Así se dirimió el duelo de 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica', con un récord de temporada y un cambio de tendencia

El duelo de tertulias entre 'Malas Lenguas Noche' desde La 1 de RTVE y 'La Sexta Xplica' desde el canal secundario de Atresmedia se ajustó más que nunca este sábado 31 de octubre. Sendos programas estuvieron marcados por el accidente ferroviario de Urda y la alerta en las principales ciudades del país ante posibles altercados promovidos por la plataforma Blocus.

Pues bien, las audiencias dieron la victoria realmente a 'La ruleta de la suerte noche', que fue la oferta más competitiva y vista del prime time en Antena 3. Marcó un 9,8% de cuota de pantalla y 903.000 espectadores de media en su entrega de estreno. Una cifra pobre, sí, pero que le valió para un liderazgo barato.

La segunda plaza fue para 'Malas Lenguas Noche', que promedió a lo largo de toda su franja de emisión, desde las diez de la noche hasta más allá de las dos de la madrugada, un 8,7% de share y 594.000 seguidores. Un rendimiento muy débil que perjudicó al promedio diario de La 1 de TVE, que se saldó con un 10,5%.

Es decir, el formato de Jesús Cintora se situó casi dos puntos por debajo del cómputo global y perdió 1,3 respecto a la semana anterior. Además, hablamos de uno de los peores resultados para el magacín desde que saltó a La 1 a finales del mes de septiembre. En concreto, se trata de la segunda peor cuota, solo por detrás del 8% anotado el sábado 10 de octubre, por lo que se intuye un evidente desgaste.

Por su parte, 'La Sexta Xplica' experimentó la tendencia opuesta. El programa conducido por José Yélamo creció notablemente con un 7,3% de cuota y casi medio millón de telespectadores. Se convirtió en récord de temporada. Y no solo eso, pues hablamos de la mayor cuota desde abril y de la entrega con más volumen de televidentes desde mayo.

A diferencia de 'Malas Lenguas Noche', que rindió, como hemos apuntado, sensiblemente por debajo de la media de La 1; en su caso se posicionó por encima de La Sexta, que cosechó en el día un 6,1%. Por tanto, se colocó 1,2 puntos por delante. En otras palabras, el espacio de análisis y debate mejoró en un 21% la cuota de la cadena de Atresmedia.

En la noche de @laSextaTV @laSextaXplica sube al 7.3% de cuota, 490.000 y suma 3.726.000 espectadores únicos



➡️ Mejora en un +21% la cuota del canal



➡️ Es su mejor dato de temporada#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/298WePZAfB — Dos30' (@Dos30TV) November 1, 2026

Por último, si tenemos en cuenta la curva de ambos productos, la evolución también fue claramente contraria. Tal y como se aprecia en el gráfico compartido por el consultor Hugo Carabaña, la competitividad tendió a ser descendente para 'Malas Lenguas Noche' en el tramo de late night frente a 'La Sexta Xplica', que alcanzó sus mejores métricas en dicha franja.

Entre las 22:11 y las 00:30 horas, Jesús Cintora se impuso generalmente a José Yélamo. Aunque hay que puntualizar el hecho de que una cadena (La 1) no tuvo publicidad y la otra (La Sexta) hasta tres largos bloques. Es decir, no asistimos a una igualdad de condiciones. Después, desde las 00:30 hasta más allá de las 02:00 horas, fue 'La Sexta Xplica' quien se hizo con el dominio absoluto.

El minuto más competitivo de 'Malas Lenguas Noche' se produjo a las 00:22 horas con un 10,8%; mientras que el más seguido se registró a las 23:22 horas con casi 900 mil espectadores (10,2%). En cuanto a 'La Sexta Xplica', el minuto más fuerte en cuota tuvo lugar a las 01:45 horas con un 12,7%; mientras que el minuto más visto se alcanzó a las 22:36 horas con 818.000 (8,3%).

Para acabar, hay que reseñar también que, en su particular 'batalla' con Cuatro, cadena en alza que acaba de cerrar su mayor dato mensual en ocho años y su mejor octubre desde 2009, 'La Sexta Xplica' se impuso con creces a 'El Blockbuster', que se quedó en un 5,1% y en un 4,9% de share.