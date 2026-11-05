Así ha sido el arranque de La Séptima con Javier Ruiz: Dos promesas, una poderosa petición a la audiencia y todas sus caras al completo

Las emisiones de La Séptima ya están en marcha. Todo un hito televisivo que José Miguel Contreras, su máximo impulsor, definía horas antes como "un momento histórico para la profesión y para la democracia". Porque en 20 años, desde la irrupción de La Sexta en 2006, no asistíamos al nacimiento de una nueva cadena.

La programación oficial la ha inaugurado Verónica Sanz al frente de 'El Pulso', un espacio matinal que se ofrecerá de 12:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y que, de entrada, será el primer programa en directo del día. Tras siete años ejerciendo en La Sexta, Sanz se pone al mando de las mañanas del nuevo canal, asumiendo la responsabilidad de conducir una franja horaria tradicionalmente asociada a Javier Ruiz, que, en este incipiente reto, se hará cargo de las noches con 'La Última Hora'.

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Sin embargo, antes de comenzar el primer 'Pulso', Javier Ruiz, como director y punta de lanza de La Séptima, ha sido el encargado, como no podía ser de otro modo, de 'cortar la cinta' en el estreno. La emisión se ha iniciado con el comunicador desde el centro de control, mostrando en pirmer lugar la apuesta tecnológica y el "cerebro" de la cadena.

Javier Ruiz: "No ha sido fácil, no nos lo han puesto fácil, pero ya estamos aquí"

"Bienvenidos a La Séptima. No ha sido fácil, no nos lo han puesto fácil, pero ya estamos aquí. Y esta es su nueva casa, desde la que les vamos a acompañar cada día con una apuesta por el directo y por la honestidad y el periodismo. Esas son nuestras dos promesas de nacimiento", ha comenzado la principal cara de este proyecto televisivo.

La primera promesa será volcarse con el directo, ADN de la cadena: "Vamos a cubrir todo lo que hay ahí fuera y todo lo que pasa y cuando pasa. Vamos a estar sirviendo la información nacional e internacional. Todo lo que sucede lo van a poder tener en La Séptima. Esta es nuestra primera palabra, la palabra por el formato y el directo".

Acto seguido, Javier Ruiz ha esbozado su segundo compromiso: "Venimos a cambiar puntos de vista, a cambiar la conversación y a pluralizar el debate". En su tránsito desde el backstage al plató, ha reconocido que surgen todavía "en obras", pero con un músculo a nivel humano envidiable: más de 110 periodistas para sacar adelante unos servicios informativos que pretenden "aportar otra mirada -una mirada propia- y otra honestidad a la profesión".

"No dejen que nos convirtamos en todo aquello que hemos venido a combatir"

Por último, para concluir su discurso de apertura, Ruiz ha lanzado una poderosísima petición a la audiencia: "No dejen que nos convirtamos en todo aquello que hemos venido a combatir; no dejen que nos convirtamos en lo que hemos venido a cambiar".

Bienvenidos a LA SÉPTIMA. pic.twitter.com/s0VQoipsB0 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

El músculo de La Séptima: Más de 110 periodistas, 17 reporteros y 9 presentadores

A continuación, Javier Ruiz ha irrumpido en el plató polivalente de La Séptima para presentar en el pantallón al engrosado equipo de reporteros que han logrado reunir para acercar la información en directo cada día: Ana Francisco, Arantxa de Fez, Carla Acuña, Cristina Cañedo, José Araque, Gloria Mena, Juan Luis Tena, Luz Martín, María Escolar, Óscar Furones, Pablo Anzola, Marta Hita, Pablo Collantes, Pedro Gómez, Sara Rincón, Pablo Montes y Cristina González. La mayoría, rostros muy reconocidos por el gran público al proceder de RTVE, Atresmedia o Mediaset.

El estudio, conformado por tres sets, será el escenario de una primordial misión. "Aquí el dato va a matar el relato y sobre todo el falso relato", ha sentenciado el director y presentador de 'La Última Hora' ante de unirse en la mesa con todos los presentadores: Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Alba Carrillo, Héctor de Miguel, Alba Márquez, Luján Argüelles, Rocío Delgado y Noor Ben Yessef.