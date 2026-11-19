Quedan horas para que se celebre el primer gran debate de esta campaña electoral. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán en el cara a cara que moderará María Casado y que organizará la Academia de la Televisión después del bloqueo por el no acuerdo sobre qué grupos audiovisuales tenían que realizar los debates.

La Academia de la Televisión sigue trabajando contrarreloj para atar todos los cabos de este esperado encuentro. Este lunes, tuvo lugar en la sede del organismo una reunión a la que asistieron representantes de las televisiones interesadas en la emisión y representantes del Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates, para confirmar todos los detalles de escaleta de la primera de las citas consensuadas entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de España.

En dicha reunión, la directiva anunció que la Academia de la Televisión ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20:00 horas, que incluirá la llegada de los candidatos al recinto en el que se encuentra el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, en donde se desarrollará el debate. En concreto, está previsto, tal y como se acordó por sorteo, que Alberto Núñez Feijóo llegue a las 20:30 horas y a las 20:45 horas será el turno de Pedro Sánchez.

El cara a cara arrancará a las 22:00 horas y concluirá en torno a las 00:00 horas aproximadamente y contará con dos pausas publicitarias de tres minutos. Por su parte, las televisiones que lo retransmitan podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales como ya están anunciando cada una de ellas.

Los bloques del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Por otro lado, cabe recordar que en el encuentro que mantuvieron el viernes tanto el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates de la Academia como los representantes del PSOE y el PP se acordaron también los bloques de los que constará este cara a cara, que serán por este orden:

Vivienda Economía y fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regenaración democrática Migración y política exterior

Además, también se ha decidido por sorteo que será Alberto Núñez Feijóo el encargado de abrir el debate mientras que Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y, por ende, será el que se haga cargo del cierre.

Así será la cobertura de las cadenas

El enorme interés por el debate ha llevado a que RTVE haya decidido emitirlo tanto en La 1 como en La 2, el Canal 24 horas y RTVE Play. Por su parte, Atresmedia lo hará a través de Antena 3 y La Sexta y Mediaset mediante Cuatro y Telecinco. También lo ofrecerán La Séptima y canales de la FORTA como Canal Sur, Telemadrid, Aragón TV, À Punt, La 7 Región de Murcia, TPA (la televisión de Asturias) y la emisora balear IB3. Igualmente lo acogerán la plataforma A Galega, el Canal Extremadura y Castilla León Televisión.

RTVE: Especial 'La Gran Decisión' con Pepa Bueno

RTVE se volcará con este primer debate electoral. La corporación ha decidido emitir en directo la cita en todos sus canales. Así, tanto La 1 como La 2 y el Canal 24 horas ofrecerán la señal institucional. Pero además, todos los canales emitirán el programa especial 'La gran decisión' con Pepa Bueno a partir de las 19:30 horas para cubrir toda la previa y la llegada de ambos candidatos con diferentes expertos.

Esto llevará a que La 1 cancele la emisión tanto de 'Malas Lenguas' como de 'Aquí la tierra' y de 'La Revuelta' mientras que 'El perro andaluz' se adelantó a este miércoles. Por su parte, La 2 también levantará de su parrilla 'Sukha' así como las reposiciones de 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras' e 'Historia de nuestro cine' en prime time.

Después del cara a cara, a partir de las 0:00 horas, Pepa Bueno retomará 'La gran decisión' para analizar todo el post debate y conocer quién ha sido el vencedor con la opinión de sus colaboradores, entre los que estarán Iván Redondo, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gabriela Ortega, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Patry Centeno. Los servicios informativos de TVE realizarán también un amplio despliegue en los estudios donde se celebrará el debate, encabezado por Lourdes Maldonado.

Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: este jueves el futuro de España frente a frente.



Sigue el programa especial #LaGranDecisión con @PepaBueno: "Viviremos juntos en RTVE una cita histórica."



