Asraf Beno o Yola Berrocal: Este es el ganador de 'Supervivientes All Stars 2026' según los usuarios de la encuesta

Este jueves 12 de noviembre, Telecinco emite la gran final de 'Supervivientes All Stars 3' a partir de las 21:45 horas con Jorge Javier Vázquez y María Lamela desde Honduras. Asraf Beno, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal son los cuatro finalistas que se juegan la victoria, y aspiran a tomar el relevo de Marta Peñate y Rubén Torres como ganador/a de la edición de leyendas del reality de aventuras.

La final arrancará con la primera expulsión de la noche, que decidirá la audiencia entre Asraf, Omar y Víctor, después de que Yola consiguiera el liderazgo en la semifinal del pasado domingo y, con él, la inmunidad frente a este primer televoto. El superviviente que reciba menos apoyo se convertirá en el cuarto clasificado.

Los otros dos concursantes junto a Yola Berrocal continuarán luchando por la victoria en dos espectaculares juegos clasificatorios. El primero de estos juegos, titulado 'Atlantis', consistirá en un exigente circuito que combinará fuerza, agilidad y capacidad de resolución. Tras superar distintos obstáculos para acceder a un laberinto, deberán localizar diez rollos de tela y ordenarlos correctamente para formar un gran mural. Los dos primeros en completar la prueba se clasificarán para el segundo juego, mientras que el tercero quedará pendiente de una nueva votación.

En el segundo juego, 'La victoria de Poseidón', los dos ganadores de ‘Atlantis’ se enfrentarán a un recorrido de gran exigencia física y destreza en el que tendrán que localizar y transportar cocos, superar obstáculos suspendidos y resolver una última prueba de precisión. El objetivo será reunir diez esferas y alzar la bandera que acredita la victoria. El vencedor accederá directamente al televoto definitivo, mientras que el perdedor se enfrentará al tercer clasificado de ‘Atlantis’ en una segunda votación por parte de la audiencia.

Este segundo televoto determinará quién se queda a las puertas del duelo definitivo como tercer finalista. Finalmente, los dos últimos supervivientes se someterán a una votación que proclamará al ganador o ganadora de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'.

Pues bien, a tenor de la encuesta formulada en El Televisero, el ganador de esta tercera edición de 'Supervivientes All Stars' será Asraf Beno. Y, según nuestros lectores, lo haría con una diferencia muy holgada. Y es que por ahora, acumula el 68% de los votos. Le sigue Yola Berrocal con un 15%. Más lejos se encuentran los otros dos finalistas, Víctor Janeiro (9%) y Omar Sánchez (8%).

Así las cosas, el dictamen de la audiencia parece claro. De momento, aún quedan las horas más decisivas para conocer los resultados oficiales. Hasta entonces, puedes continuar votando en nuestra encuesta. ¿Y tú, quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Yola, Víctor u Omar. ¡VOTA YA!