Arturo Pérez-Reverte ha regresado este miércoles a 'El Hormiguero' para cerrar la semana de entrevistas y presentar su nueva novela 'La hipótesis más peligrosa'. Y durante su reencuentro con Pablo Motos, el escritor no ha dudado en pronunciarse sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, lanzando su pronóstico personal y cortando al presentador cuando este le ha preguntado por su intención de voto.

"Oye, Arturo, vamos a aplicar el título de la novela a España. ¿Cuál es para ti la hipótesis más peligrosa en la que nos podemos ver después del 29 de noviembre?", ha propuesto rápidamente el conductor de 'El Hormiguero' hacia la mitad de la entrevista, dejando la promoción del libro a un lado para meterse de lleno en la actualidad política.

Arturo Pérez-Reverte se niega a contestar en 'El Hormiguero' si votará en el 29-N: "Otra pregunta"

Y Arturo Pérez-Reverte no ha dudado en ofrecer su pronóstico más sincero sobre la próxima cita en las urnas. "La falta de fe. O sea, yo creo que nos está produciendo una especie de, digamos, de descorazonamiento general, ¿no?", ha señalado el escritor. "Ya no creemos en los políticos, no creemos en las soluciones. Buscamos la hipótesis menos mala. La ilusión, la fe, la esperanza, digamos, se van diluyendo", ha continuado explicando.

¿Cuál es la hipótesis más peligrosa en la que nos podemos ver después del 29N? @perezreverte contesta #ReverteEH pic.twitter.com/6DLNuA5Ezz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 18, 2026

"Ahora ya esperas, bueno, que tenga una buena gestión, que no te engañen demasiado, que no robe demasiado, que nos dejen vivir, ¿no? Que solucionen lo que tienen que solucionar o al menos que pongan un parche, ¿no?", ha insistido el invitado de este miércoles, reflexionando sobre la decepción general o el desamparo, según él generalizado, con la clase política de nuestro país.

Así, Arturo Pérez-Reverte no se ha cortado en su retrato de las opciones actuales. "Pero eso de que van a cambiar nuestras vidas... yo creo que ya el español dejó de creer en eso. Nos han engañado tantas veces, nos han llevado al huerto tantas veces, nos han defraudado tantas veces, nos han mentido tantas veces... unos y otros", ha sentenciado.

Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha aprovechado para preguntar al escritor si ejercerá su derecho al voto el próximo 29 de noviembre, una cuestión que este no ha dudado en evitar. "¿Tienes más preguntas?", le ha contestado cortando toda intención del presentador de sonsacar a quién dirigirá su voto. "Tengo 75 años...", ha señalado entre risas el escritor.

"Sí, otra pregunta", ha terminado señalando, plantándose ante la insistencia del comunicador. "Me encanta cuando pasa de mí", ha espetado entonces el conductor de 'El Hormiguero'. Sin embargo, Motos no se ha rendido en su tarea. "Tu novela habla, entre otras cosas, de un adolescente cabreado. Tiene 18. ¿A quién votaría el 29?", ha preguntado entonces el anfitrión a Arturo Pérez-Reverte.

"Sabes que según las encuestas hay mucho votante joven de Vox", ha apuntado el presentador. "¿Sabes qué pasa? Ojo, yo soy un novelista, no soy un analista político. Yo soy un tertuliano. Me pasa una cosa, que es que hablando de la derecha, hablando de la derecha, para los jóvenes, lo que está de moda es Vox", ha comenzado explicando el autor.

Así, Arturo Pérez-Reverte ha ofrecido un análisis cómico de la principal diferencia entre la derecha española. "¿Por qué? En mi opinión, porque Feijóo, que es el PP, es como el padre aburrido que te da el sermón y tal. Es así, ¿no? Es bueno y es el que lleva la casa, en realidad, pero es el padre... Aburrido es la palabra", ha comenzado teorizando entre risas del presentador y el público.

"Mientras que Abascal es el tío golfo, es el tío que no es fiable, que te da tabaco, que te deja conducir el coche, que te dice 'venga, tómate una copa'", ha resuelto entre más risas de la audiencia. "Vox es como el PP con cuatro copas", ha añadido con sorna para adoptar entonces un tono más serio.

Ha sido entonces cuando el escritor ha manifestado su preocupación por el ascenso de la ultraderecha entre las nuevas generaciones. "Por eso creo que Vox tiene ese tirón que tiene entre los jóvenes, que bueno, que no sé si es bueno o malo, yo tengo mis ideas al respecto, creo que no es bueno, pero…", ha terminado sentenciando Arturo Pérez-Reverte.