⌚️A partir de las 19:30h en todos los canales de RTVE: @La1_tve,… pic.twitter.com/WaFXgh06L7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 17, 2026

Antena 3: Especial informativo con Vicente Vallés

La cobertura de Antena 3 sobre encuentro se iniciará a partir de las 21:00 horas con Vicente Vallés, director y presentador de 'Antena 3 Noticias 2', al frente. Durante una hora, el espacio informativo proporcionará las claves y datos para valorar el debate entre ambos candidatos.

Posteriormente, a las 22:00 horas Antena 3 pinchará la señal del encuentro entre Sánchez y Feijóo y, una vez, finalizado, Vallés volverá a ponerse al frente de un especial dedicado al análisis y la valoración del mismo. Junto a él, contará con las periodistas Carmen Morodo y Pilar Velasco.

Además, la cobertura desarrollada por Antena 3 Noticias también recurrirá a periodistas de su redacción como Raúl Marqueta (cronista parlamentario), Lucía González (especializada en PP) y Esther Garrido (especializada en PSOE).

Cuatro: Previo y post debate con 'Horizonte'

En Cuatro, la cobertura dará comienzo con 'Noticias Cuatro 2', con Diego Losada y Mónica Sanz al frente, que enlazará, desde las 21:00 horas, con 'Horizonte. Cara a cara'. Será una edición especial con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa que actuará de telonero del debate entre Sánchez y Feijóo.

Un debate que, a su vez, obligará a recortar la emisión de 'Horizonte' en dos horas, de 22:00 a 00:00 horas. No obstante, después, justo desde la medianoche y hasta bien entrada la madrugada, se reanudará con el cometido de escrutar todo lo que haya dado de sí ese cara a cara. Un análisis que correrá a cargo de los analistas habituales del programa.

🗳️Así será la cobertura del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro en Mediaset España pic.twitter.com/RMA2MCOFz1 — Mediaset España (@mediasetcom) November 16, 2026

Telecinco: Previo con Carlos Franganillo y sin análisis posterior

Por su parte, la cobertura de Telecinco se circunscribirá a un previo con un especial de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo, centrado únicamente en el cara a cara y los minutos previos. A las 22:00 horas entregará el testigo a la señal íntegra del mismo cedida por la Academia.

A partir de las 00:00 horas, una vez concluido el debate, arrancará una conexión en directo con la casa de 'Gran Hermano VIP', que anticipó su estreno a este miércoles por este acontecimiento. Esto significa que la cadena principal de Mediaset prescindirá de un largo post debate con el análisis de todo lo acontecido entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

La Sexta: Especial de 'Al rojo vivo' antes y después del careo

La Sexta ofrecerá un amplio seguimiento del debate cara a cara entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, para trasladar a los espectadores todas las claves del encuentro y su impacto en la campaña electoral del 29-N.

La cadena emitirá a partir de las 20:00 horas un especial de 'Al Rojo Vivo', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras. Posteriormente, tras la emisión del cara a cara a partir de las 22:00 horas, que podrá seguirse a través de la Sexta, 'Al Rojo Vivo' retomará la información con una mesa de analistas integrada por Pablo Simón, Lluís Orriols, Lucía Méndez, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y María Llapart, entre otros, que desgranarán el contenido del debate, sus claves y su impacto en la campaña electoral y en los comicios.

La Séptima: Especial con Javier Ruiz

La Séptima también se suma con su propia cobertura en lo que serán sus primeras elecciones. La nueva cadena de la TDT arrancará su programación especial a partir de las 19:00 horas. Este jueves, el canal suprimirá la emisión de 'La diana' para ofrecer un especial de 'La última hora' con Javier Ruiz para vivir todo el previo del cara a cara con conexiones en directo con sus reporteros y con la participación de analistas.

Chema Garrido, Marta Nebot, Luis Arroyo, Marisol Hernández, Antón Losada, Pablo Muñoz, Juanlu Sánchez, Hugo Pereira, Toni Aira, entre otros participarán en las diferentes mesas de análisis con las que contará la cadena tanto antes como después del cara a cara.

Además, desde La Séptima prometen hacer fact cheking y desmentir todos los bulos o datos falsos que den Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el debate.