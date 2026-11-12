'Aquí la Tierra' cae de la parrilla de La 1 de RTVE: El programa divulgativo se queda sin emisiones hasta la próxima semana

'Aquí la Tierra', el programa divulgativo que presentan Jacob Petrus y Marc Santandreu, no se emitirá en lo que resta de semana en La 1 de RTVE debido a los cambios de programación derivados de la cobertura de la UEFA Nations League.

El formato, que suele ofrecerse de lunes a viernes y los domingos de 20:25 a 20:55 horas, no regresará a la pantalla del principal canal estatal hasta el próximo lunes 16 de noviembre. Ese será el día en el que podrá reanudar su ritmo habitual de emisiones si no lo impiden otros factores externos.

De entrada, este jueves, 12 de noviembre, 'Aquí la tierra' se levantará de la parrilla por el encuentro que disputará la selección española frente a la República Checa. El choque arrancará a las 20:45 horas, con un previo fijado entre las 20:35 y las 20:45 horas. Por tanto, su permanencia resulta inviable.

Esto mismo sucederá tanto el viernes 13 como el domingo 15 con las citas futbolísticas entre Serbia y Alemania y España e Inglaterra respectivamente. Ambas darán comienzo a las 20:45 horas con un preámbulo desde las 20:35 también. Por tanto, no podrá ser posible la continuidad de 'Aquí la tierra' en sendas jornadas.

De modo que el espacio, uno de los más vistos de La 1 de TVE, acabará acumulando casi una semana sin presencia entre la oferta regular. Y es que hay que recordar que este miércoles 11 de noviembre también quedó suspendido a raíz de la huelga general y al igual que 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' o 'La Revuelta', que también cayeron.

Si bien, gran parte del equipo de 'Aquí la Tierra' la secundó y, por ende, imposibilitó que saliera adelante y estuviera en antena. Un descanso que se extenderá -reiteramos- hasta el próximo lunes 16 de noviembre, cuando por fin pueda retomar sus emisiones y recuperar su posición en la programación de RTVE.