Tras el cara a cara de la semana pasada, la Academia de la Televisión se encargará de organizar de nuevo el debate a cuatro este jueves. Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se enfrentarán al último debate de la campaña a solo tres días de que los españoles regresen a las urnas.

La Academia de la Televisión sigue trabajando contrarreloj para atar todos los cabos del que sin duda será el debate decisivo para que los españoles puedan decantarse definitivamente por su voto. Al igual que sucedió con el cara a cara, el encuentro se producirá en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado a pesar de las críticas que recibió hace siete días por su escaso papel y su desaparición en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

El debate arrancará a las 22:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. Las dos horas estarán distribuidas en cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno: vivienda, economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

El debate comenzará con una primera ronda en la que cada candidato contará con un minuto y medio para realizar una valoración de la legislatura. Ada Colau abrirá este turno, seguida de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El encuentro finalizará con el tradicional minuto de oro. En esta ocasión, Pedro Sánchez abrirá la ronda, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo.

El control de los tiempos de intervención estará a cargo de cuatro árbitros de la Federación Madrileña de Baloncesto, que velarán por el cumplimiento de los turnos establecidos. Una vez concluido el debate, los portavoces de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno pasarán por el photocall para realizar una última valoración ante los medios de comunicación, con un tiempo máximo de un minuto y medio cada uno.

Así será la cobertura de las cadenas

Al igual que pasó con el cara a cara y ante su gran éxito, la Academia de la Televisión ofrecerá su señal completamente gratuita. TVE, Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro, La Séptima, los canales de FORTA, Canal Extremadura y Castilla y León Televisión emitirán el debate. Y dado su interés internacional, también se ha cedido la señal a CNN Portugal, que también lo retransmitirá para sus espectadores.

RTVE: Especial 'La Gran Decisión' con Pepa Bueno

RTVE se volverá a volcar con la emisión del debate a cuatro como ya hiciera la semana pasada con el cara a cara y como hizo el pasado lunes con el debate a ocho que organizó la cadena pública con los portavoces parlamentarios. Aunque en esta ocasión, la corporación ha optado por congregar toda la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas prescindiendo de su emisión en La 2 para tratar de arrebatar el liderazgo a Antena 3 en plena pugna por la audiencia del mes de noviembre.

Pepa Bueno estará al frente del programa previo, desde las 20:00 horas en La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. La acompañarán los analistas Iván Redondo, Antón Losada, Lola García, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Esther Palomera, y en la Academia de Televisión estarán Lourdes Maldonado, Cristina Pampín y Paula Sainz-Pardo, junto a los periodistas de los informativos de TVE que siguen la campaña de los cuatro partidos.

A las 22:00 comenzará el debate, moderado por María Casado, presidenta de la Academia. Al acabar, continuará el análisis y el despliegue informativo, con conexiones con las sedes de los partidos para recoger los ecos de lo ocurrido y ofrecer la verificación de los argumentos expuestos.

Antena 3: Especial informativo con Vicente Vallés

Al igual que hizo la semana pasada y tras liderar con su emisión del cara a cara, Antena 3 llevará a cabo un especial de 'Antena 3 Noticias 2' desde las 21:00 horas con Vicente Vallés. Durante una hora, el espacio informativo proporcionará las claves y datos para valorar el debate a cuatro.

Posteriormente, a las 22:00 horas Antena 3 emitirá el encuentro entre los cuatro candidatos y, una vez, finalizado, Vallés volverá a ponerse al frente de un especial dedicado al análisis y la valoración del mismo. Junto a él, contará con nombres como la periodista Pilar Velasco, el director de ‘La Razón’ Francisco Marhuenda, el analista Jorge Santiago y el corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias Raúl Marqueta.

Cuatro: Previo y post debate con 'Horizonte'

En Cuatro, la cobertura dará comienzo con 'Noticias Cuatro 2', con Diego Losada y Mónica Sanz al frente, que enlazará, desde las 21:00 horas, con 'Horizonte. Especial Debate a cuatro'. Será una edición especial con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa que actuará de telonero del debate entre los cuatro líderes políticos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

Un debate que, a su vez, obligará a recortar la emisión de 'Horizonte' en dos horas, de 22:00 a 00:00 horas. No obstante, después, justo desde la medianoche y hasta bien entrada la madrugada, se reanudará con el cometido de escrutar todo lo que haya dado de sí ese debate.

Telecinco: Previo con Carlos Franganillo y sin análisis posterior

Por su parte, la cobertura de Telecinco se circunscribirá a un previo con un especial de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo, centrado únicamente en el debate a cuatro y los minutos previos como ya hiciera la semana pasada con el cara a cara. A las 22:00 horas entregará el testigo a la señal íntegra del mismo cedida por la Academia.

A partir de las 00:00 horas, una vez concluido el debate, arrancará una conexión en directo con la casa de 'Gran Hermano VIP', cuya segunda gala ha vuelto a emitirse este miércoles. De modo, que la principal cadena de Mediaset volverá a dejar que sea 'Horizonte' en Cuatro el que analice todos los detalles del debate.

La Sexta: Especial de 'Al rojo vivo' antes y después

La Sexta ofrecerá un amplio seguimiento del debate a cuatro para proporcionar a los espectadores todas las claves del encuentro y su impacto en la campaña electoral del 29-N. De manera previa a la emisión del debate, laSexta emitirá un programa especial de 'Al rojo vivo' anterior al encuentro a partir de las 20:00 horas y, además, ofrecerá otro posterior en el que analizará todo lo ocurrido durante la noche con todo detalle, incluyendo las primeras opiniones de los candidatos.

El especial dirigido y presentado por Antonio García Ferreras contará con la colaboración de Ana Pastor. Además contarán con una mesa de analistas integrada por Lluís Orriols, Sandra León, Ignacio Urquizu, Lucía Méndez, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y Afra Blanco, entre otros, que desgranarán el contenido del debate, sus claves y su impacto en la campaña electoral.

La Séptima: Especial con Javier Ruiz

La Séptima también se suma con su propia cobertura en lo que serán sus primeras elecciones. La nueva cadena de la TDT arrancará su programación especial a partir de las 19:00 horas. Este jueves, el canal suprimirá la emisión de 'La diana' para ofrecer un especial de 'La última hora' con Javier Ruiz para vivir todo el previo del careo a cuatro con conexiones en directo con sus reporteros y con la participación de algunos de sus habituales analistas.