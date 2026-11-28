Este viernes se produjo un interesante duelo de tertulias entre La 1 de RTVE, La Sexta y La Séptima. Y en esta pugna destacó particularmente el primer enfrentamiento entre 'Malas Lenguas Noche' y 'La última hora'. El programa de Jesús Cintora en la cadena pública se midió por primera vez al espacio de análisis de La Séptima con Javier Ruiz. He aquí la gran novedad a la hora de analizar las audiencias.

Hasta la fecha, ambos formatos no se habían visto las caras al no coincidir en la programación. Sin embargo, con el trasladado de la versión nocturna de 'Malas Lenguas' al viernes debido a la imposibilidad de emitirla en sábado (su día natural) por la jornada de reflexión, el choque fue inevitable. Para más inri, en la competición también entró el canal secundario de Atresmedia, que retiró 'Equipo de Investigación' y programó un especial de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo.

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Pues bien, ante una noche televisiva cargada como pocas veces de contenidos políticos, pues los tres espacios dedicaron su emisión a los ecos del debate a cuatro y al cierre de campaña de los principales partidos políticos, la pregunta es... ¿cómo marcharon sus audiencias? Te lo contamos en El Televisero.

Entre estas tres ofertas del mismo corte, 'Malas Lenguas Noche' ocupó la primera posición. El magacín de La 1 de RTVE registró un 9,3% de cuota de pantalla y congregó a más de un millón de espectadores. Aun liderando el ranking de tertulias, fue un dato débil para el contexto de la cadena estatal, que promedió en el día un 12,5%. Hay que matizar que se trató de una edición reducida, de 22:00 a 00:00 horas, debido, precisamente, al inicio de la jornada de reflexión. Por tanto, ese recorte a la mitad le perjudicó a la hora de engordar su índice de share.

Por su parte, 'La Última Hora' de Javier Ruiz, que ofrecerá una entrega especial este sábado antes de la cita con las urnas, anotó uno de sus mejores registros históricos con un 4,6% y más de 400 mil televidentes de media. De modo que La Séptima reconfirmó que se ha convertido en una referencia en tiempo récord para un sector del público, lo cual pudo influir en el exiguo resultado de Cintora.

Además, con ese destacado 4,6%, la nueva cadena de la TDT se quedó prácticamente a la par con La Sexta, donde 'La Sexta Xplica' de José Yélamo obtuvo un 4,9% y 396.000 seguidores. Unas métricas que no mejoraron a las cosechadas habitualmente por 'Equipo de Investigación' con Gloria Serra y que se colocaron por debajo de la media diaria del canal (5,6%).

El especial @laSextaXplica por el cierre de campaña en la noche de @laSextaTV conquista al 4.9% y 396.000 de audiencia media



🟢 Suma 3.419.000 espectadores únicos



🟢 Representa el 23.8% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2TTqh7d0JK — Dos30' (@Dos30TV) November 28, 2026

No obstante, tertulias políticas aparte, la oferta nocturna que se llevó el gato al agua fue 'De Viernes', que lideró su franja de emisión con un 13,5% y casi 900 mil telespectadores en Telecinco. Se impuso a la nueva gala de 'La Voz' en Antena 3, su rival directo, que se conformó con la segunda plaza (12,4%).