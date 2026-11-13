Asraf Beno se proclama ganador de 'Supervivientes All Stars 3' y el resultado provoca una reacción atronadora

La tercera edición de 'Supervivientes All Stars' ha tocado a su fin en Telecinco con la proclamación de Asraf Beno como flamante ganador de la edición con un 55,7% de los votos. Un resultado que entraba dentro de los pronósticos porque sus continuas salvaciones a lo largo de la experiencia daban pistas de que el ex modelo se había convertido en el finalista predilecto de buena parte de la audiencia.

Tras 64 días de durísima convivencia y supervivencia en Honduras, ha dictado su claro veredicto sobre qué concursante debía alzarse con el cheque de 50.000€ que la organización ha otorgado al concursante "leyenda de leyendas". Así, a la segunda ha ido la vencida y, tras quedarse a las puertas en 'Supervivientes 2023' de un modo injusto, con esta victoria Asraf se ha podido quitar la espina que le quedó clavada.

Asraf Beno se ha hecho con el título de leyenda al imponerse a nombres que han destacado en esta temporada como el de Yola Berrocal, Víctor Janeiro y Omar Sánchez. Los cuatro se convirtieron el pasado domingo en finalistas de la edición. Sin embargo, conforme ha ido desarrollándose la gala final, los concursantes han ido cayéndose de la carrera y ocupando el cuarto y tercer puesto en el podio.

El primero en quedarse sin opción a ganar el reality ha sido Omar Sánchez. El canario se ha medido en el primer televoto a Víctor Janeiro y Asraf Beno, pero ha perdido el duelo y no ha tenido posibilidad de disfrutar de la finalísima, convirtiéndose en el cuarto finalista. Así, Asraf y Víctor se han unido a Yola Berrocal y han disputado dos espectaculares e inéditos juegos para resolver el orden de clasificación.

Víctor Janeiro se conforma con el bronce como tercer finalista de 'Supervivientes All Stars'

En esas decisivas pruebas, Asraf Beno ha arrasado, alcanzando una plaza asegurada en el proceso final. Así, la tercera posición de 'SV All Stars' se ha deliberado en un ajustadísimo televoto entre Yola Berrocal y Víctor Janeiro. Mientras que han recibido las visitas de sus familiares y han descubierto su transformación física ante el espejo, los telespectadores han votado activamente para salvar a su favorito y llevarlo junto a Asraf en el duelo final.

Cerradas las votaciones, Jorge Javier Vázquez ha comunicado que el público de 'Supervivientes All Stars 2026' había decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continuara su camino a la final Yola. Ante este dictamen, Víctor Janeiro se ha hecho con el bronce y ha ocupado el tercer puesto.

Yola Berrocal cae ante Asraf y se cuelga la medalla de plata en 'Supervivientes All Stars'

A continuación, y ya durante el tramo final de la gala, los espectadores del reality han podido determinar el flamante ganador a través de un televoto express entre Asraf Beno y Yola Berrocal. Una vez clausurado, con los concursantes y sus familiares reunidos en el interior de La Palapa, Jorge Javier Vázquez ha procedido a comunicar la identidad del vencedor. "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el ganador sea... Asraf", han sido las palabras empleadas por el comunicador catalán y que han conferido la victoria a Asraf Beno.

ASRAF se convierte en el GANADOR de esta edición de #SVAllStars 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/6oFNBHS0Xc — Telecinco (@telecincoes) November 13, 2026

Por ende, el flamante triunfo del marroquí ha provocado que Yola Berrocal se haya tenido que conformar con la plata, la segunda plaza, al reunir un porcentaje inferior de votos (44,3%). A pesar de esta amarga derrota, la concursante no ha dudado en mostrar su apoyo al recién proclamado ganador, pues ha sido, además, su máximo baluarte en la isla estos meses.

Clamor por la coronación de Asraf Beno como ganador de 'Supervivientes All Stars 3': "Se hizo justicia"

Las reacciones por parte de Asraf Beno como ganador de la edición no se han hecho esperar. El superviviente ha estallado de incredulidad y júbilo y, con lágrimas en los ojos, ha levantado el cheque de 50.000 euros que María Lamela le ha entregado. De igual manera, no ha tardado en abrazarse a Isa Pantoja, que, eufórica, se ha abalanzado sobre él, revolcándose los dos en el suelo. Así se ha puesto el broche de oro a 'Supervivientes All Stars'. Un desenlace que un gran sector de la audiencia ha celebrado en redes, donde el clamor ha sido mayúsculo: "Se hizo justicia por la 'robada' del 2023".

"¡Qué alegría por Asraf! Al final, la bondad, la entrega y el corazón tienen recompensa. Se merece muchísimo esta victoria" o "que se fastidien todas esas alimañas que tenías por compañeros" son otras de las reacciones más destacadas y repetidas. Esta última, en referencia a los conflictos que ha mantenido con casi todos los concursantes.

ENHORABUENA REY DEL FUEGO, ENHORABUENA ASRAF!

Se hizo justicia🤎#SVFinal — MARÍA💙 (@Mariacma2811) November 13, 2026

Y se hizo justicia Asraf ganador 🏆 pese a quien pese 🎉🥂🎊#SVFinal — Yennefer of Rivia 叶奈法 🇪🇸🇨🇳🇵🇸 🐾❤️🐾 (@Yennofrivia) November 13, 2026

#SVFinal Asraf se merece ganar, lo ha dado todo, ha sido protagonista absoluto de la edición, no se ha callado, ha luchado, tiene el premio al concursante que más ha pescado en la historia de supervivientes, siempre con educación y valentía GANADOR — Sñrt.Lannister (@Cotill11) November 13, 2026

¡Qué alegría por Asraf! Al final, la bondad, la entrega y el corazón tienen recompensa. Se merece muchísimo esta victoria. Y enhorabuena también a Yola, que ha demostrado ser una amiga enorme y una gran superviviente. ❤️#SVFinal pic.twitter.com/Fc6N82x5RG — Clips Con Salseo (@del_la12773) November 13, 2026

Que bien Asraf te lo mereces por ser un gran superviviente!

Y que se jodan a todas esas alimañas que tenías por compañeros.#SVFinal — Jessica Summers (@summers_jessica) November 13, 2026

OLEEEEEEEEEE SE HIZO JUSTICIA POR LA ROBADA DE 2023!!!! LO CONSEGUIMOS EL REY DEL FUEGO TIENE SU TÍTULO DE GANADOR #SVFinal — MaeveSC (@CristinaCp24815) November 13, 2026

Bravo 👏🏻 👏🏻 👏🏻 👏🏻 ASRAF GANADOR TE LO MERECES TE LO DEBIAN #SVFinal — Pititoguapo (@pititoguapo) November 13, 2026

Se lo merecía ! Enhorabuena Asraf ! #SVFinal #SVAllStar — Sylvia Benítez Fdez (@Sylviacadiz) November 13, 2026