo ser. Ahora tenemos otra cita.



El próximo domingo, Pedro Sánchez en Salvados. pic.twitter.com/LPXrH3mvoD — Salvados (@salvadostv) November 15, 2026

La entrevista de Gonzo a Pedro Sánchez se canceló por el accidente ferroviario

El pasado 1 de noviembre, laSexta había anunciado una entrevista con Pedro Sánchez en 'Salvados'. Sin embargo, el accidente de tren en Urda (Toledo) unos días antes cambió los planes de la cadena. Fue Jordi Évole el encargado de aclarar, a través de sus redes sociales, el motivo por el cual no se emitió la charla de Gonzo con el líder del Ejecutivo. El catalán respondió así a las críticas de quienes acusan al programa de rendir "pleitesía" a Sánchez.

"Si la entrevista hubiese sido a Feijóo o Abascal y estos hubiesen pedido no emitirla después de haberse grabado, ¿también se les habría rendido pleitesía?", escribía un usuario de X, al que Évole no dudó en responder. Según explicó, "la entrevista con Pedro Sánchez en 'Salvados' se tenía que grabar el jueves 29 de octubre. Como es lógico, tras la tragedia de Urda, se suspendió la grabación. Nadie nos ha pedido no emitirla porque nunca se grabó".

"Intentaremos grabar y emitir la entrevista con Sánchez antes del 29N", aseguró el presentador de 'Lo de Évole'. Y así será. El próximo domingo se emitirá el esperado encuentro entre el presidente del Gobierno y Gonzo quien, hace unas semanas volvió a invitar a 'Salvados' tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo, los candidatos del PSOE y el PP, respectivamente, a las elecciones del 29 de noviembre.

"Aprovecho para, de cara a la campaña que empieza ahora, el 13 de noviembre, invitar a 'Salvados' a los candidatos de los dos principales partidos", empezó diciendo el conductor del programa de laSexta, antes de dirigirse directamente a cada uno de ellos. "Señor Feijóo será un placer sentarnos con usted de nuevo, 8 años después", le dijo, haciendo referencia a la última entrevista que el líder del PP concedió a 'Salvados', en el año 2018.

A continuación se dirigió al candidato socialista: "Señor Sánchez, aunque mucha gente cree que tenemos una entrevista suya guardada en un cajón desde hace un par de semanas, nos encantaría poder retomar ese encuentro que se frustró por el accidente de tren de Urda". Por el momento, solo Pedro ha aceptado la invitación de Gonzo. De aceptarla también Feijóo, la entrevista tendría que emitirse en cualquier otro día de la semana, ya que al domingo siguiente, día habitual de emisión de 'Salvados', serán las elecciones. Y como viene siendo habitual siempre que hay comicios, laSexta emitirá una programación especial.

Una de las incógnitas de las elecciones del 29N es qué resultado sacará el Frente Amplio. Así empieza, esta noche, #SalvadosEmilioDelgado pic.twitter.com/lMJOirQg8i — Salvados (@salvadostv) November 8, 2026

Por otro lado, Antena 3 ha confirmado este lunes por la mañana que Sánchez ha aceptado una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público'. Será el próximo miércoles 18 de noviembre a partir de las nueve de la mañana, adelantándose al formato de La Sexta. Así, el grupo Atresmedia contará con dos apariciones del aspirante a la reelección esta semana.

A estas dos intervenciones en televisión hay que añadir una tercera en radio. Julia Otero le entrevistará el sábado 21, a partir de las 09.00 horas, en 'Julia en la Onda', el espacio de las mañanas de fin de semana en Onda Cero.