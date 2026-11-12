Así se saldó realmente en audiencias la visita de Feijóo a 'El Hormiguero' en una noche de récords para 'La Mesa' y las 'Tentaciones'

'El Hormiguero' de Pablo Motos entró en la campaña electoral este miércoles y recibió a Alberto Núñez Feijóo. Se esperaba que su visita otorgara un récord de temporada en audiencias y así fue. La entrevista al líder del PP, que suscitó una reacción masiva del público, permitió que el programa de Antena 3 lograra su mayor dato del presente curso con un 19% de cuota de pantalla y casi 2,5 millones de telespectadores de media.

Estos datos impulsaron a Antena 3, que lideró el día con su mayor promedio global de la temporada también. Además, la intervención del candidato a la Presidente del Gobierno hizo que 'El Hormiguero' firmara su segunda emisión más vista en lo que va de año. En general, los resultados fueron excelentes.

No obstante, hay que puntualizar que esta visita de Feijóo rindió, quizás, por debajo de lo previsto. Conviene recordar que en la antesala a las elecciones de 2023 la aparición del político gallego en el talk show de Atresmedia se saldó con un 25,9% de share y más de tres millones de seguidores. Por tanto, si comparamos con las cifras de ahora, el impacto ha sido sensiblemente inferior: con casi siete puntos porcentuales y seiscientos mil televidentes menos.

La visita de Feijoo a @El_Hormiguero es LÍDER ABSOLUTO con un 19% de share y una media de 2.455.000 espectadores en @antena3com



🐜 SEGUNDO PROGRAMA + VISTO DEL AÑO



🐜 Más de 4.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/kP5nMiEwNt — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2026

Aun así, se trató de un formidable registro en una noche que también albergó dos récords: el de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3 y el de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco. El programa de debate, empujado por el arrastre de 'El Hormiguero', anotó máximo histórico con un 14,3% de share y una media de más de 800 mil telespectadores.

DATAZO de #LaMesa en la noche de @antena3com al registrar MÁXIMO HISTÓRICO con un 14.3% de share y una media de 848.000 espectadores



➡️ Más de 2.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2xe0f9NkXj — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2026

Sin embargo, a pesar de este notable crecimiento, fue el reality de parejas de Mediaset, con la celebración de sus hogueras finales, la oferta que lideró esa franja de la noche con un potente 16,3% de cuota y más de un millón de seguidores. Se impuso a 'La Mesa' en 2,1 puntos y se trató de un récord absoluto de temporada.

MÁXIMO DE TEMPORADA de #LaIslaDeLasTentaciones20 en @telecincoes con un 16.3% de cuota, 1.048.000 y 2.339.000 espectadores únicos



🏝️ LÍDER con +2.1 puntos que la siguiente cadena



🏝️ Enorme 44.8% de fidelidad#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/9BIInQ5n3B — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2026

Volviendo a Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero', en El Televisero profundizamos en su rendimiento gracias a un informe elaborado por la consultora DOS30'. Por sexos, las cifras fueron parejas, con un 19,5% en mujeres y un 18,5% en hombres. En cuanto a targets de edad, despuntó en share en jóvenes (13 a 24 años) con un 27,1% y en niños (4 a 12 años) con un 25,9%. Aunque fue en adultos (45-64 años) donde obtuvo su mejor cifra en miles (966.000).

Respecto a la curva minuto a minuto, la emisión comenzó con un 13% y terminó con un 17,2%. La cuota máxima se registró a las 23:06 horas con un 23,4%. Por su lado, el minuto más visto se produjo a las 22:52 horas con más de 2,8 millones de telespectadores (23,2%).

Por último, si analizamos el funcionamiento por mercados, 'El Hormiguero' con Feijóo sobresalió en Murcia (31,7%), Castilla-La Mancha (26,8%), Andalucía (24%), Aragón (22,8%) o Castilla y León (22,7%). También se colocaron por encima de la media nacional (19%) ámbitos como Canarias (21,5%) o Madrid (20%). La peor cuota se marcó en Cataluña con un pobre 7,4%.