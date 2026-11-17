Después de que Mediaset haya anunciado este lunes cuál será su cobertura de cara a los debates electorales que organizará la Academia de la Televisión, Atresmedia también ha movido ficha y ha confirmado cómo cubrirá el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este jueves 19 de noviembre tanto en Antena 3 como en La Sexta.

Tanto Antena 3 como La Sexta ofrecerán en directo el cara a cara entre el líder del PSOE y el del PP y ofrecerán tanto un previo como un post para analizar todos los detalles. Eso conllevará que Antena 3 cancele ese día la emisión de 'El Hormiguero' y por ende retrase sine die la anunciada entrevista con Jordi Wild, cuyo interés ha aumentado a raíz de sus entrevistas a los líderes políticos salvo Santiago Abascal.

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Asimismo, Antena 3 también retirará de su programación la serie 'Entre tierras' con Megan Montaner y Rodolfo Sancho, que salvo sorpresa estará dos semanas fuera de la parrilla de la cadena pues el siguiente jueves la cadena también retransmitirá el debate a cuatro entre los principales líderes candidatos a la presidencia del gobierno.

Por su parte, La Sexta también cambiará su parrilla habitual y suspenderá tanto la emisión de 'El Intermedio' como de los especiales que había anunciado de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo dentro de la iniciativa 'La mesa abierta' para dar la posibilidad a todos los partidos de dar a conocer sus propuestas electorales.

Vicente Vallés liderará un especial de 'Antena 3 Noticias'

En el caso de Antena 3, la cadena principal de Atresmedia ha elegido a Vicente Vallés para que se encargue de la cobertura especial en torno al cara a cara. El director y presentador comentará todo el previo con la llegada de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo al estudio en el que se realizará el debate dentro de un especial de 'Antena 3 Noticias' a partir de las 21:00 horas. Y tras el debate, la cadena retomará la emisión del especial informativo en el que el periodista analizará todo lo acontecido en el cara a cara con algunos expertos como las periodistas Pilar Velasco y Carmen Morodo.

🗣El jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cara a cara.



Desde las 21h todas las claves con Vicente Vallés. 📝 Y tras el debate, el análisis más completo en Antena 3. 📺 pic.twitter.com/x2wkN6yXzR — Antena 3 (@antena3com) November 16, 2026

Antonio García Ferreras presentará un especial de 'Al rojo vivo'

En La Sexta será Antonio García Ferreras el que se haga cargo de todo el análisis en un especial de 'Al rojo vivo' a partir de las 20:00 horas. En él el espacio cubrirá la llegada de los candidatos, su encuentro con María Casado, que será la moderadora y todos los minutos previos al debate.

Posteriormente, a las 0:00 horas, una vez haya concluido el cara a cara, Fererras se pondrá al frente de 'ARV: Mesa de análisis' en la que todos sus colaboradores y expertos comentarán cómo ha sido el encuentro entre los líderes del PSOE y del PP y quién ha sido el ganador. Además también tratarán de aclarar cómo puede afectar dicho cara a cara al voto de los ciudadanos el 29-N.

Así queda la programación nocturna de Atresmedia este próximo jueves:

ANTENA 3

21:00 horas - Especial informativo con Vicente Vallés

22:00 horas - Cara a cara Sánchez-Feijóo

00:00 horas - Especial análisis del Cara a cara con Vicente Vallés

LA SEXTA

20:00 horas - Especial 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras

22:00 horas - Cara a cara Sánchez-Feijóo

00:00 horas - Especial 'ARV: Mesa de análisis' con Antonio García Ferreras

💥 COBERTURA ESPECIAL por el CARA A CARA: SÁNCHEZ-FEIJÓO, este jueves 19 de noviembre



👉🏻 En @antena3com : especiales previo y post debate de @A3Noticias, con @VicenteVallesTV al frente



👉🏻 En @laSextaTV : @DebatAlRojoVivo , con Antonio García Ferreras, comenzará a las 20.00 h… pic.twitter.com/RLOGuEO0iA — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 16, 2026

Así será el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez

Después de la reunión que celebró la Junta Directiva de la Academia de la Televisión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP, se ha acordado que María Casado como presidenta de la institución sea la encargada de moderar el cara a cara y repartir los turnos entre ambos candidatos.

Asimismo, en dicho encuentro se han acordado por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden:

Vivienda Economía y fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regenaración democrática Migración y política exterior

Además, también se ha decidido por sorteo que será Alberto Núñez Feijóo el encargado de abrir el debate mientras que Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y por ende será el que cierre dicho cara a cara.