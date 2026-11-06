Atresmedia cambia de planes con el debate del 29-N, y tiene que suspender 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación' la próxima semana

La Sexta pretendía estrenar 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' este pasado lunes 2 de noviembre. Sin embargo, tuvo que cambiar de planes forzosamente y posponerlo debido al accidente de trenes de Urda. Así, la cadena de Atresmedia fijó finalmente ese primer debate sobre vivienda y economía para el próximo martes 10 de noviembre.

Sin embargo, por segunda vez, La Sexta ha optado por cambiar la fecha para evitar que la fecha de ese debate coincida con el día del funeral de Estado por las víctimas de Urda. Así, tal y como ha confirmado Atresmedia, la primera entrega de 'La Sexta debate: hablamos de lo que importa' se emitirá finalmente el viernes 13 de noviembre.

Así, coincidiendo con el arranque de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, La Sexta emitirá el primer debate electoral que moderará Ana Pastor y que versará sobre economía y vivienda. En él participarán Carlos Cuerpo por parte del PSOE, Juan Bravo por parte del PP, José María Figaredo por parte de Vox y Pablo Bustinduy como representante del Frente Amplio. El martes 10 se procederá a hacer el sorteo de los turnos de intervención.

Este cambio provocará que La Sexta altere su programación habitual del prime time de los viernes. Por un día, la cadena de Atresmedia sustituirá 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación' por 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa', que comenzará a las 21:30 horas.

👉🏻 @laSextaTV emitirá el próximo viernes 13 el primer gran debate electoral.



➡️ Trasladamos la fecha por el Funeral de Estado del próximo 10 de noviembre.



➡️ Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José M. Figaredo (VOX) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) serán los ponentes del… pic.twitter.com/wVGv88EBv7 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 6, 2026

Así será 'La Sexta Debate'

'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' apuesta por dos citas novedosas para dar a conocer los programas de dichas formaciones en las temáticas que más afectan a los ciudadanos en dos debates que serán moderados por Ana Pastor, que ya tiene gran experiencia al frente de debates electorales en Atresmedia así como en 'El Objetivo'.

El formato de debates propuestos por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Tras el primer debate, el segundo, que todavía no tiene fecha de emisión, tiene la intención de tratar asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.