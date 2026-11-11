Atresmedia advierte de posibles incidencias en su programación en un aviso en pantalla en 'Y ahora Sonsoles' y La Sexta

La Huelga General en España de este 11 de noviembre está teniendo un impacto directo en el sector televisivo. Los equipos de los programas o informativos han secundado el paro y muchos de ellos funcionan en servicios mínimos. Por eso, los grupos de comunicación avisan desde sus cadenas, y mediante un rótulo en pantalla, de que la programación habitual puede verse alterada.

Es el caso de Atresmedia, que está emitiendo con normalidad a lo largo de la jornada pero con apreciables alteraciones en el desarrollo de algunos formatos, que han aparecido sin rótulos y grafismos o con una realización de mínimos por el inferior personal que ha acudido a su puesto de trabajo.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el programa 'Y ahora Sonsoles'. "El contenido de este programa está sometido a las posibles incidencias de la huelga general convocada por los sindicatos", se ha sobreimpresionado en pantalla para alertar así a la audiencia.

‘Y ahora Sonsoles’ emite hoy sin rótulos y con un aviso en pantalla: “El contenido de este programa está sometido a las posibles incidencias de la huelga general convocada por los sindicatos” pic.twitter.com/K7CyBxZCro — Pablo (@pabloo_c5) November 11, 2026

Ese mensaje exacto se ha podido leer en la pantalla de La Sexta a través de 'Más vale tarde' con Iñaki López, que también ha tenido que salir adelante con una plantilla menor. Esto mismo le ha sucedido a 'La Sexta Noticias' que ha transmitido con la mayor naturalidad posible, aunque la periodista Helena Resano, su presentadora, ha comenzado advirtiendo de que el informativo sería completado con mayor dificultad de la habitual porque su redacción se encontraba bajo mínimos.

Mucho más notoria ha sido esta jornada de huelga en 'Noticias Cuatro', que ha arrancado más tarde de lo previsto y ha ofrecido una versión reducida para prestar unos servicios mínimos y cumplir con el derecho a la información. A pesar de que durante la mañana la parrilla ha transcurrido sin problemas con la emisión del magacín 'En boca de todos' con Nacho Abad; la primera edición de los informativos del canal de Mediaset con Alba Largo se ha visto notablemente trastocada.

El parón secundado por una parte de la redacción ha imposibilitado la realización del programa con normalidad y, por ello, los responsables de antena de Cuatro han tenido que modificar sobre la marcha su programación con una reposición de 'Viajeros Cuatro' para cubrir parte de la franja no ocupada por las 'Noticias' de las 14:00 horas.

Además, esta edición extraordinaria ha sido presentada por Lidia Camón y no por Alba Lago, que ha seguido esa huelga general. La conductora titular ha dejado el puesto en manos de su sustituta habitual. En cuanto a 'Informativos Telecinco', cuyo equipo está unificado con el de 'Noticias Cuatro', hay que decir que se ha ofrecido sin sumario, sin grafismos y con una capacidad de realización también de mínimos.

No obstante, si hay dos cadenas donde se está dejando sentir la huelga con mayor incidencia son La 1 de TVE y Telemadrid. La cadena estatal ha mantenido su programación matinal regular, pero no ha ocurrido lo propio con la vespertina; cancelándose las emisiones de 'Directo al grano', 'Malas Lenguas', 'Aquí la tierra' y 'La Revuelta'. En cuanto al canal autonómico madrileño, ha caído toda su oferta diaria en bloque: entre ella, los espacios de María Rey, Christian Gálvez, Carlos Cuesta y Antonio Naranjo.

Por otro lado, dentro de las afectaciones en el ámbito audiovisual, hay que resaltar que Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía'. Las emisiones del canal autonómico andaluz se venían produciendo con normalidad desde medianoche pero se han cortado abruptamente a primera hora. Así, la pantalla ha quedado totalmente oscura con el siguiente rótulo sobreimpresionado: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

"Lamentamos que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad de entendimiento, no se haya podido alcanzar una solución que permitiera conciliar ambos derechos y minimizar las repercusiones de la huelga sobre el servicio público que Canal Sur presta al conjunto de los andaluces", ha explicado la dirección del ente público en un comunicado.